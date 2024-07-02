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Spor
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Portekiz, EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu

2024-07-02 08:33:28
Portekiz, EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Portekiz, Slovenya'yı normal süresi ve uzatmalarda gol çıkmayan maçı penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu. Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin yer aldığı F Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Portekiz, C Grubu'nu 3 puanla 3. sırada bitiren Slovenya ile son 16 turunda karşı karşıya geldi. Frankfurt'ta oynanan mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çaldı.

#1
Foto - Portekiz, EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Jure Balkovec karşılaşmaya 11'de başladı. İlk yarıda Portekiz, Cristiano Ronaldo, Leao ve Palhinha ile pozisyonlara girerken, Slovenya da hızlı hücumlarla rakip ceza sahasına girdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Portekiz'de 55. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cristiano Ronaldo'nun sert şutunda kaleci Oblak gole izin vermedi.

#2
Foto - Portekiz, EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu

Kendi yarı alanına çekilen Slovenler, 61. dakikada Sesko ile atak geliştirse de sonuç alamadı. Kalan bölümde iki takım da gol bulamazken normal süre 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Uzatmalara gidilen maçın 103. dakikasında Jota, Drkusic'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cristiano Ronaldo'nun vuruşunda kaleci Oblak soluna yatarak sert şutu kurtarmayı başardı. Uzatmaların ilk yarısı tamamlandığında Ronaldo gözyaşlarına hakim olamadı. 115. dakikada orta sahada Pepe'den topu kapan Sesko ceza sahasına kadar hızla ilerlerken karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Costa ayaklarıyla topu çeldi. Zorlu müsabakada penaltı atışlarında geçildi.

#3
Foto - Portekiz, EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu

Ronaldo seri penaltılarda golünü attı Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva atışlarını gole çevirirken; Slovenya'da Ilicic, Balkovec ve Verbic'in kullandığı penaltıları kaleci Diogo Costa kurtarmayı başardı. Uzatma dakikalarında penaltı açısından yararlanamayan Ronaldo, seri penaltılarda topu filelere göndermeyi başardı. Seri penaltı atışlarını 3-0 kazanan Roberto Martinez'in öğrencileri çeyrek final biletini aldı. Tarihinde 8. kez çeyrek finale yükselen Portekiz, bu turda 5 Temmuz Cuma günü Fransa ile kozlarını paylaşacak.

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