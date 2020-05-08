Peş peşe gidiyorlar! Kiracılardan koronavirüs davaları

KİRAYI KESİNTİ YAPARAK ÖDEDİ İşyerlerinde, mülk sahibi ile kiracı arasında zorlu bir sürecin yaşanması beklenirken, büyük bir market zincir önemli bir hamle yaptı. Market zinciri, işyeri sahiplerine bir ihtarname gönderdi. Ulaşılan belgelere göre, Tarabya'daki şubesi için yapılan nisan ayı ödemesi, kesinti yapılarak hesaba yatırıldı. Gönderilen açıklamada, salgın nedeni lle mağazanın haftanın belli günleri kapalı kaldığı, yine kurallara uymak zorunda olunduğu için belli sayıda müşterinin mağazaya alındığı kaydedilerek aylık 40 bin TL yerine 30 bin TL ödeme yapıldı. Mülk sahiplerinin Av. Ersan Taştekin ise, eksik yatırılan kısmın ödenmesi için ihtarname gönderdi.