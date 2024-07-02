2024-07-02 08:33:28 Portekiz, EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Portekiz, Slovenya'yı normal süresi ve uzatmalarda gol çıkmayan maçı penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu. Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin yer aldığı F Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Portekiz, C Grubu'nu 3 puanla 3. sırada bitiren Slovenya ile son 16 turunda karşı karşıya geldi. Frankfurt'ta oynanan mücadelede İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çaldı.