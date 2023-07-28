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Resmen kıyamet alameti! Gören inek yavrusu sandı, yanına yaklaşınca...

2023-07-28 12:15:59
Resmen kıyamet alameti! Gören inek yavrusu sandı, yanına yaklaşınca...

Osmaniye'de yaşanan o olay vatandaşları da şaşkına döndürdü. Siyah beyaz benekli renkleri ile doğan küçük manda inek yavrusuna benzetildi. Yavru mandayı görenler ise gözlerine inanamadı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyünde yeni doğan bir manda yavrusu hem köylüyü hem de vatandaşı şaşkına çevirdi. İsmail Öcalan'a ait manda yavrusu renkleri ile ineği andırırken ilk kez böyle bir görüntü ile karşılaşan köylüler de ne yapacağını bilemedi.

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Foto - Resmen kıyamet alameti! Gören inek yavrusu sandı, yanına yaklaşınca...

Osmaniye'de İsmail Öcalan'a ait manda yavrusu siyah beyaz renkleri ve benekleri ile tüm dikkatleri üzerinde topladı. Türünün bölgedeki tek örneği olarak görülen manda yavrusu çevre köylerden dahi ilgi görmeye devam ediyor. Küçük mandanın sahibi İsmail Öcalan, böyle bir durumda ilk kez karşılaştıklarını belirtirken, mandanın bu şekilde doğduğunu söyledi. Siyah beyaz ve benekli bir şekilde dünyaya gelen manda yavrusu köylüleri şaşkına çevirirken inek yavrusuna benzetildi. Öcalan, "Böyle bir yavrumuz doğdu. Siyah beyaz benekli. Önce biz de çok şaşırdık, inek yavrusu gibi, görenler zaten ilk önce inek yavrusu zannediyor. Yavrumuzu yakın köylerden de görmeye geliyorlar, gören herkes şaşırıyor" ifadelerini dile getirdi.

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Foto - Resmen kıyamet alameti! Gören inek yavrusu sandı, yanına yaklaşınca...

Hayvan sahibi Meryem Öcalan ise böyle bir şeyi ilk defa gördüklerini belirtirken yavrunun daha iki günlük olduğunu söyledi. Meryem Öcalan, çocukların da sevmeden işe gitmediğini aktardı. Köy halkı ise daha önce böyle bir manda yavrusu görmediklerini dile getirdi.

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