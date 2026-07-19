"Pinç Oğuzhan"ın babası günler sonra konuştu! Kendi kalesine gol attı haberi yok

Oğuzhan Uğur'un babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur, yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Oğluna güvendiğini vurgulayan Hasan Atilla Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Bizim başımız dik, alnımız açık. Hiçbir şeyimiz, sıkıntılı bir durumumuz yok. Oğlumun evine gelip gözaltına alınacağı, evinin aranacağı söylenirken bunlar kayda alınıyor, daha sonra bir şekilde basına veriliyor. Ne yazık ki bu tür olumsuzluklara artık alıştık. Bunlar memlekette sadece bize yapılmış bir davranış değil.