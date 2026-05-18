Rakam netleşti: Emeklilere 3 bin 440 lira

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18.6 oldu. İkinci altı aylık dönemde toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, emekli memur ve memur aylıkları da yüzde 14,2 oranında zamlanacak. Bu oran MB yıl sonu enflasyon hedefine göre ise yüzde 13.1 olarak şekillenecek.