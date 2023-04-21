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Ramazan Bayramı’nda bu tuzağa düşmeyin! Uzman isim uyardı

2023-04-21 09:40:04
Ramazan Bayramı’nda bu tuzağa düşmeyin! Uzman isim uyardı

Ramazan ayı ile birlikte oruç tutan herkesin beslenme düzeni tamamen değişir ve öğün sayısı azalır. Ramazan Bayramı ile birlikte öğün sayısının artması ve daha fazla yeme isteğinin ortaya çıkması sağlık açısından ciddi sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Özellikle geleneksel olarak Ramazan Bayramı'nda ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri vücut sağlığınızı bozabilir. Prof. Dr. Vedat Göral, Ramazan bayramı ve bayram sonrası için beslenme önerilerini Posta.com.tr okurları için anlattı.

#1
Foto - Ramazan Bayramı’nda bu tuzağa düşmeyin! Uzman isim uyardı

Ramazan ayının sonlanmasıyla birlikte tüketilen yiyeceklerin miktarı aniden artıyor. Öğün sayısının artmasıyla birlikte daha çok yemek yeme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ramazan Bayramı'nda geleneksel olarak ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri (baklava, börek vb.) gibi gıdalar kan şekerini hızla yükselten ve enerji içeriği yüksek gıdalardır. Bu besinleri aşırı tüketmek vücut sağlığınızı ciddi anlamda bozabilir. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, Ramazan Bayramı için sağlıklı beslenme önerilerini ve nelerden uzak durmanız gerektiğini anlattı.

#2
Foto - Ramazan Bayramı’nda bu tuzağa düşmeyin! Uzman isim uyardı

POSALI BESİNLER BAĞIRSAKLARI DÜZENLİYOR Ramazan Bayramı'nı çok rahat bir şekilde geçirmek istiyorsanız sindirim sisteminizi düzenleyen besinleri tüketmeye ağırlık verebilirsiniz. Prof. Dr. Vedat Göral, bayram boyunca özellikle posalı besinlere ağırlık verilmesinin önemine dikkat çekiyor.

#3
Foto - Ramazan Bayramı’nda bu tuzağa düşmeyin! Uzman isim uyardı

“"Bayramda kızartmalı veya ağır yemekler yerine, ızgara, buğulama ve haşlama şeklinde pişirilen yemekleri tercih edin. Tam tahıllı veya çavdarlı ekmek tercih ederek uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Ramazan'da bozulan bağırsak düzeninizi sağlamak için bayramda posalı besinlere ağırlık verin."”

#4
Foto - Ramazan Bayramı’nda bu tuzağa düşmeyin! Uzman isim uyardı

TATLI TÜKETMEK HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı şerbetli tatlılar aşırı tüketildiğinde vücut sağlığı için tehlike oluşturuyor. Prof. Dr. Vedat Göral, aşırı tatlı tüketimine dikkat çekerek "Şeker, çikolata, ağır hamur işleri ve diğer tatlıları aşırı tüketmek, kilo artışına, karaciğer yağlanmasına sebep olabilir" dedi.

#5
Foto - Ramazan Bayramı’nda bu tuzağa düşmeyin! Uzman isim uyardı

“"Ramazan ayından çıktık. 1 ay süre ile iftarda yoğun bir beslenme yaptık. 12-14 saat süren açlık dönemleri oldu. Bayramın gelmesi ile, bayram tatlı ihtiyacını karşılamak için, bu yıl yine tatlı siparişi veriliyor. Bu, sağlık açısından tehlikeye yol açmamalıdır. Ülkemizde, yıllardan beri, gelenek olmak üzere, bayramlarda tatlı tüketimi de biraz artıyor. Ramazan ayının diğer adı, Şeker Bayramıdır. Bayramda, ramazan ayı sonrası, birdenbire aşırı gıda yemek, şeker, çikolata, ağır hamur işleri ve diğer tatlıları aşırı tüketmek, kilo artışına, karaciğer yağlanmasına, şeker hastalığının kontrolden çıkmasına, kalp ve tansiyon problemlerine neden olabilir."”

#6
Foto - Ramazan Bayramı’nda bu tuzağa düşmeyin! Uzman isim uyardı

SÜTLÜ TATLILARI TERCİH ETMEK DAHA DOĞRU Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı tabi ki tatlılar. Ancak tatlı tüketimine hem dikkat etmek hem de tercimizi sütlü tatlılardan yana kullanmak gerekiyor. Prof. Dr. Vedat Göral, "Bayramda, genel olarak sütlü tatlılar, tercih edilmelidir. Yiyeceğimiz tatlı miktarının yarısını yersek ve izleyen öğünde de, sebze ağırlıklı beslenirsek, daha az kalori almış oluruz. Çünkü aldığımız kiloyu ve fazlalığımızı, bayram sonrası eritmek de daha kolay olacaktır." dedi.

#7
Foto - Ramazan Bayramı’nda bu tuzağa düşmeyin! Uzman isim uyardı

"HAYIR" DİYEBİLMELİYİZ! Ramazan Bayramı'nda her ev gezmesinde ikram edilen tatlılara "hayır" dememiz gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Göral, Bayram gezmelerinde, her misafirlikte tatlı, baklava, kadayıf gibi güzel ancak kalorisi çok yüksek gıdalar yerine, meyve ve sütlü tatlı tercih edilmelidir. Her gezmede, tatlı yenmemeli, az önceki misafirlikte tatlı yedik, tekrar tatlı almayayım diye de belirtmekte fayda vardır. Hatta, çikolata ve şekerli gıdalar yerine, vitamin, besin değeri fazla olan ve posa içeriği yüksek olan, kuru/taze meyveler, ceviz, fındık, fıstık gibi kuruyemişler ikram edilebilir. Bayram boyunca tatlı, çikolata tüketimine dikkat edin, mümkün olduğunca çevrenin ısrarlarından ve aşırı yeme eğiliminden uzak durmaya çalışın. İkramlara ‘Hayır’ diyebilmeliyiz." dedi.

#8
Foto - Ramazan Bayramı’nda bu tuzağa düşmeyin! Uzman isim uyardı

"HAFİF BİR KAHVALTI İLE BAŞLAYIN" Bayramda ilk gün, sabah hafif bir kahvaltıyla başlanması gerektiğinin altını çizen Prof, Dr. Vedat Göral, "Kahvaltıda muhakkak sizi gün içinde daha uzun süre tok tutacak; yarım yağlı peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek ve domates, salatalık, maydanoz gibi söğüş sebzeler tüketin. Yağlı yiyeceklerden ve kızartmalardan uzak durun." dedi.

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