  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
10
Paris'te Filistin'e destek gösterisi

2024-05-29 03:25:16
Paris'te Filistin'e destek gösterisi

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi.

#1
Foto - Paris'te Filistin'e destek gösterisi

Parisliler, İsrail'in Refah'ta zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampını 26 Mayıs'ta bombalamasına tepki göstermek için gösteri yaptı.

#2
Foto - Paris'te Filistin'e destek gösterisi

Filistinlilerle dayanışma amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulmasını talep etti.

#3
Foto - Paris'te Filistin'e destek gösterisi

Yağmura rağmen gösteriye devam eden eylemciler, ellerinde "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı", "Filistin yaşayacak" ve "Tüm gözler Refah'ın üzerinde" yazılı dövizler taşıdı.

#4
Foto - Paris'te Filistin'e destek gösterisi

Göstericiler arasında muhalif lider Jean-Luc Melenchon, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Milletvekili Sebastien Delogu'nun yanı sıra birçok muhalif siyasetçi yer aldı.

#5
Foto - Paris'te Filistin'e destek gösterisi

Bazı göstericiler, Cumhuriyet Meydanı'nın ortasında bulunan heykelin üzerine çıkarak Filistin bayrağı dalgalandırdı.

#6
Foto - Paris'te Filistin'e destek gösterisi

Çok sayıda kişi eyleme başına veya omuzlarına Filistin kefiyesi takarak katılım gösterdi.

#7
Foto - Paris'te Filistin'e destek gösterisi

"Gazze'nin çocukları, Filistin'in çocukları, insanlık öldürülüyor", "Bu bir savaş değil, soykırımdır" ve "Gazze, Paris seninle" sloganları atan eylemciler, gösteri sırasında ellerini yumruk yaparak havaya kaldırdı.

#8
Foto - Paris'te Filistin'e destek gösterisi

Eylemciler, Fransız hükümetinin İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını istedi.

#9
Foto - Paris'te Filistin'e destek gösterisi

Ulusal Meclis Genel Kurulunda Filistin bayrağı açtığı için 15 gün uzaklaştırma cezası alan Milletvekili Delogu gösteride alkışlarla karşılandı. Delogu, eylem sırasında da Filistin bayrağı taşıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

İçlerinde bir tane Fransız yok, ya Arap ya Afgan hepsi.
TÜM YORUMLARA GİT
Türk bayrağını yere serip dut topladılar!
Gündem

Türk bayrağını yere serip dut topladılar!

Elazığ’da, Türk bayrağının ağaçtaki dutları toplamak için yere serilmesi tepkilere neden oldu.
İflas eden havayolu devi geri dönüyor! ‘Duyan bu nasıl olur?’ diyor ama başarmak üzereler
Ekonomi

İflas eden havayolu devi geri dönüyor! ‘Duyan bu nasıl olur?’ diyor ama başarmak üzereler

İflas edeceği açıklanan Brezilya’nın önde gelen havayolu şirketlerinden Gol, geri dönüşün yollarını arıyor.
İzleyin lazım olur! Okul müdürü tek hamleyle öğrencinin hayatını kurtardı
Yaşam

İzleyin lazım olur! Okul müdürü tek hamleyle öğrencinin hayatını kurtardı

Samsun’da bir ortaokul müdürü, nefes borusuna kurabiye kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına y..
Fenerbahçe'de Başkanlık yarışı! Cübbeli Ahmet Hoca tercihini açıkladı
Spor

Fenerbahçe'de Başkanlık yarışı! Cübbeli Ahmet Hoca tercihini açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fenerbahçe’nin başkanlık seçimlerinde hangi adayı desteklediğini açıkladı...
Selçuk Bayraktar'dan ezber bozan paylaşım: Gün gelir roketleri gökyüzüne fırlatır
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan ezber bozan paylaşım: Gün gelir roketleri gökyüzüne fırlatır

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşım yaptı.
29 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü' ve Günün Fotoğrafı'nı istifadelerinize (29 Mayıs 2024) sunuyoruz... ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23