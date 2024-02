Federal Meclise yapılan her hitabın, her şeyden önce ‘geleceğe bakış’ olduğunu vurgulayan Putin, bu konuşmasının, ülkenin uzun vadeli kalkınması için önemli olan stratejik görevlere odaklanacağının altını çizdi. Rusya'nın her türlü meydan okumaya karşı koyabileceğini kanıtladığını vurgulayan Putin, Rusların mutlak çoğunluğunun özel askeri harekatı desteklediğinin altını çizerek şunları söyledi: Çok büyük bir hata yaptılar, halkımızın birlik olması onların planlarını bozdu.