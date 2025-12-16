Rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu... Tokat Belediye Başkanı’na büyük şok

"Bu makam odası Tokatlılara aittir. Hamdolsun, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren makam odamızın kapısını hiç kapatmadık, değerli hemşehrilerimizi sürekli burada misafir ettik. Rahmetli babam Recep Yazıcıoğlu'nun yolunda ilerleyip halkımıza hiçbir zaman kapımızı kapatmadık. Ayırmadan ve ayrıştırmadan herkesi misafir ettik, sohbet ettik, dua aldık. Ne sosyal medya saldırıları ne iftiralar ne dinleme cihazları ne de siber korsanlıklar bizleri, Tokat sevdası yolundan döndürebilecektir. Algı operasyonları, siber korsanlıklar, saldırılar ve kirli oyunlar, Türk milletinin vicdanında hükümsüzdür. Biz, milletimizin bize verdiği emanetin bilinciyle Tokat'ımıza hizmetten asla geri durmayacağız."