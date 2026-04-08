Petrol fiyatında sert düşüş!
ABD Başkanı Trump'ın saldırıyı durdurma kararı piyasalarda anında karşılık buldu. Brent petrol bir anda sert bir düşü yaşayarak 100 doların altına indi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıyı durdurma kararı piyasalarda da anında karşılık buldu.
Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla ateşi iyiden iyiye yükselen brent petrolün varil fiyatı sert bir şekilde çakıldı
Trump'ın açıklaması öncesi 100 doların üzerinde işlem gören brent petrolün varil fiyatı, ateşkes açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 10'luk bir kayıp yaşadı ve 100 doların altına indi.
