2023-12-15 16:07:52 Poşet çayı mikroskopla inceledi, içinden bakın neler çıktı! Şok olacaksınız! Mideniz kaldıracaksa tıklayıp görün
Bir kişi internette paylaşım yaparak poşet çayları mikroskop altında inceledi. Çayların içinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı. Zararı uzmanlar tarafından sıklıkla dile getirilen sallama çay olarak da adlandırılan poşet çayların içinden çıkanlar adeta mide bulandırdı. İnternette yabancı bir sosyal medya kullanıcının mikroskopta incelediği poşet çayın içinden çıkanlar ‘pes artık’ dedirtti.