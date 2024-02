Porsuk Çayı’nın rengi değişti

Eskişehir’de yaşayan Mesut Kurt, isimli vatandaş, Porsuk Çayı’nın her halinin güzel olduğuna dikkat çekti. Akıntıyla birlikte Porsuk Çayı’nın kendi rengini bulacağını söyleyen Kurt, “Şu an çamurumsu bir renk var. Herhalde çamurlu bir su bu tarafa akıyor. Ama düzelir diye düşünüyorum. Yani farklı bir renk katmış ama orijinal rengi daha güzel. Buraya tabii tekrardan yeni bir su, akış gelmesi lazım ki öyle düzelir. Tekrar bir akış olması gerekiyor ki öyle düzelecek. Tekrar yağmur yağması gerekiyor. Su seviyesi biraz artmış sanki. Ama Porsuk Çayı güzeldir ya her haliyle güzel” dedi.