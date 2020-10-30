2020-10-30 16:30:09 Resmen yer uçağı! 0-500 hızlanması bakın kaç saniye
Bugatti pist odaklı geliştirilen Bolide modelini tanıttı.
Bugatti pist odaklı geliştirilen Bolide modelini tanıttı.
Henüz resmi performans testleri yapılmayan modelin simülasyon rakamları dudak uçuklatıyor.
8 motoruyla Centodieci ve Super Sport 300+'taki 1578 bg güce sahip olan Bolide, 100 oktanlık yarış yakıtıyla 1850 beygir güç ve 1850 Nm tork üretebiliyor.
Sadece 1240 kilogram ağırlığa sahip olan modelin güç ağırlık oranı 0.67 kg/ps.
Bolide, bu rakamlarla 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 2.17 saniyede tamamlayabiliyor.
Aracın 0'dan 200'e ulaşması ise sadece 4.36 saniye sürecek.
Teorik verilere göre araç 0'dan 500'e hızlanmasını 20.16 saniyede tamamlayacak.
Simülasyon verilerine göre aracın azami hızının 500 kilometre üstünde olacağı belirtildi.
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