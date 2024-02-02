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Spor
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Podolski'den olay: Arda Güler'i konuşuyor: Bir gizli bilgi daha! Gidişi iyi yönde değil: Yerine gelecek diyerek duyurdu

2024-02-02 17:52:28
Podolski'den olay: Arda Güler'i konuşuyor: Bir gizli bilgi daha! Gidişi iyi yönde değil: Yerine gelecek diyerek duyurdu

SON DAKİKA HABERİ: Bir dönemler Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını da giyen Alman yıldız Lukas Podolski, Türk futbolu ve Arda Güler hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezon Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da yorumlayan Podolski, Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler'in kariyeri için dikkat çeken sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Podolski'den olay: Arda Güler'i konuşuyor: Bir gizli bilgi daha! Gidişi iyi yönde değil: Yerine gelecek diyerek duyurdu

2015 yılında Galatasaray'da ve 2021 yılında ise Antalyaspor formalarını giyen 38 yaşındaki Alman futbolcu Lukas Podolski kariyerini Polonya'nın Gornik Zabrze kulübünde devam ettiriyor.

#2
Foto - Podolski'den olay: Arda Güler'i konuşuyor: Bir gizli bilgi daha! Gidişi iyi yönde değil: Yerine gelecek diyerek duyurdu

Fanatik gazetesine konuşan Podolski, Türk futbolu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezon Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da yorumlayan Alman futbolcu, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler için de dikkat çeken sözler söyledi.

#3
Foto - Podolski'den olay: Arda Güler'i konuşuyor: Bir gizli bilgi daha! Gidişi iyi yönde değil: Yerine gelecek diyerek duyurdu

"Fenerbahçe, Galatasaray'la çekişmeli bir şampiyonluk yarışı içerisinde. Kimin daha çok puan toplayacağını göreceğiz. Aslan, burada karar verici olacaktır."

#4
Foto - Podolski'den olay: Arda Güler'i konuşuyor: Bir gizli bilgi daha! Gidişi iyi yönde değil: Yerine gelecek diyerek duyurdu

"Galatasaray'ın son birkaç yıldaki stratejisine baktığınızda, Fenerbahçe'ye göre çok daha akıllıca yönetiliyor, panik havası yok ve daha sakin bir ortam var. Yönetim anlamında daha iyiler, iyi oyuncular getiriyorlar ve bunu yaparken kupalar kazanıyorlar. Dışarıdan bakan biri olarak, son döneme Fenerbahçe'ye göre daha fazla büyüyorlar ve bu şekilde devam etmeliler."

#5
Foto - Podolski'den olay: Arda Güler'i konuşuyor: Bir gizli bilgi daha! Gidişi iyi yönde değil: Yerine gelecek diyerek duyurdu

EURO 2024 YORUMU: "GRUPTAN ÇIKMA ŞANSLARI..." "Türkiye, kağıt üzerinde favoriler arasında değil. Ancak turnuvada önemli işler başarabilirler. Gruptan çıkma şansları yüksek. Almanya'da çok sayıda Türk'ün yaşaması, çok büyük bir avantaj."

#6
Foto - Podolski'den olay: Arda Güler'i konuşuyor: Bir gizli bilgi daha! Gidişi iyi yönde değil: Yerine gelecek diyerek duyurdu

"F.BAHÇE'DEN GELİP REAL MADRID'DE YER BULMASI KOLAY DEĞİL"

#7
Foto - Podolski'den olay: Arda Güler'i konuşuyor: Bir gizli bilgi daha! Gidişi iyi yönde değil: Yerine gelecek diyerek duyurdu

"Fenerbahçe'den gelip, Real Madrid'de yer bulmak kolay değil. Fenerbahçe elbette büyük ama Real Madrid farklı bir seviye. Böyle bir kulüpte, 'Ona süre vermeliyiz. Yardım etmeliyiz' gibi cümlelere zaman yok. Sonuçta tüm kupaları kazanmak için oynuyorlar."

#8
Foto - Podolski'den olay: Arda Güler'i konuşuyor: Bir gizli bilgi daha! Gidişi iyi yönde değil: Yerine gelecek diyerek duyurdu

"Genç yaşta olduğunuzda oynamak ve süre almak en önemlisi. Bugün için baktığımızda Arda'nın Real'e gidişi, iyi yönde değil gibi duruyor. Örneğin Bayern Münih'ten Musiala, genç yaşta her maçta sahada; büyüyor, öğreniyor, hata yapıyor..."

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