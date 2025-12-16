  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu... Tokat Belediye Başkanı’na büyük şok

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu... Tokat Belediye Başkanı’na büyük şok

"Süper Vali" olarak bilinen rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu olan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, büyük bir şok yaşadı.

#1
Foto - Rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu... Tokat Belediye Başkanı’na büyük şok

Tokat Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'nda vatandaşları kabul ettiği makam odasında dün akşam saatlerinde güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde dinleme cihazı bulunduğu belirtildi. Söz konusu tespitin ardından durumun derhal ilgili adli ve emniyet birimlerine bildirildiği aktarılan açıklamada, "Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerekli adli ve teknik süreçler başlatılmıştır. İncelemelerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla bina güvenlik altına alınmış, ilgili alanlarda detaylı ve titiz çalışma gerçekleştirilmiştir. Süreç, ilgili kurumlar tarafından büyük hassasiyetle yürütülmekte olup, konuya ilişkin her türlü gelişme yasal çerçevede değerlendirilerek gerekli adımlar atılmaktadır." ifadesine yer verildi.

#2
Foto - Rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu... Tokat Belediye Başkanı’na büyük şok

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yazıcıoğlu, göreve geldiği ilk günden itibaren planlı şekilde şahsına ve Tokat Belediyesine yönelik dezenformasyon ve karalama operasyonları aralıksız sürerken, yeni bir hukuksuzluğu, ilkesizliği ve ahlaksızlığı daha ortaya çıkarttıklarını aktardı. Yaptıkları inceleme neticesinde başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'ndaki makam odasında dinleme cihazı bulunduğuna işaret eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

#3
Foto - Rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu... Tokat Belediye Başkanı’na büyük şok

"Bu makam odası Tokatlılara aittir. Hamdolsun, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren makam odamızın kapısını hiç kapatmadık, değerli hemşehrilerimizi sürekli burada misafir ettik. Rahmetli babam Recep Yazıcıoğlu'nun yolunda ilerleyip halkımıza hiçbir zaman kapımızı kapatmadık. Ayırmadan ve ayrıştırmadan herkesi misafir ettik, sohbet ettik, dua aldık. Ne sosyal medya saldırıları ne iftiralar ne dinleme cihazları ne de siber korsanlıklar bizleri, Tokat sevdası yolundan döndürebilecektir. Algı operasyonları, siber korsanlıklar, saldırılar ve kirli oyunlar, Türk milletinin vicdanında hükümsüzdür. Biz, milletimizin bize verdiği emanetin bilinciyle Tokat'ımıza hizmetten asla geri durmayacağız."

#4
Foto - Rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu... Tokat Belediye Başkanı’na büyük şok

Dinleme cihazının tespiti ile gerekli olay yeri inceleme işlemlerinin yapıldığını ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlanıldığını vurgulayan Yazıcıoğlu, "Bu hayasız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir. Tokat Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e ve Türk milletinin değerlerine bağlı kalarak şeffaf, açık ve doğru bildiklerinden taviz vermeden yoluna devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ATM’ye Kartı Takmadan Önce Bu Tuşa Kesinlikle Basın!
Dünya

ATM’ye Kartı Takmadan Önce Bu Tuşa Kesinlikle Basın!

Milyonlarca kullanıcı için kritik bir güvenlik uyarısı yapıldı. Uzmanlar, ATM’ye kartı takmadan önce basılması gereken tek bir tuşun ihmal e..
O ülkede İdam rekoru! 340 kişinin kafasını kestiler
Dünya

O ülkede İdam rekoru! 340 kişinin kafasını kestiler

Suudi Arabistan, Çin ve İran'ın ardından dünyada en fazla idamın infaz edildiği üçüncü ülke konumunda.
Putin’in gözünden düştü! Esad bakın şimdi ne yapıyor?
Gündem

Putin’in gözünden düştü! Esad bakın şimdi ne yapıyor?

61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından Rusya’ya kaçan Beşar Esed’in, Kremlin’de artık “misafir” bile sayılmadığı ortaya çıktı. İngiliz ..
Devlet durmuyor makine gibi çalışıyor! Bunları kimse bilmiyor Murat Alan açıkladı
Gündem

Devlet durmuyor makine gibi çalışıyor! Bunları kimse bilmiyor Murat Alan açıkladı

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında konuşan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi gazeteci Murat Alan, Türkiy..
Esad ailesinin Rusya'daki yaşamı deşifre oldu: Gününü gün ediyorlar
Dünya

Esad ailesinin Rusya'daki yaşamı deşifre oldu: Gününü gün ediyorlar

Suriye’deki devrimin ardından Rusya’ya kaçan Esad ve ailesinin Moskova’daki yeni yaşamı deşifre edildi. Guardian gazetesi, lüks içinde Mosko..
Seni buraya gömerim deyip öğrenciyi yere fırlatmıştı: Zorba müdür görevden alındı
Gündem

Seni buraya gömerim deyip öğrenciyi yere fırlatmıştı: Zorba müdür görevden alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulun müdürü, okul bahçesinde sırayı bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdığı öğrenciyi yakasından tutup ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23