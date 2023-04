Ramazan Bayramı’nda bu tuzağa düşmeyin! Uzman isim uyardı

"HAYIR" DİYEBİLMELİYİZ! Ramazan Bayramı'nda her ev gezmesinde ikram edilen tatlılara "hayır" dememiz gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Göral, Bayram gezmelerinde, her misafirlikte tatlı, baklava, kadayıf gibi güzel ancak kalorisi çok yüksek gıdalar yerine, meyve ve sütlü tatlı tercih edilmelidir. Her gezmede, tatlı yenmemeli, az önceki misafirlikte tatlı yedik, tekrar tatlı almayayım diye de belirtmekte fayda vardır. Hatta, çikolata ve şekerli gıdalar yerine, vitamin, besin değeri fazla olan ve posa içeriği yüksek olan, kuru/taze meyveler, ceviz, fındık, fıstık gibi kuruyemişler ikram edilebilir. Bayram boyunca tatlı, çikolata tüketimine dikkat edin, mümkün olduğunca çevrenin ısrarlarından ve aşırı yeme eğiliminden uzak durmaya çalışın. İkramlara ‘Hayır’ diyebilmeliyiz." dedi.