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Ekonomi
10
Piyaslar çıldırdı! İslam Memiş bombayı patlattı ‘Sakın bir şey yapmayın’

2022-03-11 11:59:34
Piyaslar çıldırdı! İslam Memiş bombayı patlattı ‘Sakın bir şey yapmayın’

11 Mart 2022 cuma günü haftanın son işlem gününde dolar 15 bin liranın eşiğine gelmiş durumda. Altın fiyatları da bin liraya doğru yolculuğuna devam ediyor. Gram altın 953,96, çeyrek altın 1.571,00, yarım altın 3.141,00, cumhuriyet altını da 6.260,00 liradan alıcı buluyor. Saat 10.00 itibariyle Dolar 14.95'den işlem görürken Euro da 16.47 seviyesinde. Uluslararası bankalar ile Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolar için uyarılar geldi. Önce uluslararası bankaların analistlerinin altın tahminlerini aktaralım.

#1
Foto - İsviçre Bankası UBS'nin ekonomistleri altın fiyatı için yeni bir tahminde bulundu. Ekonomistler altın fiyatının Haziran ayına kadar 1950 dolar civarında istikrar kazanmasını ve 2022 sonunda 1800 dolar seviyesine geri dönmesini bekliyor.

İsviçre Bankası UBS'nin ekonomistleri altın fiyatı için yeni bir tahminde bulundu. Ekonomistler altın fiyatının Haziran ayına kadar 1950 dolar civarında istikrar kazanmasını ve 2022 sonunda 1800 dolar seviyesine geri dönmesini bekliyor. "Spot altın fiyatlarının tahminimizin üzerinde olması nedeniyle yatırımcıların şu anda birikim yapması gerektiğini düşünmüyoruz" denilen açıklamada, “Göreceli olarak platin bizim için en çekici değerli metal olmaya devam ediyor” ifadesi kullanıldı.

#2
Foto - ABD bankası Citi'nin tahmini : ABD'li banka devi Citi de altın fiyatındaki yukarı yönlü hareketin ilk çeyrekten sonra terse döneceğini öngördü. Altın fiyatlarının jeopolitik risklerin etkisi ile 1900 dolar seviyelerini görebileceğini değerlendiren Citi'ye göre, Fed'in faiz artırımları ve bilançosunu daraltmaya başlaması altında aşağı yönlü etki yaratacak. Altının ons fiyatının 2 bin 100 dolar olan rekoru tekrar görmesinin zor olduğunu kaydeden Citi, bu yıl için ortalama fiyatı 1805 dolar olarak tahmin etti. Peki dolar 15 lira olur mu, yükselen altın fiyatları için İslam Memiş ne diyor? İşte Memiş'ten gelen son uyarılar:

ABD bankası Citi'nin tahmini : ABD'li banka devi Citi de altın fiyatındaki yukarı yönlü hareketin ilk çeyrekten sonra terse döneceğini öngördü. Altın fiyatlarının jeopolitik risklerin etkisi ile 1900 dolar seviyelerini görebileceğini değerlendiren Citi'ye göre, Fed'in faiz artırımları ve bilançosunu daraltmaya başlaması altında aşağı yönlü etki yaratacak. Altının ons fiyatının 2 bin 100 dolar olan rekoru tekrar görmesinin zor olduğunu kaydeden Citi, bu yıl için ortalama fiyatı 1805 dolar olarak tahmin etti. Peki dolar 15 lira olur mu, yükselen altın fiyatları için İslam Memiş ne diyor? İşte Memiş'ten gelen son uyarılar:

#3
Foto - -Manipülasyon piyasasında olduğumuz için piyasalarda gerginlik devam ettiği için bir bakıyorsunuz sert yükselişler bir bakıyorsunuz sert düşüşler var. Yatırımcılar da bu piyasalarda alım ve satım yapamıyorlar.

-Manipülasyon piyasasında olduğumuz için piyasalarda gerginlik devam ettiği için bir bakıyorsunuz sert yükselişler bir bakıyorsunuz sert düşüşler var. Yatırımcılar da bu piyasalarda alım ve satım yapamıyorlar.

#4
Foto - -Kısa vadeli herhangi alım satım yapmamalı, kaldıraçlı işlem yapmamalı. Bu süreci alım yapanlar ve alım yapacaklar soğuk kanlılıkla takip etmeli.

-Kısa vadeli herhangi alım satım yapmamalı, kaldıraçlı işlem yapmamalı. Bu süreci alım yapanlar ve alım yapacaklar soğuk kanlılıkla takip etmeli.

#5
Foto - Soğuk kanlılıkla bekleyin:-Elimde altınım, gümüşüm, dövizim, sterlinim var ne yapmalıyım? Bu süreçte geçici ateşkes ve anlaşma haberi gelmeden soğuk kanlılıkla beklemenin isabetli olduğunu düşünüyorum.

Soğuk kanlılıkla bekleyin:-Elimde altınım, gümüşüm, dövizim, sterlinim var ne yapmalıyım? Bu süreçte geçici ateşkes ve anlaşma haberi gelmeden soğuk kanlılıkla beklemenin isabetli olduğunu düşünüyorum.

#6
Foto - -Elimde TL'm var alım yapayım mı? Elimde TL olsa bu fiyatlardan ne dövize, ne altına ne gümüşe girerim. Beklemeyi tercih ederim. Fiyatlanmalara baktığınız zaman geniş bant aralığı var. Dalgalı kur politikası devam ediyor.

-Elimde TL'm var alım yapayım mı? Elimde TL olsa bu fiyatlardan ne dövize, ne altına ne gümüşe girerim. Beklemeyi tercih ederim. Fiyatlanmalara baktığınız zaman geniş bant aralığı var. Dalgalı kur politikası devam ediyor.

#7
Foto - -Ben olsam şu anda yüksek maliyetten dövizim varsa bunu parite işlemleri ile değerlendiririm.

-Ben olsam şu anda yüksek maliyetten dövizim varsa bunu parite işlemleri ile değerlendiririm.

#8
Foto - -Elimdeki gram altınlarımı parite ile işlem yapmak suretiyle beklemeye devam ediyorum.

-Elimdeki gram altınlarımı parite ile işlem yapmak suretiyle beklemeye devam ediyorum.

#9
Foto - -Hem alan hem satan hem alacak hem satacak bence dikkat etmeli. Alım satım yapanlar ellerindekileri kaybedecekler. Risk dolar kuru. Dolar yükselmeye devam ederse sancılı süreçler gelir. Dolar gerilemese ezberlerin bozulacağı aylar bizi bekliyor olabilir.

-Hem alan hem satan hem alacak hem satacak bence dikkat etmeli. Alım satım yapanlar ellerindekileri kaybedecekler. Risk dolar kuru. Dolar yükselmeye devam ederse sancılı süreçler gelir. Dolar gerilemese ezberlerin bozulacağı aylar bizi bekliyor olabilir.

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