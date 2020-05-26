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Ramazan Hoca (pişkin) kimdir, nerelidir?

2020-05-26 13:22:03
Ramazan Hoca (pişkin) kimdir, nerelidir?

Ramazan Hoca (Pişkin) kimdir? Ramazan Hoca (Pişkin) nerelidir? soruları günlerdir sosyal medyada konuşulan Ramazan Hoca lakabıyla anılan Ramazan Pişkin hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. İşte Ramazan Pişkin ile ilgili detaylar...

#1
Foto - Sosyal Medyada gündem olan Diyarbakır Ulu Camii avlusu müdavimlerinde nam-ı diğer Ramazan Hoca olan Ramazan Pişkin’in Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılması sosyal medyada #RamazanHocaYalnızDeğildir etiketiyle gündem olan Ramazan Pişkin'in hayatı merak edilmeye başlandı.

Sosyal Medyada gündem olan Diyarbakır Ulu Camii avlusu müdavimlerinde nam-ı diğer Ramazan Hoca olan Ramazan Pişkin’in Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırılması sosyal medyada #RamazanHocaYalnızDeğildir etiketiyle gündem olan Ramazan Pişkin'in hayatı merak edilmeye başlandı.

#2
Foto - Diyarbakır’ın sevilen simalarından olan ‘Ramazan Hoca’ Ramazan Pişkin akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümün’de tedavi altına alındı.

Diyarbakır’ın sevilen simalarından olan ‘Ramazan Hoca’ Ramazan Pişkin akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümün’de tedavi altına alındı.

#3
Foto - Diyarbakır`da yıllardan beridir tarihi Ulu Camii`nde ücretsiz olarak hizmetlerde bulunan ve ziyaretçilere caminin tarihiyle birlikte İslam`ı anlatan Ramazan Pişkin, tedavi altına alındı.

Diyarbakır`da yıllardan beridir tarihi Ulu Camii`nde ücretsiz olarak hizmetlerde bulunan ve ziyaretçilere caminin tarihiyle birlikte İslam`ı anlatan Ramazan Pişkin, tedavi altına alındı.

#4
Foto - Diyarbakırlı 43 yaşındaki Ramazan Pişkin, kendini İslamiyet’e adamış. Küçük yaşlardan beri İslam’ı araştırıp dini kitaplar okuyan Ramazan Pişkin, bir süre sonra çevresinden “Deli” damgası yemeye başladı. Hiç kimseyi umursamayan Ramazan Pişkin, küçük yaşlardan araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami’de vatandaşlara anlatmaya başladı.

Diyarbakırlı 43 yaşındaki Ramazan Pişkin, kendini İslamiyet’e adamış. Küçük yaşlardan beri İslam’ı araştırıp dini kitaplar okuyan Ramazan Pişkin, bir süre sonra çevresinden “Deli” damgası yemeye başladı. Hiç kimseyi umursamayan Ramazan Pişkin, küçük yaşlardan araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami’de vatandaşlara anlatmaya başladı.

#5
Foto - Halk arasında 'Filozof Ramazan' lakabıyla tanınan Ramazan Böçkün, hakkında açılan dava sonrası akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle psikiyatri kliniğine yatırıldı. Pişkin'in sosyal medyada gündem olması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Halk arasında 'Filozof Ramazan' lakabıyla tanınan Ramazan Böçkün, hakkında açılan dava sonrası akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle psikiyatri kliniğine yatırıldı. Pişkin'in sosyal medyada gündem olması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#6
Foto -

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, Diyarbakır'da R.B. isimli şahsın zorla akıl hastanesine yatırıldığı yönündeki iddialarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Söz konusu kişinin, 8 Ocak 2017 tarihinde, il merkezinde bulunan Ulu Camii'yi ziyaret etmekte olan bir kadın vatandaşımıza yönelik, "Bu şekilde dolaşamazsınız, ince giyinmişsiniz, içinizi görüyorum" gibi sözlerle taciz, takip ve ifşa eyleminde bulunduğu şikayeti üzerine başlatılan soruşturma, 1 Şubat 2017 tarihinde cinsel taciz suçundan iddianame düzenlenmesiyle sonuçlanmıştır. Sanığın babasının, suç tarihinden yaklaşık iki hafta önce oğlunun akıl hastası olduğu ve tedavi altına alınmasını istediği yönünde Diyarbakır Valiliğine ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurularının olduğu tespit edilmiştir. Sanığın babası, aynı mahiyetteki beyanlarını soruşturma sırasında da tekrar etmiştir.

