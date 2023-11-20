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Otomotiv
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Peynir ekmek gibi satılan Çinli otomotiv devinden flaş "Türkiye" hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ağızlar bir karış açık kaldı

2023-11-20 13:34:57
Peynir ekmek gibi satılan Çinli otomotiv devinden flaş “Türkiye” hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ağızlar bir karış açık kaldı

Otomobil fiyatlardaki artış vatandaşların gündeminde. Yıl sonuna doğru dev otomotiv markaları Kasım ayı kampanyalarını duyurmaya devam ederken gelen son haber sürücüleri heyecana boğdu. '15 bin satar mı?' dediler yıl bitmeden 31 bini aştılar! Türkiye otomotiv piyasasına damga vurdular. Vatandaşlar bu aracı almak için kapılarda sıraya giriyor. İşte Türkiye'de peynir ekmek gibi satan o otomobil...

#1
Foto - Peynir ekmek gibi satılan Çinli otomotiv devinden flaş "Türkiye" hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ağızlar bir karış açık kaldı

Türkiye'de en çok satılan aracın hangisi olduğunu öğrenince şoke olacaksınız. Bu marka piyasayı domine etti. Chery 15 binlik satış hedefiyle yola çıktığı Türkiye’de yılın tamamlanmasına iki ay kala 31 bin adet sattı! Fiyatları görenler bayilere akın ediyor. İşte Chery Türkiye Satış Rakamları 2023 Kasım!

#2
Foto - Peynir ekmek gibi satılan Çinli otomotiv devinden flaş "Türkiye" hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ağızlar bir karış açık kaldı

Ülkemizde birçok otomobil son dönemde yoğun ilgi gördü, ancak kimse Çin merkezli otomotiv şirketi Chery gibi bir satışı yakalayamadı. Türkiye pazarına geldiğinde yani Mart ayının sonunda 15 bin adetlik bir satış hedefi olan dev marka, satışlarıyla herkesi patlattı.

#3
Foto - Peynir ekmek gibi satılan Çinli otomotiv devinden flaş "Türkiye" hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ağızlar bir karış açık kaldı

Chery, Türkiye otomotiv pazarında OMODA 5, Chery Tiggo 7 Pro ve Chery Tiggo 8 Pro modellerini satışa sunuyor. Rakiplerine göre daha uygun fiyatları araçlar sunmaya başarmalarıyla fiyat/performans konusunda ön plana çıkan bir marka oldular.

#4
Foto - Peynir ekmek gibi satılan Çinli otomotiv devinden flaş "Türkiye" hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ağızlar bir karış açık kaldı

Bu alanda yakaladıkları başarı onların yılın tamamlanmasına iki ay kala satış hedeflerini ikiye katlayarak 31 bin adet satmalarını sağladı. Chery modellerinin satış rakamlarına baktığım zaman Tiggo 8 Pro 10.786 adet, OMODA 5 10.277 adet ve Tiggo 7 Pro 9.977 adet sattığı sonucu karşıma çıkıyor. Bu üç modelin toplam satış rakamıyla Chery 31.040 adetlik satış rakamına ulaşmış durumda. Chery’nin yeni gelecek modelleriyle birlikte Türkiye otomotiv pazarında ayda 50 bin adetin üzerinde satan bir marka olması kimse için sürpriz olmayacak.

#5
Foto - Peynir ekmek gibi satılan Çinli otomotiv devinden flaş "Türkiye" hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ağızlar bir karış açık kaldı

Chery Omoda 5 fiyat listesi Kasım 2023 Comfort 1.180.000 TL Luxury 1.300.000 TL Excellent 1.400.000 TL

#6
Foto - Peynir ekmek gibi satılan Çinli otomotiv devinden flaş "Türkiye" hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ağızlar bir karış açık kaldı

Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi Kasım 2023 Comfort 1.195.100 TL Luxury 1.350.000 TL Excellent 1.450.000 TL

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