2023-06-09 18:27:25 Resmen belli oldu! Müge Anlı veda ediyor
ATV'de hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
ATV'de hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Buna geçmeden önce Topçu ailesiyle ilgili detaylara bir bakalım.
Şubat ayından bu yana Esma Topçu'dan haber alamayan annesi ve kız kardeşi Müge Anlı'ya katıldı. İddiaların odağındaki ismi ise evin damadı Dursun Kalayıcoğlu idi.
Üç kadının yalnız kalması üzerine oturdukları eve göz koyduğu iddia edilen Dursun Kalayıcoğlu ile ilgili söylenenler kan dondurdu.
Olayın ayrıntılarını anlatan evin küçük kızı Elif Topçu yaşadıklarını şu sözlerle özetledi: "Her şey 5 yıl önce ben senin oğlunum sözleriyle başladı. Aldığımız maaşlara, nereye gittiğimize karışmaya başladı. Eniştem babama sürekli "senin kızını bırakırım, evinizi bana vereceksiniz." diyordu. Babam hastalandı, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gittik. Eniştem hastanedeyken babam öldü Bir gece yarısı bizi pikniğe götürmek istedi, eniştem arabadan ispirto getirdi ablam çayı demlerken eniştem ablama ispirto dökmeye başladı. Eniştem bekar olan ablamı yaktı."
Damadının üç harflilerden bahsettiğini, evin kapısına domuz yağı sürdüğünü iddia eden anne Altun Topçu, Dursun Kalayıcoğlu'nun iğneli salata ve zehirli menemen ile kendilerini öldürmeye çalıştığını söyledi.
Yaşananlar Palu ailesi olayını bir kez daha gündeme getirdi.
Olayın nasıl sonuçlanacağı merakla takip edilirken Müge Anlı'nın ekranlara veda edeceği tarih de netleşti.
Haziran ayının gelmesiyle birlikte de Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finali tarihi merak ediliyordu.
Geçtiğimiz sezon ekranlara 24 Haziran Cuma günü veda eden Müge Anlı'nın bu yıl ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu.
Birçok olayın aydınlatıldığı, kayıpların ve katillerin ortaya çıktığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 23 Haziran Cuma günü sezon finali yapacağı öğrenildi.
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