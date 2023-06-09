Resmen belli oldu! Müge Anlı veda ediyor

Olayın ayrıntılarını anlatan evin küçük kızı Elif Topçu yaşadıklarını şu sözlerle özetledi: "Her şey 5 yıl önce ben senin oğlunum sözleriyle başladı. Aldığımız maaşlara, nereye gittiğimize karışmaya başladı. Eniştem babama sürekli "senin kızını bırakırım, evinizi bana vereceksiniz." diyordu. Babam hastalandı, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gittik. Eniştem hastanedeyken babam öldü Bir gece yarısı bizi pikniğe götürmek istedi, eniştem arabadan ispirto getirdi ablam çayı demlerken eniştem ablama ispirto dökmeye başladı. Eniştem bekar olan ablamı yaktı."