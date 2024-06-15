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Yaşam
15
Peki sizin soyadınız kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları

2024-06-15 15:48:25
Peki sizin soyadınız kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları

- AKTAŞ 220.859 - GÜNEŞ 224.456

#1
Foto - Peki sizin soyadınız kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları

- ACAR 226.453 - CAN 228.270

#2
Foto - Peki sizin soyadınız kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları

- ERDOĞAN 232.384 - ÖZCAN 232.384

#3
Foto - Peki sizin soyadınız kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları

- ÇAKIR 233.972 - YAVUZ 234.482

#4
Foto - Peki sizin soyadınız kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları

- ÖZKAN 244.378 - KORKMAZ 247.708

#5
Foto - Peki sizin soyadınız kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları

- ŞİMŞEK 251.491 - POLAT 269.770

#6
Foto - Peki sizin soyadınız kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları

- KOÇ 284.090 - KURT 286.632

#7
Foto - Peki sizin soyadınız kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları

-KARA 287.923 - ÇETİN 342.708

#8
Foto - Peki sizin soyadınız kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları

-ASLAN 402.681 - KILIÇ 445.735

#9
Foto - Peki sizin soyadınız kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları

- DOĞAN 481.708 - ARSLAN 515.937

#10
Foto - Peki sizin soyadınız kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları

- ÖZDEMİR 552.684 - AYDIN 577.350

#11
Foto - Peki sizin soyadınız kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları

- ÖZTÜRK 583.451 - YILDIRIM 661.503

#12
Foto - Peki sizin soyadınız kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları

- ŞAHİN 683.206 - YILDIZ 690.153

#13
Foto - Peki sizin soyadınız kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları

- ÇELİK 710.598 - DEMİR 864. 643

#14
Foto - Peki sizin soyadınız kaçıncı sırada? İşte Türkiye'nin en çok kullanılan soyadları

- KAYA 888.828 - YILMAZ 1.171.014

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