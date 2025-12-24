  • İSTANBUL
Pasaport,ehliyet,kimlik: Hepsine zam geldi!

Pasaport,ehliyet,kimlik: Hepsine zam geldi!

2026 yılı itibariyle; Pasaport, ehliyetve kimlik kartları fiyatlarına zam geldi.

Foto - Pasaport,ehliyet,kimlik: Hepsine zam geldi!

Pasaport, ehliyet ve kimlik gibi değerli kağıt bedellerine yapılacak zam oranı netleşti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşın en çok merak ettiği kalemlerden biri olan pasaport ve ehliyet harçları netleşti. Zam oranı yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranının altında yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Foto - Pasaport,ehliyet,kimlik: Hepsine zam geldi!

Buna göre, 2026 yılında pasaport defter bedeli 1351 TL, sürücü belgesi bedeli 1690 TL olarak uygulanacak.

Foto - Pasaport,ehliyet,kimlik: Hepsine zam geldi!

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen kartlarda ücret 220 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kartlarda ise 440 TL oldu. Motorlu araç tescil belgesi bedeli 1511 TL, iş makinesi tescil belgesi bedeli 1261 TL olarak belirlendi.

Foto - Pasaport,ehliyet,kimlik: Hepsine zam geldi!

Yabancı çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi 964 TL'ye yükseldi. Ayrıca, noter işlemlerinde kullanılan noter kağıdı ve beyannameler için bedel 149 TL, protesto ve vekaletname gibi belgeler için ise 298 TL olarak tespit edildi. Banka çeklerinde her bir yaprak için alınacak tutar 95 TL oldu./ kaynak: haber7

