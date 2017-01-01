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Reklam filmlerinin sahne arkası görüntüleri

  • Reklam filmlerinde kullanılan ürünlerin pazarlanabilmesi için çeşitli imaj değişiklikleri uygulanıyor. Ekranlarda gördüğümüz ama eve getirdiğimizde istediğimiz gibi olmadığını gördüğümüz ürünler aslında sahne arkasında süslenmiş ve tek bir kalıba sokulmuş objeler. Reklamcılar ürünleri tüketicilere daha çekici bir şekilde göstermek için ufak tefek hilelere başvuruyor. İşte o hileler:

  • Hamburger

  • Hamburger malzemelerinin gözükmesi ve birbirlerine yapışmaması için kürdan kullanılıyor.

  • Daha canlı ve parlak durması için de hamburgerin dışına yağ sürülüyor.

  • Albenisi artırılmaya çalışılıyor.

  • Çekim için güzelleştiriliyor.

  • Ekranlarda gördüğümüz hali.

  • Hamburgerin gerçekteki hali.

  • Pankek

  • Pankekler reklamlarda daha kabarık gözükmesi için aralarına karton parçaları konuyor.

  • Reklam filmlerinin sahne arkası görüntüleri

  • Şurup ve ya balla süslenmiyor.

  • Daha parlak gözükmesi için motor yağ kullanılıyor.

  • Reklam filmlerinin sahne arkası görüntüleri

  • Dondurma

  • Dondurma stüdyo ışıklarında hemen eriyor.

  • Gerçek dondurma yerine suya katılmış mısır şurubu ve gıda boyası katılıyor.

  • Karıştırılan madde iste böyle reklamlardaki gibi gözüküyor.

  • Gerçek dondurma ise böyle gözüküyor.

  • Hindi

  • Zor pişen bir et olan hindinin sofraya gelmesi uzun bir uğraş istiyor.

  • Et daha güzel gözükmesi için yapıştırıcı ile gerginleştiriliyor.

  • Renk vermesi için gıda boyası ve sıvı bulaşık deterjanı kullanılıyor.

  • Ekranlarda gördüğümüz hindi aslında pişmiyor.

  • Çiğ olarak süsleniyor.

  • Pişmiş hindi ise böyle gözüküyor.

  • Krem şanti

  • Tatlıların temel süsleme malzemesi.

  • Uzun süren çekimlerde çekici görüntüsünü kaybediyor.

  • Fotoğrafçılarda krem şanti yerine traş köpüğü kullanıyor.

  • Aksi halde gerçek krem şanti böyle oluyor.

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