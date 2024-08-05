Polisten, SGK ve Maliye personeliyle denetim

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri eş zamanlı olarak umuma açık işletmeler spa, sauna, hamam ve masaj salonları gibi iş yerlerine 24 ekiple eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi. Maliye ve SGK personellerinin de katılımıyla yapılan uygulamada 5 farklı iş yerinde 12 kişinin kayıtsız olarak çalıştığı tespit edildi. 5 iş yerine SGK ve Gelir İdaresi Denetmenleri tarafından toplam 2 milyon 200 bin TL para cezası uygulandı. Ülkeye giriş kaydı olmaksızın iş yerlerinde çalıştığı tespit edilen 4 şahıs da gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.