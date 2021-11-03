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Resmen stresinizle savaşıyor! İşte sizin için mücadele eden 9 besin

2021-11-03 13:48:21
Resmen stresinizle savaşıyor! İşte sizin için mücadele eden 9 besin

Koronavirüs, karantina günleri, sevdiklerimizi ve sağlığımızı kaybetme korkusu derken stres, hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Bu süreçte sürekli kaygılar ve endişeler ile boğulan ruhumuza beslenmemizde yer açacağımız bazı besinler ile destek olabiliriz. Yani kendinizi stresli, endişeli veya bunalmış hissediyorsanız bundan kurtulmak için belirli yiyeceklere başvurabilirsiniz! Mutluluk hormonlarınızı artırarak kan basıncını düşüren, sakinleşmenize büyük katkısı olan, vücudumuz için savaşan 9 besini sizler için hazırladık.

#1
Foto - 1.Kırmızı biber Stresli olduğumuzda vücudumuz kortizol adı verilen bir hormon salgılar. Bağışıklığı güçlendiren C vitamini yönünden zengin olan kırmızı biber, kan dolaşımındaki stresi yönetmeye yardımcı olan kortizol miktarını azaltır.

1.Kırmızı biber Stresli olduğumuzda vücudumuz kortizol adı verilen bir hormon salgılar. Bağışıklığı güçlendiren C vitamini yönünden zengin olan kırmızı biber, kan dolaşımındaki stresi yönetmeye yardımcı olan kortizol miktarını azaltır.

#2
Foto - Nasıl yenir: Jülyen şekilde şerit şerit doğradığınız biberleri çalışırken masanızda bulundurun ve stresli hissettiğiniz anlarda sade şekilde ya da humus ile birlikte tüketin. Biberlerden yükselen çıtırtı sesleri gergin çene kaslarınızı da rahatlatmaya yardımcı olacaktır.

Nasıl yenir: Jülyen şekilde şerit şerit doğradığınız biberleri çalışırken masanızda bulundurun ve stresli hissettiğiniz anlarda sade şekilde ya da humus ile birlikte tüketin. Biberlerden yükselen çıtırtı sesleri gergin çene kaslarınızı da rahatlatmaya yardımcı olacaktır.

#3
Foto - 2.Pişmiş domates Likopen kaynağı olan pişmiş domates, kırmızı biber gibi kortizol seviyenizi düşürmenize yardımcı olur.

2.Pişmiş domates Likopen kaynağı olan pişmiş domates, kırmızı biber gibi kortizol seviyenizi düşürmenize yardımcı olur.

#4
Foto - Depresif belirtilerin artmasıyla bağlantılı olan enflamasyon ve kandaki pıhtılaşmayı önler.

Depresif belirtilerin artmasıyla bağlantılı olan enflamasyon ve kandaki pıhtılaşmayı önler.

#5
Foto - Araştırmalar, domates pişirmenin likopenin gücünü diğer meyve veya sebzelerden çok daha fazla artırabildiğini ortaya koydu.

Araştırmalar, domates pişirmenin likopenin gücünü diğer meyve veya sebzelerden çok daha fazla artırabildiğini ortaya koydu.

#6
Foto - Nasıl yenir: Kahvaltı rutininize pişmiş domates eklemeyi deneyin ya da öğle veya akşam yemeği için domates çorbası yapın.

Nasıl yenir: Kahvaltı rutininize pişmiş domates eklemeyi deneyin ya da öğle veya akşam yemeği için domates çorbası yapın.

#7
Foto - 3.Ispanak Ispanak ve diğer koyu yapraklı yeşillikler folat bakımından zengindir ve vücudumuzun ruh halini iyileştiren serotonin ile dopamini üretmesine yardımcı olur.

3.Ispanak Ispanak ve diğer koyu yapraklı yeşillikler folat bakımından zengindir ve vücudumuzun ruh halini iyileştiren serotonin ile dopamini üretmesine yardımcı olur.

