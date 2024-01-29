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Peynir, yoğurt, tavuk alacaklar yarın koşsun! BİM indirim roketini ateşledi! Fiyatlar cillop gibi

2024-01-29 13:57:12
Peynir, yoğurt, tavuk alacaklar yarın koşsun! BİM indirim roketini ateşledi! Fiyatlar cillop gibi

Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM 30 Ocak 2024 Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Başta peynir, yoğurt ve tavuk olmak üzere indirim roketini ateşleyen Bim'de fiyatlar yarın düşüyor. İşte 30 Ocak Bim Kataloğu… Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 30 Ocak Salı günü hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? Detaylar haberimizde...

#1
Foto - Peynir, yoğurt, tavuk alacaklar yarın koşsun! BİM indirim roketini ateşledi! Fiyatlar cillop gibi

• İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 125 TL • Gürsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 219 TL • Torku 1 Litre Ayran 22,50 TL. • Torku 6×200 ml Sade Süt 45 TL. • Pınar 300 gr İllaki Sucuk 120 TL. • Pınar İllaki Sucuk 300 gr 120 TL • Akasya Pilavlık Bulgur 2500 gr 47,50 TL • Kerem 700 gr Labne sadece 85 TL. • Sole Margarin Paketi 11 TL. • Superfresh 1 Kg Mantı 79,50 TL. • Dost 1 Litre Çikolatalı Süt 29 TL. • Aknaz 2000 gr Az Yağlı Beyaz Peynir 179 TL. • Gürsüt 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 219 TL. • Bahçıvan 1000 gr Yarım Yağlı Süzme Peynir 115 TL. • Onur 1000 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 159 TL. • Torku 6×180 ml Miniki Süt 45 TL. • İçim %0,5 Yağlı 1 Litre Süt 19,50 TL. • Karper Büyük Boy Üçgen Peynir 57,50 TL. • Pınar Açık Büfe 430 gr Hindi Sosis 44,50 TL. • Filiz 350 gr Yumurtalı Bukle Makarna 19 TL. • İçim 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 125 TL. • Akasya 2500 gr Pilavlık Bulgur 47,50 TL. • Activia 400 gr Laktozsuz Yoğurt 36,50 TL. • Superfresh 2,5 Kg Patates 150 TL. • Dost %1 Yağlı 1 Litre Süt 19,90 TL ￼• M&M's Şeker Kaplı Çikolatalı Draje 45 gr 16,50 TL

#2
Foto - Peynir, yoğurt, tavuk alacaklar yarın koşsun! BİM indirim roketini ateşledi! Fiyatlar cillop gibi

• Tayaş Miniyum Karışık Meyve Sulu Yumuşak Şeker 120x6,7 gr 99 TL • Halley Beyaz Çikolata Kaplı Sandviç Bisküvi 210 gr 24,50 TL • Çokomel Marsmallow Çilekli 180 gr 34,50 TL • Ülker Taç Susamlı Çörekotlu Kraker 3x76 gr 23 TL • Eti Popkek Mini Limonlu Kek 30x18 gr 65 TL • Superfresh Mantı 1 Kg 79,50 TL • Superfresh Patates 2,5 Kg 150 TL • Erpiliç Dondurulmuş Piliç Kalçalı But 47,90 TL • Tadelle 3x30 gr 34,50 TL • Eti Çikolata 65 gr 15 TL • Eti Antep Fıstıklı Çikolata 60 gr 29 TL • Patiswiss Portakallı Krema Dolgulu Çikolata 240 gr 49 TL • Patiswiss Çikolata Kaplamalı Portakal Dilim 80 gr 39,50 TL • Biscolata Pia Çikolata Kaplı Limon Dolgulu Kek 100 gr 23,50 TL • Luppo Çikolata Kaplı Karaorman Meyveli Kek 182 gr 29,50 TL • Biscolata Mood Hindistan Cevizli Krema Dolgulu Bisküvi 125 gr 27,50 TL • Ülker Antep Fıstıklı Çikolata 65 gr 29 TL

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