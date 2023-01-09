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Kültür Sanat
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Perge Antik Kenti ziyaretçi rekorları kırdı

2023-01-09 15:04:43
Perge Antik Kenti ziyaretçi rekorları kırdı

Antalya'da bulunan Perge Antik Kenti, 2022 yılında bir önceki seneye göre ziyaretçi rekoru kırdı.

#1
Foto - Perge Antik Kenti ziyaretçi rekorları kırdı

Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan Perge Antik Kenti, 2022 yılında bir önceki yılın 2 katı ziyaretçiyi ağırladı. 2021 yılında 71 bin 290 kişinin ziyaret ettiği antik kenti, 2022 yılında 140 bin 291 kişi ziyaret etti.

#2
Foto - Perge Antik Kenti ziyaretçi rekorları kırdı

Türkiye’nin önemli antik kentlerinin başında yer alan ve geçmişi MÖ 3000’li yıllara dayanan Perge Antik Kenti'nde 2020 yılı, yaşanan pandemi nedeniyle en az ziyaretçinin ağırlandığı yıl olarak kayda geçti.

#3
Foto - Perge Antik Kenti ziyaretçi rekorları kırdı

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre Perge’yi 2020 yılında 37 bin 957 kişi ziyaret etti. 2021 yılında bu sayı ikiye katlanarak 71 bin 290 ziyaretçi sayısına ulaştı. Antik kent, 2022 yılında ise 140 bin 291 kişi tarafından ziyaret edilerek bir önceki yılın iki katı ziyaretçiyi ağırlamış oldu.

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