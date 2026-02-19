Ramazan'ın güç deposu olacak: Sirkencübin şerbeti tarifi: İlk yudumda ferahlayın

Sirkencübin şerbeti, Mevlevi mutfağında önemli bir yere sahip geleneksel içeceklerden biridir. Osmanlı döneminde özellikle Ramazan aylarında padişah sofralarında da tüketildiği bilinmektedir. Sirke ve balın dengeli birleşimiyle hazırlanan bu şerbetin, hazmı kolaylaştırıcı ve tokluk hissi sağlayıcı özelliklere sahip olduğu kabul edilir. Yemekten sonra içildiğinde sindirime yardımcı olurken, yemek öncesinde tüketildiğinde ise iştahı dengeleyerek daha ölçülü beslenmeye katkı sağlar. Bu yönüyle sirkencübin, hem ferahlatıcı hem de işlevsel bir geleneksel şerbet olarak günümüze kadar ulaşmıştır.