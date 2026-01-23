Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!
Türkiye'de elektrikli otomobillere olan talep artamaya devam ediyor. İşte menzil, donanım ve fiyat dengesiyle öne çıkan modeller.
Ocak 2026 itibarıyla otomotiv pazarında beklenen tablo netleşti. Yeni yılın ilk haftası geride kalırken markaların resmî fiyat listeleri büyük ölçüde açıklandı. Bu durum, özellikle artan yakıt maliyetleri nedeniyle elektrikli otomobillere yönelen tüketiciler için önemli bir karşılaştırma zemini oluşturdu. Ocak 2026 verileri, elektrikli araçların artık yalnızca çevreci bir tercih değil, ekonomik bir ulaşım alternatifi hâline geldiğini de ortaya koyuyor.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER NEDEN BU KADAR TALEP GÖRÜYOR? Elektrikli otomobiller, düşük kullanım maliyetleri ve sessiz sürüş avantajlarıyla şehir içi ulaşımda ciddi bir cazibe oluşturuyor. Benzin ve dizel fiyatlarındaki dalgalanma, tüketiciyi daha öngörülebilir bir maliyet yapısına sahip olan elektrikli modellere yönlendiriyor. Ayrıca bakım giderlerinin görece düşük olması ve motorlu taşıtlar vergisindeki avantajlar, bu ilgiyi her geçen ay daha da artırıyor.
İşte Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller Citroen e-C3 1.420.000 TL
Hyundai INSTER 1.453.000 TL
Fiat Grande Panda 1.499.900 TL
BYD ATTO2 1.575.000 TL
BYD DOLPHIN 1.719.000 TL
Citroen e-C3 Aircross 1.809.000 TL
Opel Frontera 1.838.000 TL
Togg T10X 1.870.000 TL
Togg T10F 1.886.000 TL
Renault R5 E-Tech
Peugeot e-208 1.999.500 TL/ derleyen: akşam
