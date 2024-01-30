Real Madrid’de şok eden gelişme! Madrid’in başına bir şans kuşu: Mevzuya el kondu: Madrid’e kilitlendi! Her şeyi sil baştan değiştirebilir

Son dakika haberi: Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı genç yıldız Arda Güler, her geçen gün adından daha çok söz ettiriyor... Yaptıklarıyla hem takım arkadaşlarını hem de teknik direktör Carlo Ancelotti'yi şaşırtmaya devam eden Arda ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Real Madrid'in Las Palmas ile oynadığı lig karşılaşmasında gole çok yaklaşan Arda Güler, antrenmanda Luka Modric'i adeta çıldırttı. İşte tüm detaylar...