2024-06-15 15:48:25 Peki sizin soyadınız kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları
- AKTAŞ 220.859 - GÜNEŞ 224.456
- AKTAŞ 220.859 - GÜNEŞ 224.456
- ACAR 226.453 - CAN 228.270
- ERDOĞAN 232.384 - ÖZCAN 232.384
- ÇAKIR 233.972 - YAVUZ 234.482
- ÖZKAN 244.378 - KORKMAZ 247.708
- ŞİMŞEK 251.491 - POLAT 269.770
- KOÇ 284.090 - KURT 286.632
-KARA 287.923 - ÇETİN 342.708
-ASLAN 402.681 - KILIÇ 445.735
- DOĞAN 481.708 - ARSLAN 515.937
- ÖZDEMİR 552.684 - AYDIN 577.350
- ÖZTÜRK 583.451 - YILDIRIM 661.503
- ŞAHİN 683.206 - YILDIZ 690.153
- ÇELİK 710.598 - DEMİR 864. 643
- KAYA 888.828 - YILMAZ 1.171.014
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