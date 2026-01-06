  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Petrolde kritik eşik: Varil fiyatı düşüyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrolde kritik eşik: Varil fiyatı düşüyor

Dünya genelinde petrol fiyatlarında hareketli saatler yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı, arzın artacağı öngörüsüyle 61,43 dolar seviyesine geriledi.

Foto - Petrolde kritik eşik: Varil fiyatı düşüyor

Brent petrolün varil fiyatı 61,43 dolara kadar çekildi. Bu düşüşün, Türkiye gibi enerji ithal eden ülkelerin ekonomisine nefes aldırması bekleniyor.

Foto - Petrolde kritik eşik: Varil fiyatı düşüyor

BRENT PETROLÜN VARİLİ 61,43 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 61,43 dolardan işlem görüyor. Dün 61,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,70 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 61,43 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,90 dolardan alıcı buldu.

Foto - Petrolde kritik eşik: Varil fiyatı düşüyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda görüşmelere başladığını açıklamasının ardından, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkede arzın yeniden devreye girebileceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerle yazışmaların başladığını ve devam edeceğini belirtti. ABD'li yetkili, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Başkan Trump adına bu görüşmelere liderlik edeceğini aktardı.

Foto - Petrolde kritik eşik: Varil fiyatı düşüyor

PİYASALARDA ‘HAYDUTLUK’ DİPLOMASİSİ Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de "Başkan Trump'ın da belirttiği gibi Venezuela'daki yeni yatırımlar ve fırsatlar konusunda Amerikan petrol şirketleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.

Foto - Petrolde kritik eşik: Varil fiyatı düşüyor

ABD'li büyük petrol şirketlerinin Venezuela'da devreye gireceğinin altını çizen Trump, bu şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırımlarla petrol altyapısını onaracağını ve üretimin yeniden canlandırılacağını ifade etmişti. ABD yönetiminin Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda temaslara başlaması, kısa vadede jeopolitik risk primini sınırlarken, orta vadede ülkenin petrol arzının yeniden artabileceği beklentisiyle fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor. Bunun yanı sıra, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun hafta sonu yaptığı toplantıda mevcut üretim seviyelerini koruma kararı, piyasaya ilave arz gelmeyeceği mesajı vererek kısa vadede petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sınırladı. Ancak küresel talep görünümündeki zayıflık ve OPEC dışı üretimdeki güçlü artış, söz konusu kararın fiyatlarda kalıcı yükselişe sebep olmasını engelliyor. Brent petrolde teknik olarak 62,50 dolar direnç, 55 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

