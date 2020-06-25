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Peçeli kadınları hedef alan Hülya Avşar'a tepki yağdı

2020-06-25 14:24:03
Peçeli kadınları hedef alan Hülya Avşar'a tepki yağdı

Oyuncu bozuntusu Hülya Avşar, yüzüne siyah bez maske takarak magazin muhabirlerinin karşısına geçip, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini 'öcü' demiştim. Korkmuştu" ifadelerini kullanmıştı. Çarşaf giyen kadınlarla ilgili iğrenç sözler sarf eden oyuncu bozuntusu Hülya Avşar’a sosyal medyada tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları;

#1
Foto - Kim öcü kim hazine hiç tartışmayalım bence

Kim öcü kim hazine hiç tartışmayalım bence

#2
Foto - Hülya Avşar'a söylenecek tek söz Mehmet Akif Ersoy'dan: Medeniyet dediğin açmaksa bedeni desene hayvanlar bizden daha medeni

Hülya Avşar'a söylenecek tek söz Mehmet Akif Ersoy'dan: Medeniyet dediğin açmaksa bedeni desene hayvanlar bizden daha medeni

#3
Foto - Para için soyunanların Allah için giyinenlere laf söylediği iğrenç bir çağda yaşıyoruz

Para için soyunanların Allah için giyinenlere laf söylediği iğrenç bir çağda yaşıyoruz

#4
Foto - Bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne, acırım tükrüğe billahi tükürsem yüzüne! M. Akif Ersoy

Bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne, acırım tükrüğe billahi tükürsem yüzüne! M. Akif Ersoy

#5
Foto - Cahillikten Allah'a sığınırım

Cahillikten Allah'a sığınırım

#6
Foto - ordinaryüs profesör doktor Hülya Avşar açıklama yapıyor

ordinaryüs profesör doktor Hülya Avşar açıklama yapıyor

#7
Foto - Türk ordusuna mühimmat hazırlayan analarımız! Hülya Avşar'ın öcü diye tabir ettiği! Çarşafları ile.... Cahil cüheyla

Türk ordusuna mühimmat hazırlayan analarımız! Hülya Avşar'ın öcü diye tabir ettiği! Çarşafları ile.... Cahil cüheyla

#8
Foto - Hülya Avşar senin öcü dediklerin sen pis pis gül diye hayatıunı ortaya koydu

Hülya Avşar senin öcü dediklerin sen pis pis gül diye hayatıunı ortaya koydu

#9
Foto - Hülya Avşar, Allah şahit ki sen bizleri görünce ne hissediyorsa bizde sizleri görünce aynı oluyoruz.. ALLAHU EKBER

Hülya Avşar, Allah şahit ki sen bizleri görünce ne hissediyorsa bizde sizleri görünce aynı oluyoruz.. ALLAHU EKBER

#10
Foto - anladık öcüsün Avşar kızı..!! Cahilliğin tanımı fotoğraftadır

anladık öcüsün Avşar kızı..!! Cahilliğin tanımı fotoğraftadır

#11
Foto - Peçe takan kadınlarla dalga geçmiş. Bilmiyor galiba ama hatırlatmakta fayda var: Cumhuriyeti biz böyle kazandık

Peçe takan kadınlarla dalga geçmiş. Bilmiyor galiba ama hatırlatmakta fayda var: Cumhuriyeti biz böyle kazandık

#12
Foto - Peçe takan kadınlarla dalga geçiyormuş. Bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne Acırım tükrüğe billahi tükürsem yüzüne

Peçe takan kadınlarla dalga geçiyormuş. Bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne Acırım tükrüğe billahi tükürsem yüzüne

#13
Foto - Bu ülke delilerle, gerizekalılarla, ruh hastalarıyla dolu.

Bu ülke delilerle, gerizekalılarla, ruh hastalarıyla dolu.

#14
Foto - Hülya Avşar'ın peçe hakkındaki videosunu izlemişimdir.

Hülya Avşar'ın peçe hakkındaki videosunu izlemişimdir.

#15
Foto - Yıl 2025 nasip olursa kızıma bu fotoğrafı gösterip bak öcü diycem

Yıl 2025 nasip olursa kızıma bu fotoğrafı gösterip bak öcü diycem

#16
Foto - Başörütüsüz bir kadın istediğini giyebilirken, peçeli bir kadının örtünmesi alay konusu oluyor. Bir yerde özgürlük varsa, bu herkesin özgürlüğüdür.

Başörütüsüz bir kadın istediğini giyebilirken, peçeli bir kadının örtünmesi alay konusu oluyor. Bir yerde özgürlük varsa, bu herkesin özgürlüğüdür.

#17
Foto - Senin öcü diye tabir ettiğin analarımız Kurtuluş Savaşaı'nda Türk ordusuna mühimmat hazırlıyordu

Senin öcü diye tabir ettiğin analarımız Kurtuluş Savaşaı'nda Türk ordusuna mühimmat hazırlıyordu

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