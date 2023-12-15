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Poşet çayı mikroskopla inceledi, içinden bakın neler çıktı! Şok olacaksınız! Mideniz kaldıracaksa tıklayıp görün

2023-12-15 16:07:52
Poşet çayı mikroskopla inceledi, içinden bakın neler çıktı! Şok olacaksınız! Mideniz kaldıracaksa tıklayıp görün

Bir kişi internette paylaşım yaparak poşet çayları mikroskop altında inceledi. Çayların içinden çıkanları görenler gözlerine inanamadı. Zararı uzmanlar tarafından sıklıkla dile getirilen sallama çay olarak da adlandırılan poşet çayların içinden çıkanlar adeta mide bulandırdı. İnternette yabancı bir sosyal medya kullanıcının mikroskopta incelediği poşet çayın içinden çıkanlar ‘pes artık’ dedirtti.

#1
Foto - Poşet çayı mikroskopla inceledi, içinden bakın neler çıktı! Şok olacaksınız! Mideniz kaldıracaksa tıklayıp görün

Poşet çayların içerisinde çok binlerce mikroplastik parçacığı olduğunu söyleyen uzmanlar, poşet çay içilmemesi konusunda uyarılarda bulunurken, bu çaylarla ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Yapılan araştırmaların çoğu, poşet çayların sağlığa zararını gözler önüne seriyordu. Mikroplastik içeren poşet çayların aynı zamanda bambaşka bir zararı daha ortaya çıktı.

#2
Foto - Poşet çayı mikroskopla inceledi, içinden bakın neler çıktı! Şok olacaksınız! Mideniz kaldıracaksa tıklayıp görün

Mikroskopla inceleme videoları çeken yabancı ülkeden bir kişinin sosyal medyada yayınladığı poşet çay incelemesi, görenleri hayrete düşürdü. Evdeki poşet çayları çöpe attıracak o videoda, poşet çayın içinden çıkan haşereler ve yabancı maddeler mideleri kaldırdı. O anlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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