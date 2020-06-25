Peçeli kadınları hedef alan Hülya Avşar'a tepki yağdı

Oyuncu bozuntusu Hülya Avşar, yüzüne siyah bez maske takarak magazin muhabirlerinin karşısına geçip, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini 'öcü' demiştim. Korkmuştu" ifadelerini kullanmıştı. Çarşaf giyen kadınlarla ilgili iğrenç sözler sarf eden oyuncu bozuntusu Hülya Avşar’a sosyal medyada tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları;