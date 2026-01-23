Peynir ekmek gibi gidiyor: Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilleri belli oldu!

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER NEDEN BU KADAR TALEP GÖRÜYOR? Elektrikli otomobiller, düşük kullanım maliyetleri ve sessiz sürüş avantajlarıyla şehir içi ulaşımda ciddi bir cazibe oluşturuyor. Benzin ve dizel fiyatlarındaki dalgalanma, tüketiciyi daha öngörülebilir bir maliyet yapısına sahip olan elektrikli modellere yönlendiriyor. Ayrıca bakım giderlerinin görece düşük olması ve motorlu taşıtlar vergisindeki avantajlar, bu ilgiyi her geçen ay daha da artırıyor.