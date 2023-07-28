2023-07-28 12:15:59 Resmen kıyamet alameti! Gören inek yavrusu sandı, yanına yaklaşınca...
Osmaniye'de yaşanan o olay vatandaşları da şaşkına döndürdü. Siyah beyaz benekli renkleri ile doğan küçük manda inek yavrusuna benzetildi. Yavru mandayı görenler ise gözlerine inanamadı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyünde yeni doğan bir manda yavrusu hem köylüyü hem de vatandaşı şaşkına çevirdi. İsmail Öcalan'a ait manda yavrusu renkleri ile ineği andırırken ilk kez böyle bir görüntü ile karşılaşan köylüler de ne yapacağını bilemedi.