  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ömrünü çürüterek güvensiz hale getiriyor | Binalardaki sinsi tehlikeye dikkat!

Depremin görüşüldüğü meclis toplantısına katılmadı

Tarihi evler ışığa kavuştu! Burası tam 4 bin yıl sonra aydınlatıldı

‘Yılın ikinci yarısından itibaren…’ Altın fiyatlarında yeni tahmin

Sevilla maçı bahane, transfer için sahnede olacaklar! Kimse bunu beklemiyordu...

Bu yıl kar değil papatyalar şehri beyaza bürüdü

PKK/YPG direkten döndü: Suriye tasarısı 103'e karşı 321 oyla reddedildi

Tüm bölgelere cihazlar kuruldu | 72 saat öncesinden tahmin edilebilecek

O isme '0,5 oyla bakanlık verilecek' kulisi CHP'yi karıştırdı! Partinin ağır topları isyana başladı

PKK ve FETÖ'cüleri bayram ettiren vaatler sıralanmıştı! İşte Altılı Masa'nın yıkım projesi
Gündem
6
PKK/YPG direkten döndü: Suriye tasarısı 103'e karşı 321 oyla reddedildi

2023-03-09 11:31:42
PKK/YPG direkten döndü: Suriye tasarısı 103'e karşı 321 oyla reddedildi

PKK/YPG direkten döndü: Suriye tasarısı 103'e karşı 321 oyla reddedildi Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi talebiyle Temsilciler Meclisi'nde oylanan tasarı, 103 'evet' oyuna karşılık 321 'hayır' oyuyla reddedildi. İşte detaylar...

#1
Foto - PKK/YPG direkten döndü: Suriye tasarısı 103'e karşı 321 oyla reddedildi

ABD Temsilciler Meclisi, Suriye'nin 3'te 1'ini terör örgütü PKK/YPG ile birlikte işgal eden Amerikan askerlerinin bu ülkedeki geleceğine ilişkin önemli bir karar verdi. Afganistan'dan ani bir kararla çekilen ABD ordusunun Suriye'den de çekilmesini öngören tasarı dün ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde oylandı. Suriye topraklarının pek çok aktörün rekabet sahası haline geldiğini, rejime destek veren İran'ın Hizbullah'ı sahaya sürdüğünü, Rusya'nın da 2015 yılından beri devreye girerek Doğu Akdeniz'e inmek suretiyle tabloyu daha karmaşık hale getirdiğini belirten Cumhuriyetçi Milletvekili Matt Gaetz, ABD Başkanı Joe Biden'ı 'tüm Amerikan askerlerini Suriye topraklarından çekmeye' çağırdı. RAPORU OKUYUN: ORADA DEAŞ YOK ABD'nin 2015'te Suriye'deki 'karmaşaya' dahil olduğunu ve burada Amerikalıların hayatlarını kaybettiğini belirten Gaetz, aynı zamanda bu kapsamda milyarlarca dolar harcandığını vurguladı. Matt Gaetz, Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'la mücadele ettiğini hatırlatarak Suriye rejimi ve Rusya'nın terör örgütü üzerinde baskı kurabileceği bir ortamda DEAŞ'ın varlığı ile yokluğu arasında 900 Amerikan askerinin bir anlam taşımadığını söyledi. Milletvekillerini ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği tarafından hazırlanan 'DEAŞ ile Mücadele' raporunu okumaya çağıran Gaetz, rapordaki bilgilere göre DEAŞ'ın ABD için artık bir tehdit oluşturmadığını kaydetti.

#2
Foto - PKK/YPG direkten döndü: Suriye tasarısı 103'e karşı 321 oyla reddedildi

ABD'nin Suriye'de PKK/YPG'li teröristleri eğitmekte kullandığı 900'ü aşkın askeri bulunuyor. 'NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE' VURGUSU Gaetz, Suriye'de bulunan PKK/YPG güçlerini kastederek, "Bütün bunların üstüne Suriye'ye savaş ilan eden Kürtler ortaya çıktı ve durumu daha da karmaşık hale getiren ise Kürtlerin NATO müttefikimiz Türkiye ile de çatışma halinde olması" ifadelerini kullandı. BİZİM VERGİMİZLE SAVAŞ AÇMAYIN

#3
Foto - PKK/YPG direkten döndü: Suriye tasarısı 103'e karşı 321 oyla reddedildi

Taylor Greene Tasarıya destek sunan Cumhuriyetçi Milletvekili Marjorie Taylor Greene ise ABD Savunma Bakanlığının yabancı ülkelerde Amerikalı vergi mükelleflerinin pahasına savaş açmaması gerektiği görüşünü savundu. Greene, Savunma Bakanlığının Suriye'de değil, ülkeye uyuşturucu sokan Meksikalı kartellerle mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Seçmen bölgesinden hiçbir Amerikalının kendisine "Suriye'de savaşa girmeliyiz" demediğini ifade eden Greene, birçok Amerikan askerinin yabancı topraklarda yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.

#4
Foto - PKK/YPG direkten döndü: Suriye tasarısı 103'e karşı 321 oyla reddedildi

OYLAMA SONUCU: 103 'EVET', 321 'HAYIR' Temsilciler Meclisi daha sonra Matt Gaetz'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ı tüm Amerikan askerlerini Suriye'den çekmeye çağıran yasa tasarısını oyladı. Tasarı, 103 'evet' oyuna karşın 321 'hayır' oyuyla reddedildi. Demokratlardan 56, Cumhuriyetçilerden de 47 milletvekili tasarıya destek verdi.

#5
Foto - PKK/YPG direkten döndü: Suriye tasarısı 103'e karşı 321 oyla reddedildi

Yürekler ağızlara geldi! Marmara’da korkutan deprem
Yaşam

Yürekler ağızlara geldi! Marmara’da korkutan deprem

Marmara Denizi’nde Bursa açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haluk Levent ve Deniz Akkaya olayında yeni gelişme
Medya

Haluk Levent ve Deniz Akkaya olayında yeni gelişme

Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e yönelik iddiaları nedeniyle 5 ayrı suçtan soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda da..
Mehmet Ali Ağca uzun süre sonra görüntülendi
Gündem

Mehmet Ali Ağca uzun süre sonra görüntülendi

1981 yılında gerçekleştirdiği Papa 2. Ioannes Paulus ve Abdi İpekçi suikastlarıyla adını duyuran Mehmet Ali Ağca, uzun bir aradan sonra görü..
Şirin Payzın tehditler savurdu! 'Son iki ayınız kaldı'
Gündem

Şirin Payzın tehditler savurdu! 'Son iki ayınız kaldı'

Türk toplumunun kutsallarına defalarca dil uzatıp teröristlere başsağlığı dileyen Şirin Payzın bu defa da AK Parti'ye oy verenleri tehdit et..
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye, o ülkeleri tokatladı
Gündem

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye, o ülkeleri tokatladı

"Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri" belli oldu. 2023'te ülkelerin güncel durumu dikkate alınarak hazırlanan listede Türkiye'nin yeri dikkat ..
Kahramanmaraş'ta deprem
Gündem

Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 00.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23