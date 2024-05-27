2024-05-27 13:25:18 PKK’ya ‘teröristan’ kurdurmak için ABD yırtınıyor! Hiç bu kadar ileri gitmemişlerdi… Yeni bir kirli plan devreye sokuldu
ABD, sözde seçimlerle PKK'ya 'teröristan' kurdurmak için çabalıyor. Süreci "Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ı kuran adam" olarak bilinen McGurk yönetiyor. 11 Haziran'da yapılacak sözde seçimlerin meşruiyeti bölge halkı tarafından bile tartışılırken PKK/YPG'li teröristlerle birlikte göçmen ve mültecilere de oy kullandırılması planlanıyor. Öte yandan terörle iltisaklı sözde 'özerk yönetim heyeti' Avrupa'da da meşruiyet kazanmak için kolları sıvadı.