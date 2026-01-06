Petrolde kritik eşik: Varil fiyatı düşüyor

ABD'li büyük petrol şirketlerinin Venezuela'da devreye gireceğinin altını çizen Trump, bu şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırımlarla petrol altyapısını onaracağını ve üretimin yeniden canlandırılacağını ifade etmişti. ABD yönetiminin Amerikan petrol şirketleriyle Venezuela konusunda temaslara başlaması, kısa vadede jeopolitik risk primini sınırlarken, orta vadede ülkenin petrol arzının yeniden artabileceği beklentisiyle fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor. Bunun yanı sıra, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun hafta sonu yaptığı toplantıda mevcut üretim seviyelerini koruma kararı, piyasaya ilave arz gelmeyeceği mesajı vererek kısa vadede petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sınırladı. Ancak küresel talep görünümündeki zayıflık ve OPEC dışı üretimdeki güçlü artış, söz konusu kararın fiyatlarda kalıcı yükselişe sebep olmasını engelliyor. Brent petrolde teknik olarak 62,50 dolar direnç, 55 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.