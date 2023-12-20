2023-12-20 18:12:52 Pes dedirten yeni sosyal medya dolandırıcılığı
Dolandırıcılar bazı sosyal medya uygulamalar üzerinden açtıkları sahte hesaplarla 'Yurt dışına taşınıyorum, evleniyorum, tayinim çıktı bu yüzden de eşyalarımı uygun fiyata elden çıkarıyorum" diyerek vatandaşları dolandırmaya başladı. Sahte hesaplar üzerinden uygun fiyata ikinci el eşya satışı yaptıklarını söyleyen dolandırıcılar, alışveriş yapmak isteyen vatandaşları bir link üzerinden güvenilir alışveriş sitelerinin sahtelerine yönlendiriyor. Alışveriş yaptığını düşünen vatandaşlar paraları gönderip, bilgilerini karşı tarafa ilettikten sonra ise ürünler gelmeyince dolandırıldıklarının farkına varıyor.