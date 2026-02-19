Ramazan'ın güç deposu olacak: Sirkencübin şerbeti tarifi: İlk yudumda ferahlayın
Türk mutfağının geleneksel içeceklerinden biri olan sirkencübin şerbeti, özellikle kış aylarında vücuda sıcaklık veren, bağışıklığı güçlendiren ve sindirim sistemine iyi gelen bir içecektir. Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana sağlık amaçlı tüketilen sirkencübin şerbeti, zencefil, sirke ve şekerin eşsiz karışımından oluşur. Hem lezzetli hem de şifalı olan bu içecek, günümüzde de popülerliğini sürdürmektedir. Peki sirkencübin nasıl yapılır?