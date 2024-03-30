Partilerin sandık planı hazır! CHP İtiraz birimi kurdu

AK PARTİ'DE SANDIKLARI 2 MİLYON ÜYE KORUYACAK AK Parti sandıkları tam 2 milyon aktif üyesiyle koruyacak. Alınan önlemleri basın toplantısıyla anlatan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, şunları söyledi: “Bu seçimde biraz daha kendimizle yarışacağız ve sonuçları çok hızlı bir şekilde alacağız. İlk sayım büyükşehir başkanlarıyla başlıyor. Daha sandık sonuçlarına bağlanmadan bizim arkadaşlarımız not alıyor ve SAS’a (Seçim Sonuç Alma Sistemi) giriyor. 1 milyon aktif, 1 milyon da lojistiğini sağlayan arkadaşlarımızla bu işi gerçekleştiriyoruz. Yani 2 milyon teşkilat üyemiz sahaya çıkıp görev yapacak. O gece gözünüz kulağınız bizde olsun. Çünkü seçimi çok hızlı bir şekilde toplayan, sonuçlarını analiz edilen bir partiyiz. Herhangi bir manipülasyon olmasın diye açıklamaları hızlıca girmek istiyoruz. 20.30’a geldiğimizde sonuçlar netleşir görünüyor. Cumhurbaşkanı’mız İstanbul’dan beri sonuçların hızlı alınmasını önemsiyor. SAS sistemimiz sonuçlar geldiği andan itibaren Cumhurbaşkanı’mızın önünde duruyor ve o buradan takip ediyor.”