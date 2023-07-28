Resmen kıyamet alameti! Gören inek yavrusu sandı, yanına yaklaşınca...

Osmaniye'de İsmail Öcalan'a ait manda yavrusu siyah beyaz renkleri ve benekleri ile tüm dikkatleri üzerinde topladı. Türünün bölgedeki tek örneği olarak görülen manda yavrusu çevre köylerden dahi ilgi görmeye devam ediyor. Küçük mandanın sahibi İsmail Öcalan, böyle bir durumda ilk kez karşılaştıklarını belirtirken, mandanın bu şekilde doğduğunu söyledi. Siyah beyaz ve benekli bir şekilde dünyaya gelen manda yavrusu köylüleri şaşkına çevirirken inek yavrusuna benzetildi. Öcalan, "Böyle bir yavrumuz doğdu. Siyah beyaz benekli. Önce biz de çok şaşırdık, inek yavrusu gibi, görenler zaten ilk önce inek yavrusu zannediyor. Yavrumuzu yakın köylerden de görmeye geliyorlar, gören herkes şaşırıyor" ifadelerini dile getirdi.