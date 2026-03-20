  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tam kafayı yemelik olay: 16 milyon dolarlık helikopteri düşüren silaha bakın İstilacı türlerle mücadelede yeni dönem! UEFA pastasından dev pay: Temsilcilerimizin kazancı belli oldu! Diyarbakır'da sağanak felaketi: Dere taştı, ulaşım felç oldu Putin'in beyni Dugin'den tehdit: Dikkat edin sırada Türkiye var Epstein ile bağlantısı ortaya çıkmıştı! O prensesten itiraf geldi İhanetin hava savunması: BAE, Siyonist İsrail'in hamisi ABD'yi koruyor! İran’dan atılan 4 balistik füze ve 26 İHA engelledi
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Putin'in beyni Dugin'den tehdit: Dikkat edin sırada Türkiye var
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rus siyaset düşünürü ve sık sık Vladimir Putin’in ideolojik çevresine yakınlığıyla anılan Aleksandr Dugin, Türkiye'ye yönelik son paylaşımıyla büyük tepki topladı.

1
#1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siyonist İsrail yüz binlerce insanı öldürdü. Allah'ın izniyle, bunun bedelini ödeyecek" sözlerinden rahatsız olan Dugin, Türkiye'yi hedef aldı.

#2
Erdoğan'ın sözlerini alıntılayan Dugin, "Sadece sözler. Ama dikkat edin, sırada Türkiye var" paylaşımını yaptı. İsrail çevrelerince dillendirilen 'İran'dan sonra sıraya Türkiye'ye gelecek' görüşü destekleyen Dugin'e sosyal medyadan tepki yağdı.

#3
Suriye'deki rejimin düşmesinden rahatsız olan Rus stratejist Aleksandr Dugin, El Şara'nın başa gelmesinin hemen ardından “Kemal’in Türkiye’sinin sonu başladı, yapmadıklarımızı yapacağız, pişman olacaksın ama çok geç olacak” demişti.

#4
Gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını silen Dugin, "Suriye'de Ruslar olmazsa, Erdoğan çok önemli bir müttefikini ve dostunu kaybeder. 2015'teki gerilimde ve FETÖ darbesinde Erdoğan'a yardım için çok şey yaptık. Rusya Türkiye'ye zarar vermeyecek ama bu ihanetten sonra yardıma gelmesi zor" ifadelerini kullanmıştı.

#5
ABD-İran ve İsrail arasındaki savaşla ilgili de konuşan Dugin, çatışmanın sonucunun önümüzdeki birkaç gün içinde netleşebileceğini söyledi.

#6
Dugin'a göre savaşın gidişatını belirleyecek en kritik faktör, İran'ın mevcut askeri baskıyı sürdürüp sürdüremeyeceği olacak. Rus düşünür, İran'ın bu baskıyı koruması halinde savaşın galibi olabileceğini savundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Adam tamamen doğru söylüyor niye kizdiniz ki. İsrail zaten asıl düşmanın turkiye olduğu söylüyor

GENÇTÜRK

Bun da kızacak bir şey yok. Çünkü soykırımcı çocuk katili Israilin bakanları da söylüyor. Irandan sonra sıra Türkiye de diye. Aslında yapılacak bir şey var o da İsraili bu savaş devam ederken tam zayıf anında haritadan silmek. Ama malesef islam dünyası zevke sefaya düşmüş. İslam dünyasının başındakiler sadece laf üretiyorlar. İslam ülkeleri siyonist ABD nin işgali altında. Her İslam ülkesinde ABD üsleri var. Bu sözde islam ülkeleri A B D ye rağmen nasıl İsrail'e mücadele edecekler. Gel de şimdi Osmanlıyi arama .
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23