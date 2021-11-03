Resmen stresinizle savaşıyor! İşte sizin için mücadele eden 9 besin

Koronavirüs, karantina günleri, sevdiklerimizi ve sağlığımızı kaybetme korkusu derken stres, hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Bu süreçte sürekli kaygılar ve endişeler ile boğulan ruhumuza beslenmemizde yer açacağımız bazı besinler ile destek olabiliriz. Yani kendinizi stresli, endişeli veya bunalmış hissediyorsanız bundan kurtulmak için belirli yiyeceklere başvurabilirsiniz! Mutluluk hormonlarınızı artırarak kan basıncını düşüren, sakinleşmenize büyük katkısı olan, vücudumuz için savaşan 9 besini sizler için hazırladık.