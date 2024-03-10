2024-03-10 11:16:30 Pilsiz kalp pili mi? Kalp hastalarına müjde!
Bilim insanları, pilsiz ve ışıkla çalışan kalp pili teknolojisi geliştirdi. Yeni kalp pili, pil değiştirme soruna çare oluyor ve daha etkili. Bilim insanları, pil yerine ışıkla çalışan ve kalp hastalarını pil değiştirme zahmetinden kurtaran kalp pili ile karşımıza çıktı. Şu an için farelerde denenen bu yeni kalp pili, aynı zamanda çok farklı bir çalışma prensibine sahip. Bilim insanları bu yeni ritim ayarlayıcının bütün kalbe değil çalışması gereken kasları hedef aldığını açıkladı. Peki ama bu pilsiz kalp pili nasıl çalışıyor?