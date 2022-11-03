Paraguaylı yetkili Kastamonu'na o ürünü incelemeye geldi! 'Anlaşabiliriz' diyerek duyurdu

Burada da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kastamonu ziyaretimizde bize rehberlik eden KUZKA’ya öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu bölgenin sahip olduğu tüm ticari ve diğer yatırım fırsatlarını yakından görmek benim için bir fırsat oldu. Kastamonu bölgesi çok güzel ormanlara sahip, aynı zamanda çok büyük bir kanyona, çok güzel nehirlere ve akarsulara sahip. Bu bölgeyi uzun zamandır ziyaret etmek istiyordum. Eşim ile birlikte burayı ziyaret ettiğimiz andan itibaren buranın sahip olduğu zenginlikleri gözlemleyebiliyoruz. Bu doğal güzelliklerin haricinde burada bitkisel tıbbi ürünlerin çeşitliliği çok. Geleneksel tıp içinde büyük öneme sahip bitkiler mevcut. Çok lezzetli gastronomisi bulunuyor. Aynı zamanda doğal bitki üretimindeki önemini de vurgulamak istiyorum. Ben de burada bu güzelliklerin hepsinin keyfini çıkartıyorum” dedi.