2023-11-20 13:34:57 Peynir ekmek gibi satılan Çinli otomotiv devinden flaş “Türkiye” hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ağızlar bir karış açık kaldı
Otomobil fiyatlardaki artış vatandaşların gündeminde. Yıl sonuna doğru dev otomotiv markaları Kasım ayı kampanyalarını duyurmaya devam ederken gelen son haber sürücüleri heyecana boğdu. '15 bin satar mı?' dediler yıl bitmeden 31 bini aştılar! Türkiye otomotiv piyasasına damga vurdular. Vatandaşlar bu aracı almak için kapılarda sıraya giriyor. İşte Türkiye'de peynir ekmek gibi satan o otomobil...