Plastik çöplerden çıkan yenilik! 3d yazıcıyla üretilen otomobil!

“Aracın çizim ve düzenleme süreci 6-7 ay kadar sürdü” diyen Ekici, “Daha sonra yaklaşık bir yıl da üretimi sürdü. 6 yazıcı ile çalıştık, yazıcıdan parça parça üreterek daha sonra onları çelik profille aralarından sabitledik, dayanıklı hale getirdik ve bu araç ortaya çıktı. Bu aracın dış şasesi, iç konsolu, koltukları ve hemen hemen her tarafı yazıcıdan oluşturulmuştur. Aslında bu dünyada bir ilk. Normalde bir şase üzerine yazıcıdan parça üretip takıyorlar ama komple bir araba hala üretilmedi. Tekerlekleri de yazıcıdan üretmeye çalıştık ama henüz Ar-Gemiz bitmediği için buna girişemedik. Daha sonrasında deneyeceğiz. Lastikleri de esnek malzemeden üreteceğiz. Araç şu an yürür vaziyette. Aracı Biz TEKNOFEST yarışmaları için Eylül’de bitirmeyi düşünüyorduk ama Automechanika Istanbul adlı başka bir fuar çıktı. O fuara katılacağız. Böyle bir aracın da ülkemizde yapıldığını gösterebilmek için acele ediyoruz. Şu an kaporta ve boya işlemleri yapılıyor. Bu aracı 3 - 4 güne çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.