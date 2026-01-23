  • İSTANBUL
Otomotiv
14
Yeniakit Publisher
Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!
Giriş Tarihi:

Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!

Türkiye'de elektrikli otomobillere olan talep artamaya devam ediyor. İşte menzil, donanım ve fiyat dengesiyle öne çıkan modeller.

#1
Foto - Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!

Ocak 2026 itibarıyla otomotiv pazarında beklenen tablo netleşti. Yeni yılın ilk haftası geride kalırken markaların resmî fiyat listeleri büyük ölçüde açıklandı. Bu durum, özellikle artan yakıt maliyetleri nedeniyle elektrikli otomobillere yönelen tüketiciler için önemli bir karşılaştırma zemini oluşturdu. Ocak 2026 verileri, elektrikli araçların artık yalnızca çevreci bir tercih değil, ekonomik bir ulaşım alternatifi hâline geldiğini de ortaya koyuyor.

#2
Foto - Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER NEDEN BU KADAR TALEP GÖRÜYOR? Elektrikli otomobiller, düşük kullanım maliyetleri ve sessiz sürüş avantajlarıyla şehir içi ulaşımda ciddi bir cazibe oluşturuyor. Benzin ve dizel fiyatlarındaki dalgalanma, tüketiciyi daha öngörülebilir bir maliyet yapısına sahip olan elektrikli modellere yönlendiriyor. Ayrıca bakım giderlerinin görece düşük olması ve motorlu taşıtlar vergisindeki avantajlar, bu ilgiyi her geçen ay daha da artırıyor.

#3
Foto - Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!

İşte Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller Citroen e-C3 1.420.000 TL

#4
Foto - Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!

Hyundai INSTER 1.453.000 TL

#5
Foto - Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!

Fiat Grande Panda 1.499.900 TL

#6
Foto - Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!

BYD ATTO2 1.575.000 TL

#7
Foto - Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!

BYD DOLPHIN 1.719.000 TL

#8
Foto - Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!

Citroen e-C3 Aircross 1.809.000 TL

#9
Foto - Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!

Opel Frontera 1.838.000 TL

#10
Foto - Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!

Togg T10X 1.870.000 TL

#11
Foto - Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!

Togg T10F 1.886.000 TL

#12
Foto - Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!

Renault R5 E-Tech

#13
Foto - Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!

Peugeot e-208 1.999.500 TL/ derleyen: akşam

