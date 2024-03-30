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Partilerin sandık planı hazır! CHP İtiraz birimi kurdu

2024-03-30 11:58:12
Partilerin sandık planı hazır! CHP İtiraz birimi kurdu

Partilerin sandık planı ne? Dev ekipler ve internet ağları kuruldu Yerel seçimlere saatler kala her parti kendi güvenlik tedbirlerini aldı. Sandıklar sıkı takip altında olacak, oylara sahip çıkılacak. Sonuçlar da partiler tarafından hızlı bir şekilde alınıp işlenecek.

#1
Foto - Partilerin sandık planı hazır! CHP İtiraz birimi kurdu

Seçime saatler kaldı. Geri sayım sürerken partlerin oyları nasıl takip edeceği de belli oldu. İşte partilerin seçim planı...

#2
Foto - Partilerin sandık planı hazır! CHP İtiraz birimi kurdu

AK PARTİ'DE SANDIKLARI 2 MİLYON ÜYE KORUYACAK AK Parti sandıkları tam 2 milyon aktif üyesiyle koruyacak. Alınan önlemleri basın toplantısıyla anlatan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, şunları söyledi: “Bu seçimde biraz daha kendimizle yarışacağız ve sonuçları çok hızlı bir şekilde alacağız. İlk sayım büyükşehir başkanlarıyla başlıyor. Daha sandık sonuçlarına bağlanmadan bizim arkadaşlarımız not alıyor ve SAS’a (Seçim Sonuç Alma Sistemi) giriyor. 1 milyon aktif, 1 milyon da lojistiğini sağlayan arkadaşlarımızla bu işi gerçekleştiriyoruz. Yani 2 milyon teşkilat üyemiz sahaya çıkıp görev yapacak. O gece gözünüz kulağınız bizde olsun. Çünkü seçimi çok hızlı bir şekilde toplayan, sonuçlarını analiz edilen bir partiyiz. Herhangi bir manipülasyon olmasın diye açıklamaları hızlıca girmek istiyoruz. 20.30’a geldiğimizde sonuçlar netleşir görünüyor. Cumhurbaşkanı’mız İstanbul’dan beri sonuçların hızlı alınmasını önemsiyor. SAS sistemimiz sonuçlar geldiği andan itibaren Cumhurbaşkanı’mızın önünde duruyor ve o buradan takip ediyor.”

#3
Foto - Partilerin sandık planı hazır! CHP İtiraz birimi kurdu

CHP'DEN İTİRAZ BİRİMİ CHP yeni yönetiminin de ilk ciddi sınavı niteliğindeki yerel seçimlere önceki seçimlerden farklı hazırlandı. Seçim güvenliği için 200 bini aşkın sandıkta görev yapacak görevlilerini yenileyip eğitimlerden geçiren parti yönetimi, bu görevlileriyle sonuncusu önceki gün olmak üzere dört kez de tatbikat yaptı. Her merkezde partili hukukçular görevlendirildi, tartışmalı durumlar için de genel merkezde ihbar hattı kuruldu. Hukukçulardan oluşturulan ayrı bir birim de veri uyuşmazlıklarıyla ilgili itirazları süratle YSK’ya iletecek.

#4
Foto - Partilerin sandık planı hazır! CHP İtiraz birimi kurdu

CHP yönetimi seçimin başa baş gittiği kritik iller için de özel önlemler aldı. Çevre illerin milletvekillerinden “acil müdahale mangaları” oluşturuldu. Asıl ağırlık ise nefes nefese yarışın sürdüğü İstanbul’a verildi. Diğer illerde görevi olmayan milletvekillerinin tamamı seçim gecesinde İstanbul’da olacak. Seçim sonuçları ise genel merkezde oluşturulan ve yapay zekâ destekli veri analiz teknolojilerinin de kullanıldığı merkezde takip edilip değerlendirilecek

#5
Foto - Partilerin sandık planı hazır! CHP İtiraz birimi kurdu

SONUÇLAR ‘TEK ÇATI’DA MHP Seçim İşleri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yapılan hazırlıkları şöyle anlattı: “Her seçim öncesinde olduğu gibi, seçmen kütükleri ve sandık başı işlemlerin takibini yapacak dava arkadaşlarımız arasında koordinasyon haftalar önce tamamlandı. Sandık Kurulu üyelerinden müşahitlere, itiraz ve şikâyet dilekçeleri vermeye görevlendirilmiş arkadaşlarımıza bölge bölge seçim hukuku ve seçim mevzuatı seminerleri verildi. Yazılı ve görsel materyaller dağıtıldı. Oy sandıklarının bulunduğu her bina için bir hukukçu arkadaşımız hazırlığını tamamladı. Sandık sonuçlarının “Tek Çatı” sistemimizde toplanmasının hazırlıkları yapıldı. Bina sorumlusu, parti müşahidi, sandık kurulu üyesinden oluşan sandık görevlileri arasındaki işbirliği ilçe başkanları tarafından sağlanıyor. Ortak aday çıkardığımız her yerde, gerek sandık çevresinde gerek sayım döküm işlemlerinde; mevzuata, hukuka aykırı durumlara karşı AK Parti ve MHP birlikte hareket edecek. Türkiye genelinde 187 bin 670 arkadaşımız görev yapacak.”

#6
Foto - Partilerin sandık planı hazır! CHP İtiraz birimi kurdu

OY TAKİBİ ‘BULUT’TA İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun yapılan çalışmaları şöyle aktardı: “Sandık kurulu üyesi, müşahit ve okul sorumluları için seçim güvenliği eğitimi verdik. Ayrıca, seçim günü ihtiyaç duyabilecekleri itiraz şikayet dilekçesi örnekleri, örnek sandık sonuç tutanakları, kılavuzlar gibi belgeleri de hazırladık. Sandık sonuçlarını hem YSK’dan hem de sahadan alarak ikisini karşılaştırıp hata varsa bize raporlayan bulut tabanlı bir yazılımımız var. İYİ Parti Raporlama ve İletişim Sistemi, kısa adıyla İRİS, bütün teşkilatımızın kullanımına açık. Ayrıca sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerimiz için akıllı telefon uygulamamız olan ‘İYİ Seçim’ de var. Her iki kanaldan da sonuçları alıp hızla karşılaştırarak hatalar için süresinde itirazlarımızı yapabilmemize olanak sağlayan bir sistem kullanıyoruz. Görevlilerimiz yaklaşık 3 aydır il ve ilçe başkanlıklarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Gerek Seçim Koordinasyon Merkezi’mizde gerekse il ve ilçe başkanlarımızda görevli gönüllü ve partili hukukçularımız var.”

#7
Foto - Partilerin sandık planı hazır! CHP İtiraz birimi kurdu

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