2023-04-21 09:40:04 Ramazan Bayramı’nda bu tuzağa düşmeyin! Uzman isim uyardı
Ramazan ayı ile birlikte oruç tutan herkesin beslenme düzeni tamamen değişir ve öğün sayısı azalır. Ramazan Bayramı ile birlikte öğün sayısının artması ve daha fazla yeme isteğinin ortaya çıkması sağlık açısından ciddi sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Özellikle geleneksel olarak Ramazan Bayramı'nda ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri vücut sağlığınızı bozabilir. Prof. Dr. Vedat Göral, Ramazan bayramı ve bayram sonrası için beslenme önerilerini Posta.com.tr okurları için anlattı.