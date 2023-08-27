Pis koku herkesi kaçırıyor! O göl bu hale geldi

Vatandaşlar ise bu durumdan tedirgin oldu. Gölün her yıl bu aylarda renginin yeşile büründüğünü ifade eden bir vatandaş, “Kars Baraj Gölü’ndeyim, suyun rengi adeta yemyeşil olmuş. Çok pis bir koku var. Yaşam belirtisi de yok. Burada göçmen kuşlar geçen yıl çok fazlaydı. Şu anda bir kuş dahi yok, suda koku var” dedi.