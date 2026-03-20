Putin'in beyni Dugin'den tehdit: Dikkat edin sırada Türkiye var
Rus siyaset düşünürü ve sık sık Vladimir Putin’in ideolojik çevresine yakınlığıyla anılan Aleksandr Dugin, Türkiye'ye yönelik son paylaşımıyla büyük tepki topladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siyonist İsrail yüz binlerce insanı öldürdü. Allah'ın izniyle, bunun bedelini ödeyecek" sözlerinden rahatsız olan Dugin, Türkiye'yi hedef aldı.
Erdoğan'ın sözlerini alıntılayan Dugin, "Sadece sözler. Ama dikkat edin, sırada Türkiye var" paylaşımını yaptı. İsrail çevrelerince dillendirilen 'İran'dan sonra sıraya Türkiye'ye gelecek' görüşü destekleyen Dugin'e sosyal medyadan tepki yağdı.
Suriye'deki rejimin düşmesinden rahatsız olan Rus stratejist Aleksandr Dugin, El Şara'nın başa gelmesinin hemen ardından “Kemal’in Türkiye’sinin sonu başladı, yapmadıklarımızı yapacağız, pişman olacaksın ama çok geç olacak” demişti.
Gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını silen Dugin, "Suriye'de Ruslar olmazsa, Erdoğan çok önemli bir müttefikini ve dostunu kaybeder. 2015'teki gerilimde ve FETÖ darbesinde Erdoğan'a yardım için çok şey yaptık. Rusya Türkiye'ye zarar vermeyecek ama bu ihanetten sonra yardıma gelmesi zor" ifadelerini kullanmıştı.
ABD-İran ve İsrail arasındaki savaşla ilgili de konuşan Dugin, çatışmanın sonucunun önümüzdeki birkaç gün içinde netleşebileceğini söyledi.
Dugin'a göre savaşın gidişatını belirleyecek en kritik faktör, İran'ın mevcut askeri baskıyı sürdürüp sürdüremeyeceği olacak. Rus düşünür, İran'ın bu baskıyı koruması halinde savaşın galibi olabileceğini savundu.