#8
Foto - Ispanak ayrıca yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olan magnezyum bakımından da zengindir.

Ispanak ayrıca yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olan magnezyum bakımından da zengindir.

#9
Foto - Stres altındayken vücut, magnezyumdan yoksun kalır. Bu nedenle ıspanak yoluyla bol miktarda magnezyum almak, vücudunuzu yeniden dengelemenin harika bir yoludur

Stres altındayken vücut, magnezyumdan yoksun kalır. Bu nedenle ıspanak yoluyla bol miktarda magnezyum almak, vücudunuzu yeniden dengelemenin harika bir yoludur

#10
Foto - Nasıl yenir: Kahvaltıda haşlanmış yumurta ile birlikte tüketmek için lezzetli mi lezzetli bebek ıspanaklara başvurabilirsiniz.

Nasıl yenir: Kahvaltıda haşlanmış yumurta ile birlikte tüketmek için lezzetli mi lezzetli bebek ıspanaklara başvurabilirsiniz.

#11
Foto - 4.Avokado Avokado; potasyum, E vitamini, B vitaminleri ve folat dahil olmak üzere sağlık için faydalı 20 temel öğe içerir.

4.Avokado Avokado; potasyum, E vitamini, B vitaminleri ve folat dahil olmak üzere sağlık için faydalı 20 temel öğe içerir.

#12
Foto - Nutrition Journal'da yayınlanan araştırmaya göre avokado sizi gün boyu tok tutar ve kan şekerini düzenler, bu da stres anlarında bile ruh halinizi dengede tutmaya yardımcı olur.

Nutrition Journal'da yayınlanan araştırmaya göre avokado sizi gün boyu tok tutar ve kan şekerini düzenler, bu da stres anlarında bile ruh halinizi dengede tutmaya yardımcı olur.

#13
Foto - Nasıl yenir: Avokado o kadar çok yönlüdür ki onu hemen hemen her şeye ekleyebilir hatta kendi başına bir atıştırmalık olarak da yiyebilirsiniz.

Nasıl yenir: Avokado o kadar çok yönlüdür ki onu hemen hemen her şeye ekleyebilir hatta kendi başına bir atıştırmalık olarak da yiyebilirsiniz.

#14
Foto - 5.Somon Somon, hormonlarınızı düzenleme ve ruh halinizi canlandırmaya yardımcı olan, Omega-3 yağ asitleri yönünden zengin inanılmaz sağlıklı bir besindir.

5.Somon Somon, hormonlarınızı düzenleme ve ruh halinizi canlandırmaya yardımcı olan, Omega-3 yağ asitleri yönünden zengin inanılmaz sağlıklı bir besindir.

#15
Foto - Somon ayrıca vücutta stres anlarında tükenen çinko da içerir. Nasıl yenir: Kahvaltı, öğle veya akşam yemeği hiç fark etmez! Bu lezzetli protein, kahvaltıda yumurta ile birlikte harika bir ikilidir. Fırında kendi yağı ile pişirildiğinde salatanın yanında öğle ve akşam yemeği için harika seçenektir

Somon ayrıca vücutta stres anlarında tükenen çinko da içerir. Nasıl yenir: Kahvaltı, öğle veya akşam yemeği hiç fark etmez! Bu lezzetli protein, kahvaltıda yumurta ile birlikte harika bir ikilidir. Fırında kendi yağı ile pişirildiğinde salatanın yanında öğle ve akşam yemeği için harika seçenektir

#16
Foto - 6.Bitter çikolata Magnezyum eksikliği, anksiyete ve strese bağlı tüm sorunlar ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle stresli çikolatadan aldığımız birkaç ısırık size kendinizi suçlu hissetirmesin. Kaliteli bir bitter çikolata, size sağlık açısından destek olacak düzeyde magnezyum ve çinko içerir. Nasıl yenir: Stresliyken atıştırmalık olarak birkaç parça iyi kalitede bitter çikolata tüketin.

