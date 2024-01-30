  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sarı-Kırmızılılar'da ipler gerildi! Bu sefer talih değil turna kuşu kondu: Bakalım şimdi ne olacak?

Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Hiç kimse bunu beklemiyordu! Siyasette Mustafa Denizli depremi! O partiden belediye başkan adayı oldu

Futbolda şok eden gelişme! Acı kayıp! Milli oyuncu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Galatasaray’da şok gelişme! Muslera takımdan ayrılıyor! Sebebi, duyanların ağzını açık bıraktı

Emekliye 4 bin lira seyyanen zam geliyor! Sadece bu emekliler için geçerli olacak

Merkez Bankası’ndan flaş karar! Herkes “Olur mu” diye merakla bekliyordu! Ve sonunda değiştiği açıklandı

Kirasını ev sahibinin banka hesabına yatıran kiracıların başı büyük dertte! Şok karar duyuruldu

Milyonlarca sürücüyü rahatlatan gelişme! O trafik cezaları iptal edildi
Spor
17
Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

2024-01-30 17:46:35
Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Son dakika haberi: Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı genç yıldız Arda Güler, her geçen gün adından daha çok söz ettiriyor... Yaptıklarıyla hem takım arkadaşlarını hem de teknik direktör Carlo Ancelotti'yi şaşırtmaya devam eden Arda ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Real Madrid'in Las Palmas ile oynadığı lig karşılaşmasında gole çok yaklaşan Arda Güler, antrenmanda Luka Modric'i adeta çıldırttı. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı genç yıldız Arda Güler, her geçen gün adından daha çok söz ettiriyor...

#2
Foto - Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Yaptıklarıyla hem takım arkadaşlarını hem de teknik direktör Carlo Ancelotti'yi şaşırtmaya devam eden Arda ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

#3
Foto - Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Real Madrid'in Las Palmas ile oynadığı lig karşılaşmasında gole çok yaklaşan Arda Güler, antrenmanda Luka Modric'i adeta çıldırttı. İşte tüm detaylar...

#4
Foto - Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, her geçen gün takıma daha fazla alışmaya devam ediyor.

#5
Foto - Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Genç oyuncu, Real Madrid'in antrenmanlarında hem takım arkadaşlarını hem de teknik direktör Carlo Ancelotti'yi etkilemeyi sürdürüyor.

#6
Foto - Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

18 yaşındaki orta sahanın yeteneği, zaman zaman şaşkınlıkla karşılanıyor.

#7
Foto - Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Real Madrid'in La Liga'nın 22. hafta mücadelesinde Las Palmas'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya yedek başlayan Arda Güler, mücadelenin 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

#8
Foto - Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Genç orta saha böylelikle Los Blancos ile ilk kez La Liga maçına çıktı. Arda, karşılaşmanın 90+9. dakikasında Real Madrid'deki ilk golüne de çok yaklaştı.

#9
Foto - Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Gelişen hızlı hücumda rakip savunmanın arkasına sarkan millî futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı.

#10
Foto - Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Şut açısı arayan Arda, topu iyi kontrol edemeyince meşin yuvarlak, genç yıldızın ayağından açılıp Las Palmas kalecisi Valles'te kaldı.

#11
Foto - Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Bu arada Real Madrid'in son antrenmanında ilginç anlar yaşandığı ortaya çıktı.

#12
Foto - Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Kulübü yakından takip eden Defensa Central'de yer alan habere göre idmanda Luka Modric, bir pozisyonda Arda Güler'i savunmak zorunda kaldı.

#13
Foto - Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Arda'nın topu sola çekip Modric'i çalımlayarak net bir şut açısı yakalaması, Hırvat yıldızı bir hayli öfkelendirdi.

#14
Foto - Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Sabah'a göre; Arda'nın şut açısı bulmasının ardından kendisine çok kızan Luka Modric'in, "Sol ayağını daha fazla kapatmalıydım. Lanet olsun!" diyerek serzenişte bulunduğu bildirildi.

#15
Foto - Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Haberin devamında ise şu ifadeler yer aldı: "Modric'in kendisine duyduğu bu öfke aynı zamanda Arda Güler'in yeteneğinin de bir kabulü. Arda'nın gol attığı video ise genç oyuncunun Real Madrid'e ne kadar alıştığını anlatan çok güçlü bir kanıt."

#16
Foto - Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Real Madrid, 1 Şubat'ta La Liga'nın 20. hafta mücadelesinde Getafe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İstanbul Havalimanı'nda Müslümanları rahatsız eden görüntü! Dünya şampiyonu milli sporcu çağrı yaptı
Gündem

İstanbul Havalimanı'nda Müslümanları rahatsız eden görüntü! Dünya şampiyonu milli sporcu çağrı yaptı

Türkiye'nin gözbebeği İstanbul Havalimanı'nda yer alan otomatlarda terör devleti İsrail'e destek çıkan şirketlere ait ürünlerin satılması du..
Abdullah Ağar anlattı! Kule-22 böyle vurulmuş! Yok artık dedirten yöntem!
Gündem

Abdullah Ağar anlattı! Kule-22 böyle vurulmuş! Yok artık dedirten yöntem!

Geçtiğimiz günlerde Ürdün'de, Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan ABD üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 ABD aske..
Japon markadan yüzyılın icadı! Benzinli, dizel ve de elektrikli araçların sonu mu geliyor? 2025 yılına kadar…

Japon markadan yüzyılın icadı! Benzinli, dizel ve de elektrikli araçların sonu mu geliyor? 2025 yılına kadar…
Ulaştırma Bakanlığı hizmete sokuyor, İBB kıskançlıktan patlıyor!
Siyaset

Ulaştırma Bakanlığı hizmete sokuyor, İBB kıskançlıktan patlıyor!

CHP'li İBB, mart ayında hizmete gireceğini iddia ettikleri metro duraklarını iki ay öncesinden ilan ediyorlar...
TAYSAD Başkanı'ndan flaş açıklama! Otomotivde asıl tehdit Çin değil o ülkedir
Otomotiv

TAYSAD Başkanı'ndan flaş açıklama! Otomotivde asıl tehdit Çin değil o ülkedir

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, otomotiv sanayisinin güncel durumu ve gelecek planları ile ilgil..
Milli Muharip Uçak sonrası panikleyen ABD'den Türkiye'ye gündemi altüst edecek F-35 teklifi! Resmen ilan ettiler

Milli Muharip Uçak sonrası panikleyen ABD'den Türkiye'ye gündemi altüst edecek F-35 teklifi! Resmen ilan ettiler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23