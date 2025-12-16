Rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu... Tokat Belediye Başkanı’na büyük şok

Tokat Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'nda vatandaşları kabul ettiği makam odasında dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde dinleme cihazı bulunduğu belirtildi. Söz konusu tespitin ardından durumun derhal ilgili adli ve emniyet birimlerine bildirildiği aktarılan açıklamada, "Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerekli adli ve teknik süreçler başlatılmıştır. İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla bina güvenlik altına alınmış, ilgili alanlarda detaylı ve titiz çalışma gerçekleştirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından büyük hassasiyetle yürütülmekte olup, konuya ilişkin her türlü gelişme yasal çerçevede değerlendirilerek gerekli adımlar atılmaktadır." ifadesine yer verildi.