Plastik çöplerden çıkan yenilik! 3d yazıcıyla üretilen otomobil!

“Dönüştürdüğümüz plastikleri 3 boyutlu yazıcıda işleyerek parça parça araba haline getiriyoruz” Burak Ekici, “Biz üç boyutlu yazıcı ile yedek parçalar üretiyoruz. Yurt dışında pahalı olan ya da bulunamayan parçaları ülkemizde üretiyoruz. Yedek parça ürete ürete komple bir aracın verileri elimizde oldu, yurt dışından arkadaşlarımız da bize yardımcı oldular. Dedik ki ‘biz komple bir araba üretelim, insanların tampona ihtiyacı varsa gelsinler aracın üzerinde incelesinler, ızgaraya ihtiyacı varsa gelsinler aracın üzerinde incelesinler’ istedik. Araç yapma fikri böyle doğdu. Aracı daha anlamlı bir hale getirebilmek için geri dönüşüm plastik atıkları kullandık. Onları dönüştürüyoruz. Dönüştürdüğümüz plastikleri 3 boyutlu yazıcıda işleyerek parça parça araba haline getiriyoruz. Bu aslında prototipti, sadece sergi için kullanacaktık ama daha sonrasında bilgisayar üzerinden simülasyondan baktık, elektrikli hale getirdik. Aracın iki tona kadar taşıma kapasitesi var, motor kuralım dedik. Şu an 60 kilometre hızı var ve 120 kilometre menzili var bu aracın” dedi.