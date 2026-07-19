"Pinç Oğuzhan"ın babası günler sonra konuştu! Kendi kalesine gol attı haberi yok
Yaptığı şarkılar ve çektiği filmler tutmayınca, eski asker olan babasının anılarını anlatarak ünlenen ve "Pinç" isimli programıyla sürekli kemalizm propagandası yapıp mütedeyyin insanları hedef alan Oğuzhan Uğur isimli “sosyal medya şaklabanı”, Haluk Levent ve AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında, hesabındaki anormal para hareketi nedeniyle gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur’un ünlenmesine neden olan babası Hasan Atilla Uğur, günler sonra konuya dair açıklama yaptı. Hasan Atilla Uğur’un kullandığı ifadeler “kendi kalesine gol attı” yorumlarına neden oldu.