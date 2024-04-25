2024-04-25 12:02:46 Polat çifti hakim karşısında! Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Gözyaşlarına boğuldu! Aylık gelirleri açıkladı!
Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim’de düzenlenen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddiasıyla ilgili 11 sanıklı dava bugün görülmeye başlandı. Banu Parlak dava için Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Sezgin, Engin ve Dilan Polat, bulunduğu cezaevinden getirildi. Dilan Polat salona girer girmez Engin Polat’la göz göze geldiği an gözyaşlarına boğuldu. Duruşmada Dilan Polat ve Engin Polat aylık gelirlerini açıkladı. İşte duruşmada yaşananlar...