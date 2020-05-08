Peş peşe gidiyorlar! Kiracılardan koronavirüs davaları

OTELLER İÇİN DE GEÇERLİ "Uyarlama davalarını tüm işyerleri açabilir" diyen Av. Cesim Parlak "Bu süreçte kapalı kalan çok sayıda işyeri var. Bu işyerleri yasal zorunluluktan kapalı. Dolayısı ile 3 aylık süre için kira ödememe hakları var. Bunu da mutlaka ihtarname ile ev veya dükkân sahiplerine bildirmeliler. Mülk sahipleri, tahliye davası açsa da kaybeder. Bu işyerleri de uyarlama davası açabilir. Yine oteller oldukça sıkıntılı. Binlerce otel açılsa bile yeni dönemde sıkı kurallara tabi olacak. Dolayısı ile tüm bunlar işletmeleri zorlayacak unsurlar. Oteller de uyarlama davası açabilir" dedi. Av. Parlak, son günlerde yoğun bir talebin olduğunu hemen her gün dava açtıklarını söyledi.