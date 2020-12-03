2020-12-03 11:45:48 Polis ekiplerine hain saldırı! Yaralılar var
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde polis ekiplerine saldırı düzenlendi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde polis ekiplerine saldırı düzenlendi.
Kahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi, iki polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kentteki bir oteldeki ihbara giden polis ekipleri saldırıya uğradı. Saldırı sonrası ekipler harekete geçti.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi geldi.
Özel harekat polisleri de otel önüne geldi.
Ayrıca bölgeye ambulans ekipleri sevk edildi.
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