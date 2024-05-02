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Dünya
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Rakiplerini ezdiler: Dünyanın en güzel şehirleri arasında Türkiye'den 3 şehir var!

2024-05-02 13:39:37
Rakiplerini ezdiler: Dünyanın en güzel şehirleri arasında Türkiye'den 3 şehir var!

Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor tarafından yapılan kapsamlı bir çalışma sonucunda dünyanın en güzel 100 şehri belirlendi. Bu listede Türkiye üç farklı şehriyle yer alarak dikkat çekti. Euromonitor'un belirlediği bu liste Türkiye'nin çeşitlilik ve zenginlik açısından dünya çapında ne kadar önemli bir konuma sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin kendine özgü kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınan şehirleri Euromonitor'un araştırması kapsamında önemli bir yer edindi. Listede Türkiye'yi temsil eden şehirler arasında üç şehir bulunuyor. Türkiye'nin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve turistik cazibe merkezleri, dünya çapında tanınan ve takdir edilen destinasyonlar arasında yer almayı başarıyor. İşte dünyanın en güzel şehirleri...

#1
Foto - Rakiplerini ezdiler: Dünyanın en güzel şehirleri arasında Türkiye'den 3 şehir var!

Paris Dubai Madrid Tokyo Amsterdam

#2
Foto - Rakiplerini ezdiler: Dünyanın en güzel şehirleri arasında Türkiye'den 3 şehir var!

Berlin Roma New York Barcelona Londra Singapur Münih

#3
Foto - Rakiplerini ezdiler: Dünyanın en güzel şehirleri arasında Türkiye'den 3 şehir var!

Milano Seul Dublin Osaka Hong Kong Viyana Los Angeles Lizbon

#4
Foto - Rakiplerini ezdiler: Dünyanın en güzel şehirleri arasında Türkiye'den 3 şehir var!

Prag Sidney İSTANBUL Melbourne Orlando, Florida Frankfurt Kyoto

#5
Foto - Rakiplerini ezdiler: Dünyanın en güzel şehirleri arasında Türkiye'den 3 şehir var!

Taipei Floransa Toronto Atina Zürih Bangkok

#6
Foto - Rakiplerini ezdiler: Dünyanın en güzel şehirleri arasında Türkiye'den 3 şehir var!

Las Vegas Miami Kuala Lumpur Venedik Abu Dabi Stokholm Brüksel

#7
Foto - Rakiplerini ezdiler: Dünyanın en güzel şehirleri arasında Türkiye'den 3 şehir var!

Tel Aviv San Francisco Şanghay Varşova Guangzhou

#8
Foto - Rakiplerini ezdiler: Dünyanın en güzel şehirleri arasında Türkiye'den 3 şehir var!

Kopenhag Nice Washington Budapeşte Shenzhen 57- ANTALYA 93-MUĞLA

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