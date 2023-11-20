Peynir ekmek gibi satılan Çinli otomotiv devinden flaş “Türkiye” hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ağızlar bir karış açık kaldı

Bu alanda yakaladıkları başarı onların yılın tamamlanmasına iki ay kala satış hedeflerini ikiye katlayarak 31 bin adet satmalarını sağladı. Chery modellerinin satış rakamlarına baktığım zaman Tiggo 8 Pro 10.786 adet, OMODA 5 10.277 adet ve Tiggo 7 Pro 9.977 adet sattığı sonucu karşıma çıkıyor. Bu üç modelin toplam satış rakamıyla Chery 31.040 adetlik satış rakamına ulaşmış durumda. Chery’nin yeni gelecek modelleriyle birlikte Türkiye otomotiv pazarında ayda 50 bin adetin üzerinde satan bir marka olması kimse için sürpriz olmayacak.