6.Bitter çikolata Magnezyum eksikliği, anksiyete ve strese bağlı tüm sorunlar ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle stresli çikolatadan aldığımız birkaç ısırık size kendinizi suçlu hissetirmesin. Kaliteli bir bitter çikolata, size sağlık açısından destek olacak düzeyde magnezyum ve çinko içerir. Nasıl yenir: Stresliyken atıştırmalık olarak birkaç parça iyi kalitede bitter çikolata tüketin.

#17
Foto - 7.Ceviz Ceviz, vücudun dokosaheksaenoik aside (DHA) dönüştürdüğü bitkisel formda bir Omega-3 yağ asidi içerir. Bu da sizi endişeli ve huzursuz hissettiren bir hormon olan noradrenalini düşürmeye yardımcı olur.

7.Ceviz Ceviz, vücudun dokosaheksaenoik aside (DHA) dönüştürdüğü bitkisel formda bir Omega-3 yağ asidi içerir. Bu da sizi endişeli ve huzursuz hissettiren bir hormon olan noradrenalini düşürmeye yardımcı olur.

#18
Foto - Nasıl yenir: Öğle yemeğinde salatanıza bir tutam ceviz ekleyin.

Nasıl yenir: Öğle yemeğinde salatanıza bir tutam ceviz ekleyin.

#19
Foto - 8.L-triptofan L-triptofan, vücudunuzun 'mutluluk hormonu' serotonine dönüştürdüğü bir amino asittir. Stresli olduğunuzda huysuzlaşır mısınız? Araştırmalar, triptofan tüketen kişilerin önemli ölçüde daha sakin ve saldırganlıktan uzak olduğunu ortaya koyuyor.

8.L-triptofan L-triptofan, vücudunuzun 'mutluluk hormonu' serotonine dönüştürdüğü bir amino asittir. Stresli olduğunuzda huysuzlaşır mısınız? Araştırmalar, triptofan tüketen kişilerin önemli ölçüde daha sakin ve saldırganlıktan uzak olduğunu ortaya koyuyor.

#20
Foto - Nasıl yenir: L-triptofan açısından zengin yiyecekler arasında yulaf, yoğurt, fındık, tohumlar veya hayvansal ürünler bulunur.

Nasıl yenir: L-triptofan açısından zengin yiyecekler arasında yulaf, yoğurt, fındık, tohumlar veya hayvansal ürünler bulunur.

#21
Foto - 9.Susam Vücudumuzun hem bağışıklık hem de sinir sistemi için çinkoya ihtiyacı vardır. Stres ve kaygı ise vücudunuzdaki çinkoyu tüketen baş düşmanlardır.

9.Susam Vücudumuzun hem bağışıklık hem de sinir sistemi için çinkoya ihtiyacı vardır. Stres ve kaygı ise vücudunuzdaki çinkoyu tüketen baş düşmanlardır.

#22
Foto - Susam tohumları ister çiğ, ister kızarmış veya öğütülmüş olsun 100 gram porsiyon başına yaklaşık 10 mg çinko içerir.

Susam tohumları ister çiğ, ister kızarmış veya öğütülmüş olsun 100 gram porsiyon başına yaklaşık 10 mg çinko içerir.

#23
Foto - Nasıl yenir: Susamın ezilerek ve çeşitli işlemlerden geçilerek sıvı hale getirilmesiyle elde edilen tahini salatalarınızın üzerine ekleyerek ya da bazı sebzeleri tüketirken dip sos olarak kullanabilirsiniz. İçeriğinde bolca tahin bulunan humusu da alternatifleriniz arasına alabilirsiniz.

Nasıl yenir: Susamın ezilerek ve çeşitli işlemlerden geçilerek sıvı hale getirilmesiyle elde edilen tahini salatalarınızın üzerine ekleyerek ya da bazı sebzeleri tüketirken dip sos olarak kullanabilirsiniz. İçeriğinde bolca tahin bulunan humusu da alternatifleriniz arasına alabilirsiniz.

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