Partilerin sandık planı hazır! CHP İtiraz birimi kurdu

SONUÇLAR ‘TEK ÇATI’DA MHP Seçim İşleri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yapılan hazırlıkları şöyle anlattı: “Her seçim öncesinde olduğu gibi, seçmen kütükleri ve sandık başı işlemlerin takibini yapacak dava arkadaşlarımız arasında koordinasyon haftalar önce tamamlandı. Sandık Kurulu üyelerinden müşahitlere, itiraz ve şikâyet dilekçeleri vermeye görevlendirilmiş arkadaşlarımıza bölge bölge seçim hukuku ve seçim mevzuatı seminerleri verildi. Yazılı ve görsel materyaller dağıtıldı. Oy sandıklarının bulunduğu her bina için bir hukukçu arkadaşımız hazırlığını tamamladı. Sandık sonuçlarının “Tek Çatı” sistemimizde toplanmasının hazırlıkları yapıldı. Bina sorumlusu, parti müşahidi, sandık kurulu üyesinden oluşan sandık görevlileri arasındaki işbirliği ilçe başkanları tarafından sağlanıyor. Ortak aday çıkardığımız her yerde, gerek sandık çevresinde gerek sayım döküm işlemlerinde; mevzuata, hukuka aykırı durumlara karşı AK Parti ve MHP birlikte hareket edecek. Türkiye genelinde 187 bin 670 arkadaşımız görev yapacak.”