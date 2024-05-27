PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu

"MEŞRU DEĞİLDİR" Seçime katılanlar arasında elebaşını Salih Müslim'in yaptığı PYD de var. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ise sözde belediye seçimlerini boykot edeceğini duyurdu. ENKS, "Biz bu seçimlere katılmıyoruz ve bize göre meşru da değildir. Bir parti kendi başına askeri güçleriyle seçim yapıyor. Bu seçimlerin milletimizin içerisindeki durumla hiçbir ilgisi yoktur. Ve milletimize zarar veriyor" açıklamasını yaptı.