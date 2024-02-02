2024-02-02 17:52:28 Podolski'den olay: Arda Güler'i konuşuyor: Bir gizli bilgi daha! Gidişi iyi yönde değil: Yerine gelecek diyerek duyurdu
SON DAKİKA HABERİ: Bir dönemler Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını da giyen Alman yıldız Lukas Podolski, Türk futbolu ve Arda Güler hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezon Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da yorumlayan Podolski, Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler'in kariyeri için dikkat çeken sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...