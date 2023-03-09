PKK/YPG direkten döndü: Suriye tasarısı 103'e karşı 321 oyla reddedildi

ABD Temsilciler Meclisi, Suriye'nin 3'te 1'ini terör örgütü PKK/YPG ile birlikte işgal eden Amerikan askerlerinin bu ülkedeki geleceğine ilişkin önemli bir karar verdi. Afganistan'dan ani bir kararla çekilen ABD ordusunun Suriye'den de çekilmesini öngören tasarı dün ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde oylandı. Suriye topraklarının pek çok aktörün rekabet sahası haline geldiğini, rejime destek veren İran'ın Hizbullah'ı sahaya sürdüğünü, Rusya'nın da 2015 yılından beri devreye girerek Doğu Akdeniz'e inmek suretiyle tabloyu daha karmaşık hale getirdiğini belirten Cumhuriyetçi Milletvekili Matt Gaetz, ABD Başkanı Joe Biden'ı 'tüm Amerikan askerlerini Suriye topraklarından çekmeye' çağırdı. RAPORU OKUYUN: ORADA DEAŞ YOK ABD'nin 2015'te Suriye'deki 'karmaşaya' dahil olduğunu ve burada Amerikalıların hayatlarını kaybettiğini belirten Gaetz, aynı zamanda bu kapsamda milyarlarca dolar harcandığını vurguladı. Matt Gaetz, Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'la mücadele ettiğini hatırlatarak Suriye rejimi ve Rusya'nın terör örgütü üzerinde baskı kurabileceği bir ortamda DEAŞ'ın varlığı ile yokluğu arasında 900 Amerikan askerinin bir anlam taşımadığını söyledi. Milletvekillerini ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği tarafından hazırlanan 'DEAŞ ile Mücadele' raporunu okumaya çağıran Gaetz, rapordaki bilgilere göre DEAŞ'ın ABD için artık bir tehdit oluşturmadığını kaydetti.