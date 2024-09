Kurul ayrıca, Çekisan Depolama Hizmetleri Ltd. Şti.’deki BP Petrolleri AŞ’ye ait hisselerin ve ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi AŞ’deki BP Turkey Refining Ltd. Şti.’ye ait hisselerin Petrol Ofisi AŞ tarafından devralınmasına yönelik işlemlerin 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ ve bu çerçevede 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi kapsamında olmadığına, nitekim ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi AŞ ve Çekisan Depolama Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında rakipler arasında rekabeti kısıtlayıcı nitelikte işbirliği doğurucu bir ortak girişim anlaşması olduğuna, bununla birlikte 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan şartların tamamının karşılanması nedeniyle söz konusu işlemlere bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi.