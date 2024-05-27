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PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

2024-05-27 13:25:18
PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

ABD, sözde seçimlerle PKK'ya 'teröristan' kurdurmak için çabalıyor. Süreci "Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ı kuran adam" olarak bilinen McGurk yönetiyor. 11 Haziran'da yapılacak sözde seçimlerin meşruiyeti bölge halkı tarafından bile tartışılırken PKK/YPG'li teröristlerle birlikte göçmen ve mültecilere de oy kullandırılması planlanıyor. Öte yandan terörle iltisaklı sözde 'özerk yönetim heyeti' Avrupa'da da meşruiyet kazanmak için kolları sıvadı.

#1
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

İsveç'te 'teröristan' buluşmasında Türkiye işgalcilikle suçlandı. Gelinen bu noktada ABD'nin kurduğu Batı'nın desteklediği 'teröristan' odaklı seçim müsameresi Türkiye için beka sorunu haline geldi. 'Teröristan' hayali kuranlar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güney sınırındaki hattı kapsayan alanda kirli bir plan devreye soktu.

#2
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

ABD'nin Orta Doğu politikasını şekillendiren isimlerden biri olan "Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ı kuran adam" olarak da bilinen Brett McGurk, Irak ve Suriye'yi kaos ortamı içinde tutup PKK'ya bir 'teröristan' kurdurup meşruiyet kazandırmak için çabalıyor.

#3
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

Böylelikle amaç PKK'ya öncelikle 'özerk bir statü' oluşturmak sürecin devamında ise 'bağımsız bir teröristan' kurmak.

#4
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

PKK/YPG'NİN SÖZDE SEÇİM OYUNU! AMAÇ TERÖRİSTAN PKK- YPG, Suriye'de 11 Haziran'da sözde yerel seçim yapacağını açıkladı.

#5
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

Terör örgütüne uluslararası statü ve meşruiyet kazandırmak istenen seçim oyununun Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde icra edilmesi planlanıyor.

#6
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

"MEŞRU DEĞİLDİR" Seçime katılanlar arasında elebaşını Salih Müslim'in yaptığı PYD de var. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ise sözde belediye seçimlerini boykot edeceğini duyurdu. ENKS, "Biz bu seçimlere katılmıyoruz ve bize göre meşru da değildir. Bir parti kendi başına askeri güçleriyle seçim yapıyor. Bu seçimlerin milletimizin içerisindeki durumla hiçbir ilgisi yoktur. Ve milletimize zarar veriyor" açıklamasını yaptı.

#7
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

ENKS daha önce de terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de işgal ettiği bölgelerde 13-15 yaşındaki çocukları kaçırdığını duyurmuştu. MİLİTANLARA OY ATTIRACAKLAR Üstelik seçime katılanlar bölgenin yerel halkı bile değil... PKK/PYD/YPG'li teröristlerin yanı sıra bölgedeki göçmen ve mültecilere de oy kullandırılması planlanıyor.

#8
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

TERÖRLE İLTİSAKLI GRUP AVRUPA'DA MEŞRUİYET KAZANMA PEŞİNDE Durum öyle bir vaziyet aldı ki terörle iltisaklı sözde özerk yönetim heyeti, ABD'den aldıkları desteğin yanı sıra Avrupa'da da meşruiyet kazanmak için kolları sıvadı.

#9
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

İSVEÇ'TE 'TERÖRİSTAN' BULUŞMASI: MUTABIK KALDILAR Sözde Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'ne bağlı bir grup İsveç'e gitti. İsveç-Kurdistan Ağı Başkanı ve Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Sosyalist Demokrat Parti adayı Ola Moler, Parlamento Dış İlişkiler Komitesi üyesi ve Muhafazakar Parti adayı Stefan Olsson, Dış İlişkiler Komitesi üyesi, Sol Parti adayı Lotta Fornarve, parlamento üyesi ve Sosyalist Demokrat Parti adayı Kadir Kasırga ile bir araya geldi. Burada diplomatik görüşmeler yaptıklarını öne süren grup, Türkiye'yi işgalcilikle suçladı. Ayrıca sözde özerk yönetim ile İsveç pek çok konuda ilişkilerin geliştirilmesinde mutabık kaldı.

#10
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

TÜRKİYE KİRLİ OYUNU ÖNLEMELİ: "BEKA MESELESİ" Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, PKK/YPG'nin sözde seçim oyununu bugünkü köşesine taşıdı.

#11
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye'nin tek bir ağız olup, ne pahasına olursa olsun bu tehlikeli plana 'dur' demesi gerektiğini dile getiren Selvi, "Bu Türkiye'nin beka meselesidir. 11 Haziran'daki seçimi önleyemezsek yarın çok geç olabilir. Yoksa PKK devletinin temeli atılır" dedi.

#12
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

Selvi sözlerini şöyle sürdürdü; Bu oyunun adı ne? Önce seçimler yaptırılacak. Böylece Batı dünyasında PKK'ya yönelik bir sempati oluşturulacak. O zeminin üzerine bir demokrasi kılıfı geçirilip özerklik ilan edilecek.

#13
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

Özerkliğin ardından ise PKK devleti gelecek. İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye'nin tek bir ağız olup, ne pahasına olursa olsun bu tehlikeli plana 'dur' demeliyiz. Bu işin iktidarı, muhalefeti yok. Bu Türkiye'nin beka meselesidir. 11 Haziran'daki seçimi önleyemezsek yarın çok geç olabilir. Yoksa PKK devletinin temeli atılır.

#14
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

SÜLEYMANİYE'Yİ 'YENİ KANDİL' YAPAN ADAM McGurk, Süleymaniye'yi yeni Kandil yapma projesinin de mimarlarından... KYB'de Bafel Talabani'nin seçilmesini sağlayan Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü, Talabani ile elebaşı Mazlum Kobani'yi bir araya getirdi. Süleymaniye'de PKK'ya alan açılmasını sağladı.

#15
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

BAFEL TALABANİ: BEKAMIZ PKK İLE BİRLİK OLMAMIZA BAĞLI Talabani "Rojava ile ilişkilerimiz elbette devam edecek ve daha da gelişecek. Bekamız birlik olmamıza bağlı" diyerek PKK ile birlik içinde olduklarını duyurdu.

#16
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

Görüşmenin ardından terörist Ferhat Abdi Şahin, ABD'li McFarlane ve Bafel Talabani birlikte fotoğraf çekildi.

#17
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

Şu ifadeleri kullandı; "KYB lideri Bafel Talabani ve CJTFOIR Komutanı McFarlane ile bölgenin istikrarını korumak için terörle mücadelede ortak çabalar geliştirme konusunda görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Bu ortaklıklardan gurur duyuyoruz ve bunu genişletmek için çalışıyoruz. Desteğiniz ve dostluğunuz için teşekkürler"

#18
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

"PKK/YPG/PYD'NİN ADETA YÖNETMENİ" Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında McGurk'ın Irak ve Suriye özelinde attığı karanlık adımlara ilişkin "Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor. Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

#19
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

#20
Foto - PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

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