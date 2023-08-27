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Yaşam
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Pis koku herkesi kaçırıyor! O göl bu hale geldi

2023-08-27 20:46:33
Pis koku herkesi kaçırıyor! O göl bu hale geldi

Kars’ta rengi yeşile bürünen baraj gölü etrafa pis koku yayıyor.

#1
Foto - Pis koku herkesi kaçırıyor! O göl bu hale geldi

Sıcak hava ile birlikte suları çekilmeye başlayan Kars Baraj Gölü’nün rengi değişerek yeşile büründü.

#2
Foto - Pis koku herkesi kaçırıyor! O göl bu hale geldi

Özellikle göl kıyısında ortaya çıkan kötü koku gölün etrafında durmayı neredeyse imkansız hale getiriyor.

#3
Foto - Pis koku herkesi kaçırıyor! O göl bu hale geldi

Vatandaşlar ise bu durumdan tedirgin oldu. Gölün her yıl bu aylarda renginin yeşile büründüğünü ifade eden bir vatandaş, “Kars Baraj Gölü’ndeyim, suyun rengi adeta yemyeşil olmuş. Çok pis bir koku var. Yaşam belirtisi de yok. Burada göçmen kuşlar geçen yıl çok fazlaydı. Şu anda bir kuş dahi yok, suda koku var” dedi.

#4
Foto - Pis koku herkesi kaçırıyor! O göl bu hale geldi

Yeşil örtü Kars Baraj Gölü’nün birçok bölgesini kaplamış bulunuyor.

#5
Foto - Pis koku herkesi kaçırıyor! O göl bu hale geldi

#6
Foto - Pis koku herkesi kaçırıyor! O göl bu hale geldi

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Foto - Pis koku herkesi kaçırıyor! O göl bu hale geldi

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