#7
Foto - Yargılama sırasında sanık, suç tarihinde akıl hastası olup olmadığının ve dolayısıyla ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla Dicle Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığına sevk edilmiştir. Yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ilgilinin şizofreni hastası olduğu rapor edilmiştir. Yargılama sonucunda Mahkeme, atılı suçun sanık tarafından işlendiğini sabit bulmakla birlikte, söz konusu rapor nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 32/1. maddesi gereğince sanığın ceza sorumluluğunun bulunmadığına, 57. Maddesi gereğince koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbiri uygulanmasına karar vermiştir. İlk derece mahkemesinin kararının istinaf incelemesiyle kesinleşmesine müteakip, hükümlü, 14 Mayıs 2020 tarihinde Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne tedavi amacıyla sevk edilmiştir. Ceza Kanunumuzun 57'nci maddesinin ikinci fıkrasında;

Yargılama sırasında sanık, suç tarihinde akıl hastası olup olmadığının ve dolayısıyla ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla Dicle Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığına sevk edilmiştir. Yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ilgilinin şizofreni hastası olduğu rapor edilmiştir. Yargılama sonucunda Mahkeme, atılı suçun sanık tarafından işlendiğini sabit bulmakla birlikte, söz konusu rapor nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 32/1. maddesi gereğince sanığın ceza sorumluluğunun bulunmadığına, 57. Maddesi gereğince koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbiri uygulanmasına karar vermiştir. İlk derece mahkemesinin kararının istinaf incelemesiyle kesinleşmesine müteakip, hükümlü, 14 Mayıs 2020 tarihinde Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne tedavi amacıyla sevk edilmiştir. Ceza Kanunumuzun 57'nci maddesinin ikinci fıkrasında; "Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkeme veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir" hükmü yer almaktadır. Söz konusu şahısla ilgili tedavi süreci, şu ana kadar olduğu gibi bundan sonraki aşamalarda da sağlık kurumunun rapor ve değerlendirmeleriyle şekillenecektir."

#8
Foto - Diyarbakır'daki tarihi Ulu Camii'de dini sohbetlerde bulunan ve geçmişte 'Deli' şimdilerde ise 'Ramazan Hoca' ve 'Filozof Ramazan' olarak anılan Ramazan Böçkün'ün konuşmaları sosyal medyada ilgi görüyor. Filozof Ramazan, dini konularda sohbet videoları yayınlıyordu. Son 5 yıldır Ulu Camii'de yerli ve yabancı turistlere İslam'ı anlatan Böçkün, günün her saatini vatandaşlara bir şeyler anlatarak geçirdiği belirtiliyor. Diyarbakırlı 43 yaşındaki Ramazan Böçkün, kendini İslamiyet'e adamış. Küçük yaşlardan beri İslam'ı araştırıp dini kitaplar okuyan Böçkün, bir süre sonra çevresinden 'deli' damgası yemeye başladı. Hiç kimseyi umursamayan Böçkün, küçük yaşlardan araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatmaya başladı. 'Deli' lakabı bir süre sonra yerini 'Ramazan Hoca'ya bırakırken, Böçkün'ün konuşmaları, sosyal medya platformlarında tıklanma rekorları kırmıştı. Videoları sosyal medyada viral olan Ramazan Böçkün, 2020 yılı itibariyle 43 yaşındadır.

Diyarbakır'daki tarihi Ulu Camii'de dini sohbetlerde bulunan ve geçmişte 'Deli' şimdilerde ise 'Ramazan Hoca' ve 'Filozof Ramazan' olarak anılan Ramazan Böçkün'ün konuşmaları sosyal medyada ilgi görüyor. Filozof Ramazan, dini konularda sohbet videoları yayınlıyordu. Son 5 yıldır Ulu Camii'de yerli ve yabancı turistlere İslam'ı anlatan Böçkün, günün her saatini vatandaşlara bir şeyler anlatarak geçirdiği belirtiliyor. Diyarbakırlı 43 yaşındaki Ramazan Böçkün, kendini İslamiyet'e adamış. Küçük yaşlardan beri İslam'ı araştırıp dini kitaplar okuyan Böçkün, bir süre sonra çevresinden 'deli' damgası yemeye başladı. Hiç kimseyi umursamayan Böçkün, küçük yaşlardan araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatmaya başladı. 'Deli' lakabı bir süre sonra yerini 'Ramazan Hoca'ya bırakırken, Böçkün'ün konuşmaları, sosyal medya platformlarında tıklanma rekorları kırmıştı. Videoları sosyal medyada viral olan Ramazan Böçkün, 2020 yılı itibariyle 43 yaşındadır.

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