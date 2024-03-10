Pilsiz kalp pili mi? Kalp hastalarına müjde!

PİLSİZ KALP PİLİ NASIL ÇALIŞIYOR VE FARKLARI NELER? Arizona Üniversitesi’nde geliştirilen yeni kalp pili teknolojisi ile kalp pili değiştirme derdi tarih mi olacak? Yine bu kalp pilleri mevcut pillere göre çok daha kullanışlı bir yapıya sahip. Kalp pili teknolojisi ilk olarak 1958 yılında karşımıza çıktı. O günden bugüne çok da değişmeyen kalp pilleri, düzensiz ritim fark ettiğinde tüm kalbe küçük elektro şoklar veren bir yapıya sahip. Bu ritim düzenleyicilerin pillerinin 5 ila 7 yıl arasında değişmesi gerekiyor. Bazı kalp hastaları için hayat kurtarıcı olan bu küçük cihaz, acı verici de olabiliyor. Bu acının temel sebebi ise en ufak bir ritim bozukluğunda bile tüm kalbe şok vermesinden ileri geliyor. Işıkla çalışan yeni kalp pili teknolojisi ise tüm kalbi saran bir ağ yapısına sahip. Bu anlamda ışığa duyarlı hücreleri etkileyen optogenetik (Işığa duyarlı hücreleri etkilemek ve yönlendirmek için geliştirilen bir teknoloji) bir ağ yapısı tüm kalbin etrafını sarıyor. Burada amaç ise kalp atışını sağlayan kardiyomiyosit hücrelerini (Kalp kası hücreleri) kontrol altına almak. Böylece kablosuz ve pilsiz kalp pili, sadece kalbin belirli alanlarına yönelik şok gönderebilme yeteneğine sahip.