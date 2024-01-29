Peynir, yoğurt, tavuk alacaklar yarın koşsun! BİM indirim roketini ateşledi! Fiyatlar cillop gibi

Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM 30 Ocak 2024 Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Başta peynir, yoğurt ve tavuk olmak üzere indirim roketini ateşleyen Bim'de fiyatlar yarın düşüyor. İşte 30 Ocak Bim Kataloğu… Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 30 Ocak Salı günü hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? Detaylar haberimizde...