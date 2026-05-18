Ekonomi
Rakam netleşti: Emeklilere 3 bin 440 lira
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rakam netleşti: Emeklilere 3 bin 440 lira

Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerindeki revizyon sonrası Temmuz ayında en düşük emekli maaşlarına yapılacak zam da netleşti.

TGRT Haber'de yer alan habere göre, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerindeki revizyon, Temmuz ayında milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam senaryolarını da değiştirdi. Yılın ilk 4 aylık kümülatif verileriyle memur için enflasyon farkı şimdiden kesinleşirken; yeni hesaplamalarla en düşük üniversite mezunu memur maaşının 71 bin TL bandını aşması bekleniyor. Peki, toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla vites yükselten bu yeni tablo karşısında en düşük emekli aylığı hangi seviyeye çekilecek?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12.19 zam oranıyla, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18.6 zam ve 1000 TL aylık artışıyla yıla başlamıştı. En düşük emeklilik aylığı ise kanuni değişiklikle 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Verilere göre ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart ayı enflasyonu yüzde 1.94 ve nisan ayı enflasyonu ise yüzde 4.18 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.64 zam şimdiden kesinleşti.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde önümüzdeki mayıs ayı için yüzde 1.82, hazıra ayı içinde yüzde 1.52 tüketici enflasyonu beklentisi ortaya çıktı. Yıl sonu beklentisi de yüzde 27.53 olarak şekillendi. Piyasa katılımcıları anketi doğrultusunda enflasyon şekillenmesi olursa, SSK ve BAĞ-KUR'luların emekli aylıkları yüzde 18,6 oranında artacak.

Emekli memur aylıkları ile memur maaşları da yüzde 14.2 oranında zamlanacak. MB'nin enflasyon raporunda açıkladığı yüzde 24'lük enflasyon hedefi doğrultusunda aylık ortalama enflasyonun yaklaşık 1.20 olacağı hesabı ortaya çıkıyor. Enflasyonun bu rakamlar çerçevesinde gerçekleşmesi halinde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17.2 oranında yükselecek. Memur ve memur emeklilerinin aylıklarındaki artış ise yüzde 13.1 olarak şekillenecek

En düşük emekli aylığı 2026 yılında 20.000 TL'ye yükseltildi. Bu kapsamda 4 milyon 917 bin kişi bulunuyor. En düşük emekli aylığına temmuzda da artış yapılması bekleniyor. Yüzde 14.64 oranında kesinleşen ilk dört aylık enflasyona göre en düşük emekli aylılığı 22 bin 928 TL'ye yükseliyor. Merkez Bankası'nın revize ettiği enflasyon hedefi doğrultusunda ortaya çıkan yüzde 17.2'lik temmuz enflasyonuna göre en düşük emekli aylığı, 23 bin 440 TL'ye yükseliyor.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise temmuz enflasyonunun yüzde 18.6 olarak gerçekleşmesi halinde ise en düşük emekli aylığı, 23 bin 720 TL'ye çıkıyor. En düşük emekli aylığına yapılacak zam konusunda geçmişte olduğu gibi Temmuz zammı için de Meclis Genel Kurulu'ndan yasal düzenleme çıkarılması gerekiyor.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 aylık enflasyon periyotları oranında zamlanıyor. Buna göre örneğin 25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisine, kesinleşen ilk dört aydaki yüzde 14.64'lük zamma göre 28 bin 660 TL, MB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 18.6'lık zam oranıyla da 29 bin 650 TL verilecek. MB'nin yıl sonu enflasyon hesabına göre ortaya çıkan yüzde 17.2'lik zam oranıyla da SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin eline 29 bin 300 TL geçecek.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18.6 oldu. İkinci altı aylık dönemde toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, emekli memur ve memur aylıkları da yüzde 14,2 oranında zamlanacak. Bu oran MB yıl sonu enflasyon hedefine göre ise yüzde 13.1 olarak şekillenecek.

Yorumlar

Asim keskin

Yanlış yapı li yor. Emekliler gidin köylerinde tarımla ve hayvanhilika uğraşıp üretime katkı yapmalı. Hem bu sayede daha aaglikl olurlar

Emekli

Ben takside çalışıyim diyom 68 yaş sonra calistirmiyorlar.. yaşı 72 ye çıksın... çalışalım..
