Perge Antik Kenti ziyaretçi rekorları kırdı

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre Perge’yi 2020 yılında 37 bin 957 kişi ziyaret etti. 2021 yılında bu sayı ikiye katlanarak 71 bin 290 ziyaretçi sayısına ulaştı. Antik kent, 2022 yılında ise 140 bin 291 kişi tarafından ziyaret edilerek bir önceki yılın iki katı ziyaretçiyi ağırlamış oldu.