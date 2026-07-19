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"Pinç Oğuzhan"ın babası günler sonra konuştu! Kendi kalesine gol attı haberi yok

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"Pinç Oğuzhan"ın babası günler sonra konuştu! Kendi kalesine gol attı haberi yok

Yaptığı şarkılar ve çektiği filmler tutmayınca, eski asker olan babasının anılarını anlatarak ünlenen ve "Pinç" isimli programıyla sürekli kemalizm propagandası yapıp mütedeyyin insanları hedef alan Oğuzhan Uğur isimli “sosyal medya şaklabanı”, Haluk Levent ve AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında, hesabındaki anormal para hareketi nedeniyle gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur’un ünlenmesine neden olan babası Hasan Atilla Uğur, günler sonra konuya dair açıklama yaptı. Hasan Atilla Uğur’un kullandığı ifadeler “kendi kalesine gol attı” yorumlarına neden oldu.

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#1
Foto - "Pinç Oğuzhan"ın babası günler sonra konuştu! Kendi kalesine gol attı haberi yok

AHBAP Derneği adına toplanan bağışların yöneticilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alınırken, babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur, oğluna güvendiğini belirterek ilk kez konuştu.

#2
Foto - "Pinç Oğuzhan"ın babası günler sonra konuştu! Kendi kalesine gol attı haberi yok

Başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, Babala TV'nin kurucusu ve sahibi Oğuzhan Uğur önceki gün evinde gözaltına alındı.

#3
Foto - "Pinç Oğuzhan"ın babası günler sonra konuştu! Kendi kalesine gol attı haberi yok

Eski Jandarma İstihbarat Albayı Hasan Atilla Uğur'un oğlu olan Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınma anlarına ilişkin görüntülerin kamuoyuyla paylaşılması da dikkat çekti.

#4
Foto - "Pinç Oğuzhan"ın babası günler sonra konuştu! Kendi kalesine gol attı haberi yok

Başsavcılık, Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından yüksek miktarda döviz transferi yapıldığını belirtti. Söz konusu işlemlerin gerçekleştiği özel bankanın, şüpheli işlem bildirimi kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirimde bulunduğu, bu gelişmenin ardından gözaltı işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

#5
Foto - "Pinç Oğuzhan"ın babası günler sonra konuştu! Kendi kalesine gol attı haberi yok

Oğuzhan Uğur'un babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur, yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Oğluna güvendiğini vurgulayan Hasan Atilla Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Bizim başımız dik, alnımız açık. Hiçbir şeyimiz, sıkıntılı bir durumumuz yok. Oğlumun evine gelip gözaltına alınacağı, evinin aranacağı söylenirken bunlar kayda alınıyor, daha sonra bir şekilde basına veriliyor. Ne yazık ki bu tür olumsuzluklara artık alıştık. Bunlar memlekette sadece bize yapılmış bir davranış değil.

#6
Foto - "Pinç Oğuzhan"ın babası günler sonra konuştu! Kendi kalesine gol attı haberi yok

Birçok gazeteci arkadaşa, herkese olan hareketler. Sonuç olarak biz, ekşi yemedik ki midemiz ağrısın. Oğlumla ilgili de prosedür işliyor. Avukatımız zaten yanında. Biz de gelişmeleri izliyoruz. En kısa sürede aramıza katılmasını bekliyoruz."

#7
Foto - "Pinç Oğuzhan"ın babası günler sonra konuştu! Kendi kalesine gol attı haberi yok

Uğur'un, "Ekşi yemedik ki.." sözü sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, "Devleti lekelemeye kalkan oğlunun banka hesabına baksana, ekşi değil tatlı tatlı yemiş..." yorumları yaptılar. Hasan Atilla Uğur için, "Kendi kalesine gol attı" diyen sosyal medya kullanıcıları, iddialar hakkında konuşmamasına dikkati çektiler.

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Yorumlar

Ahmet

Tipine bakınca meymenet yok zaten.Bunlarin hepsi eski Türkiye atıkları. Ama müslümanim diyenler bu zihniyete oy veriyor yazık vallahi çok yazık.
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