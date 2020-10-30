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Resmen yer uçağı! 0-500 hızlanması bakın kaç saniye

2020-10-30 16:30:09
Resmen yer uçağı! 0-500 hızlanması bakın kaç saniye

Bugatti pist odaklı geliştirilen Bolide modelini tanıttı.

#1
Foto - Henüz resmi performans testleri yapılmayan modelin simülasyon rakamları dudak uçuklatıyor.

Henüz resmi performans testleri yapılmayan modelin simülasyon rakamları dudak uçuklatıyor.

#2
Foto - 8 motoruyla Centodieci ve Super Sport 300+'taki 1578 bg güce sahip olan Bolide, 100 oktanlık yarış yakıtıyla 1850 beygir güç ve 1850 Nm tork üretebiliyor.

8 motoruyla Centodieci ve Super Sport 300+'taki 1578 bg güce sahip olan Bolide, 100 oktanlık yarış yakıtıyla 1850 beygir güç ve 1850 Nm tork üretebiliyor.

#3
Foto - Sadece 1240 kilogram ağırlığa sahip olan modelin güç ağırlık oranı 0.67 kg/ps.

Sadece 1240 kilogram ağırlığa sahip olan modelin güç ağırlık oranı 0.67 kg/ps.

#4
Foto - Bolide, bu rakamlarla 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 2.17 saniyede tamamlayabiliyor.

Bolide, bu rakamlarla 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 2.17 saniyede tamamlayabiliyor.

#5
Foto - Aracın 0'dan 200'e ulaşması ise sadece 4.36 saniye sürecek.

Aracın 0'dan 200'e ulaşması ise sadece 4.36 saniye sürecek.

#6
Foto - Teorik verilere göre araç 0'dan 500'e hızlanmasını 20.16 saniyede tamamlayacak.

Teorik verilere göre araç 0'dan 500'e hızlanmasını 20.16 saniyede tamamlayacak.

#7
Foto - Simülasyon verilerine göre aracın azami hızının 500 kilometre üstünde olacağı belirtildi.

Simülasyon verilerine göre aracın azami hızının 500 kilometre üstünde olacağı belirtildi.

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