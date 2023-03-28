Ramazan fenerleri Gazze'de geçim kaynağı

Bütün Arap ülkelerinde olduğu gibi Filistin'de de Ramazan ayının renkleri olarak isimlendirilen fenerlerin üretimini gerçekleştiren Gazzeli kadınlar bu yolla geçimini sağlıyor. Gazze'de yoğun mesaiyle hazırlanan "ramazan fenerleri" evlere renk katıyor İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bazı aileler, ramazan ayının önemli simgelerinden "ramazan feneri (fanus)" yapımına hummalı bir mesai harcıyor. Ramazan fenerleri, birçok Arap ülkesinde bu mübarek ayda sokakları süsleyen, evlere renk katan yaygın bir gelenek haline geldi. Yoğun taleple karşılaşan Gazze'deki bazı Filistinli aileler de bu zanaatı mevsimlik bir meslek ve geçim kaynağı olarak görüyor. Ramazandan aylar önce fener yapımında çalışan onlarca Filistinliden biri de Ula Ebu Selim. Ebu Selim, Gazze'deki zorlu ekonomik koşullara rağmen Filistinlilerin ramazan sevinçlerini fener ve tahta ya da plastik hilal satın alarak ifade ettiğini belirtti.