Pes dedirten yeni sosyal medya dolandırıcılığı

Bu şirketler de uygun fiyatla diğer insanlara satıyorlar. Dolandırıcılar da sanki böyle bir operasyon varmış gibi davranıp, bu şekilde bir dolandırıcılık yoluna gidiyorlar. Siber güvenlik anlamında bu dolandırıcılıkları iki şekilde izah edebiliriz. Bunlardan bir tanesi sosyal mühendislik olarak dolandırıcılık yapılması. Sosyal mühendislik dediğimiz şey bizim verilerimizi kullanarak bizi manipüle etmeleri anlamına geliyor. Dolayısıyla burada kişi önemli değil. 1 milyon kişiye aynı mesaj gidiyor. Burada mesajdaki, fotoğraflardaki kişiler tamamen sanal, gerçek kişiler değiller. Sattıkları iddia edilen ürünler de gerçek değil. Bu 1 milyon kişinin yüzde biri bu olaya dahil olmuş olsa, çok yüksek miktarda bir meblağ ile karşılaşıyoruz zaten.