Petrol uzmanı 'Orada kesin gaz ya da petrol var' demişti! Aylar sonra haber geldi

Üretim optimizasyonu kapsamında, 2024 Ocak ayında başlanan birleşik alanlarda üretim çalışmalarıyla daha durağan üretim rakamları sağlandı ve günlük üretim 3,6 milyon metreküp seviyesine ulaştı. Bakanlık kaynakları, uluslararası sektör pratiklerinde de olduğu gibi erken üretim dönemlerinin kuyular ve rezervuar hakkında yoğun bilginin toplandığını, bu üretim verilerine göre üretim optimizasyonu değerlendirmeleri yapıldığını ve uygulamaya konulduğunu söyledi. Kaynaklar, bahse konu farklı üretim rakamlarının ait olduğu dönemlerin henüz sabit şartların oluşmadığı dönemler olması sebebiyle üretim miktarlarının değişiklik gösterdiğini vurguladı. Sabit şartların oluşması ile birlikte günlük üretimde düzenli artış görülecek.