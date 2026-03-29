Parasını takır takır alıp F-35’leri Türkiye’ye vermeyen ABD’den şaşırtan karar! İmzalar atıldı, baştan aşağı yenileniyor
Parasını almasına rağmen, F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye teslim etmeyen ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi.
ABD Savaş Bakanlığı, 26 Mart’ta Boeing üretimi CH-47F Chinook ağır yük helikopterlerinin Block II standardına modernizasyon sürecine devam edilmesini kapsayan yeni bir sözleşme açıkladı. 326 milyon dolar değerindeki anlaşma, altı hava aracının modernizasyonunu ve teslimatını kapsıyor.
Sözleşme kapsamındaki çalışmaların Ağustos 2031 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bu sözleşme, CH-47F filosunun güncellenmiş Block II konfigürasyonuna geçirilmesine yönelik devam eden düşük oranlı üretim faaliyetlerinin bir parçasını oluşturuyor.
Bugüne kadar Boeing, en az dört adet CH-47F Block II helikopteri teslim etti.
Testler başarıyla tamamlandı ve bu durum, çok yıllı tedarik anlaşmalarının önünü açtı. Block II modernizasyonunun, performansı artırmayı ve filonun uzun vadeli sürdürülebilirliğini desteklemeyi amaçladığı belirtildi.
ABD ordusunun ihtiyaçlarının yanı sıra, Boeing modernize edilen platform için ihracat siparişleri de aldı. İlk uluslararası müşteriler arasında Birleşik Krallık, Almanya ve Japonya yer aldı.
Şirket ayrıca, ABD özel operasyon kuvvetleri için MH-47G Block II modelinin teslimatlarını da sürdürüyor. Bu helikopterler, birden fazla görev alanını kapsayan daha geniş modernizasyon çalışmalarının parçasını oluşturuyor.
ABD Savaş Bakanlığı planlarına göre, yaklaşık 465 adet CH-47F Block I helikopterinin Block II standardına yükseltilmesi bekleniyor. Platform aynı zamanda ihracat için de sunuluyor ve ilave potansiyel müşteriler değerlendiriliyor.
Block II konfigürasyonu, gelecekteki operasyonel gereksinimleri desteklemeye yönelik tasarım iyileştirmeleri içeriyor. Bu modernizasyonun, platformun uzun vadede yeni nesil havacılık sistemleriyle entegrasyonunu sürdürmesini sağlaması bekleniyor.
