Putin 26 milyar dolarlık bütçe ayırdı! Bu kez düşman her zamankinden farklı...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talebiyle yaklaşık 26 milyar dolarlık devlet destekli bir uzun yaşam (longevity) programı yürütüldüğü öne sürüldü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talebiyle yaklaşık 26 milyar dolarlık devlet destekli bir uzun yaşam (longevity) programı yürütüldüğü öne sürüldü.
The Wall Street Journal'ın haberine göre, Putin’in yaşlanma karşıtı araştırmalara duyduğu kişisel ilgi doğrultusunda şekillenen girişim; biyoyazıcı teknolojisiyle organ üretimi, minyatür domuzlar içinde insan organı geliştirilmesi, gen tedavileri ve kriyoterapi gibi alanlara odaklanıyor.
Haberde, programın yönetiminde Putin’in kızlarından birinin ve Rus liderin yakın çevresinden bir ismin yer aldığı belirtildi.
Projeye ayrılan kaynakların son yıllarda önemli ölçüde artırıldığı ifade edilirken, girişimin Rusya’nın biyoteknoloji ve yaşlanma karşıtı araştırmalar alanındaki kapasitesini geliştirmeyi amaçladığı kaydedildi.
Ancak bazı bilim insanları ve eleştirmenler, programın şimdiye kadar sınırlı sayıda hakemli bilimsel çalışma ortaya koyduğunu savunuyor.
Eleştirilerde, projelerin somut bilimsel sonuçlar üretmekten ziyade kamu fonlarını çekmeye yönelik olabileceği öne sürülürken, girişimin vaat ettiği hedeflere ulaşıp ulaşamayacağı konusunda soru işaretleri bulunduğu ifade edildi.
Wall Street Journal’ın haberine göre, Rusya yönetimi ise uzun yaşam teknolojilerinin geliştirilmesini ülkenin bilimsel ve stratejik öncelikleri arasında görüyor. (Kaynak: Mepa News)
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23