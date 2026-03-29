  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne yaptılarsa ekonomik darboğazı aşamadılar! Türkiye’nin gofret devi, sessiz sedasız iflas etti Yapay zeka cevapladı: Türkiye Dünya Kupası'na gidebilecek mi? Türkiye’nin TAYFUN hamlesine karşı harekete geçtiler! El ele verip, JSM ve NSM füzesi üretecekler Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar çıktı! Emekli olduktan sonra çalışanlara müjde: SGK kayıtları değişiyor “Ajan” polemiği sonrası partisinden ayrılmıştı! AK Parti’den, MHP’deki beklenmedik istifaya ilk tepki Parasını takır takır alıp F-35’leri Türkiye’ye vermeyen ABD’den şaşırtan karar! İmzalar atıldı, baştan aşağı yenileniyor İsrail’in sinsi planını Türkiye çökertti! Erdoğan’dan Trump’a telefon: “Gözümüzü kırpmadan vururuz” Askeri personel, benzincide dehşet saçtı! Sebebi “pes” dedirtti Yeni “çelik yumruk” deniliyor! Hedefini 3 kilometreden avlayan yerli üretim ilk Boxer’lar sahaya indi ABD'de Trump'a büyük öfke! On binlerce kişi yürüdü
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Parasını takır takır alıp F-35’leri Türkiye’ye vermeyen ABD’den şaşırtan karar! İmzalar atıldı, baştan aşağı yenileniyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Parasını takır takır alıp F-35'leri Türkiye'ye vermeyen ABD'den şaşırtan karar! İmzalar atıldı, baştan aşağı yenileniyor

Parasını almasına rağmen, F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye teslim etmeyen ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi.

#1
ABD Savaş Bakanlığı, 26 Mart’ta Boeing üretimi CH-47F Chinook ağır yük helikopterlerinin Block II standardına modernizasyon sürecine devam edilmesini kapsayan yeni bir sözleşme açıkladı. 326 milyon dolar değerindeki anlaşma, altı hava aracının modernizasyonunu ve teslimatını kapsıyor.

#2
Sözleşme kapsamındaki çalışmaların Ağustos 2031 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Bu sözleşme, CH-47F filosunun güncellenmiş Block II konfigürasyonuna geçirilmesine yönelik devam eden düşük oranlı üretim faaliyetlerinin bir parçasını oluşturuyor.

#3
Bugüne kadar Boeing, en az dört adet CH-47F Block II helikopteri teslim etti.

#4
Testler başarıyla tamamlandı ve bu durum, çok yıllı tedarik anlaşmalarının önünü açtı. Block II modernizasyonunun, performansı artırmayı ve filonun uzun vadeli sürdürülebilirliğini desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

#5
ABD ordusunun ihtiyaçlarının yanı sıra, Boeing modernize edilen platform için ihracat siparişleri de aldı. İlk uluslararası müşteriler arasında Birleşik Krallık, Almanya ve Japonya yer aldı.

#6
Şirket ayrıca, ABD özel operasyon kuvvetleri için MH-47G Block II modelinin teslimatlarını da sürdürüyor. Bu helikopterler, birden fazla görev alanını kapsayan daha geniş modernizasyon çalışmalarının parçasını oluşturuyor.

#7
ABD Savaş Bakanlığı planlarına göre, yaklaşık 465 adet CH-47F Block I helikopterinin Block II standardına yükseltilmesi bekleniyor. Platform aynı zamanda ihracat için de sunuluyor ve ilave potansiyel müşteriler değerlendiriliyor.

#8
Block II konfigürasyonu, gelecekteki operasyonel gereksinimleri desteklemeye yönelik tasarım iyileştirmeleri içeriyor. Bu modernizasyonun, platformun uzun vadede yeni nesil havacılık sistemleriyle entegrasyonunu sürdürmesini sağlaması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23