Yeniakit Publisher
Ramazan'ın güç deposu olacak: Sirkencübin şerbeti tarifi: İlk yudumda ferahlayın
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ramazan'ın güç deposu olacak: Sirkencübin şerbeti tarifi: İlk yudumda ferahlayın

Türk mutfağının geleneksel içeceklerinden biri olan sirkencübin şerbeti, özellikle kış aylarında vücuda sıcaklık veren, bağışıklığı güçlendiren ve sindirim sistemine iyi gelen bir içecektir. Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana sağlık amaçlı tüketilen sirkencübin şerbeti, zencefil, sirke ve şekerin eşsiz karışımından oluşur. Hem lezzetli hem de şifalı olan bu içecek, günümüzde de popülerliğini sürdürmektedir. Peki sirkencübin nasıl yapılır?

Ramazan'ın güç deposu olacak: Sirkencübin şerbeti tarifi: İlk yudumda ferahlayın

Sirkencübin, zencefilin sindirim sistemine iyi gelen özellikleri ile sirkenin vücuda faydalarını bir araya getiren doğal bir karışımdır. Genellikle soğuk algınlıklarına karşı koruyucu etkisi olduğu bilinir ve aynı zamanda mide problemleri, hazımsızlık ve sindirim bozuklukları gibi rahatsızlıklara karşı da etkili olduğu düşünülür. Sirke, asidik yapısı sayesinde antibakteriyel özellik gösterirken, zencefil ise vücut ısısını artırarak metabolizmayı hızlandırır ve bağışıklık sistemini destekler.

Ramazan'ın güç deposu olacak: Sirkencübin şerbeti tarifi: İlk yudumda ferahlayın

Sirkencübin şerbeti, Mevlevi mutfağında önemli bir yere sahip geleneksel içeceklerden biridir. Osmanlı döneminde özellikle Ramazan aylarında padişah sofralarında da tüketildiği bilinmektedir. Sirke ve balın dengeli birleşimiyle hazırlanan bu şerbetin, hazmı kolaylaştırıcı ve tokluk hissi sağlayıcı özelliklere sahip olduğu kabul edilir. Yemekten sonra içildiğinde sindirime yardımcı olurken, yemek öncesinde tüketildiğinde ise iştahı dengeleyerek daha ölçülü beslenmeye katkı sağlar. Bu yönüyle sirkencübin, hem ferahlatıcı hem de işlevsel bir geleneksel şerbet olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Ramazan'ın güç deposu olacak: Sirkencübin şerbeti tarifi: İlk yudumda ferahlayın

Hazırlama süresi: 10 Pişirme süresi: 10 Kaç kişilik: 4 Kaç kalori: 30-40

Ramazan'ın güç deposu olacak: Sirkencübin şerbeti tarifi: İlk yudumda ferahlayın

Sirkencübin Şerbeti Tarifi İçin: 4 su bardağı su 5 yemek kaşığı elma sirkesi 1 adet kabuk tarçın İki adet karanfil 5 yemek kaşığı bal

Ramazan'ın güç deposu olacak: Sirkencübin şerbeti tarifi: İlk yudumda ferahlayın

SİRKENCÜBİN ŞERBETİ TARİFİ NASIL YAPILIR? 1. 100 ml elma sirkesi, bir çubuk tarçın ve iki adet karanfil bir litre su ile birlikte yaklaşık beş dakika kaynatılır. 2. Karışım ılıdıktan sonra içerisine 100 gram bal eklenir ve tamamen çözünene kadar karıştırılır. Hazırlanan bu şerbet ılık ya da soğuk olarak, günde bir bardak tüketilebilir. 3. Ancak mide hassasiyeti bulunan kişilerin dikkatli tüketmesi önerilir.

Ramazan'ın güç deposu olacak: Sirkencübin şerbeti tarifi: İlk yudumda ferahlayın

Sirkencübin hazırlanırken balın kaynar suya değil, karışım ılıdıktan sonra eklenmesi önemlidir; bu sayede balın besin değeri ve aroması korunur. SİRKENCÜBİN ŞERBETİ TARİFİ İÇİN SERVİS ÖNERİSİ Sirkencübin Şerbeti, sade haliyle içilebildiği gibi çeşitli baharatlarla zenginleştirilerek de tüketilebilir.

