Piyaslar çıldırdı! İslam Memiş bombayı patlattı ‘Sakın bir şey yapmayın’

ABD bankası Citi'nin tahmini : ABD'li banka devi Citi de altın fiyatındaki yukarı yönlü hareketin ilk çeyrekten sonra terse döneceğini öngördü. Altın fiyatlarının jeopolitik risklerin etkisi ile 1900 dolar seviyelerini görebileceğini değerlendiren Citi'ye göre, Fed'in faiz artırımları ve bilançosunu daraltmaya başlaması altında aşağı yönlü etki yaratacak. Altının ons fiyatının 2 bin 100 dolar olan rekoru tekrar görmesinin zor olduğunu kaydeden Citi, bu yıl için ortalama fiyatı 1805 dolar olarak tahmin etti. Peki dolar 15 lira olur mu, yükselen altın fiyatları için İslam Memiş ne diyor? İşte Memiş'ten gelen son uyarılar: