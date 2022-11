Paraguaylı yetkili Kastamonu'na o ürünü incelemeye geldi! 'Anlaşabiliriz' diyerek duyurdu

Tıbbi aromatik bitkiler üzerine yapılacak çalışmaların her iki ülke açısından öneminden bahseden Paraguay Büyükelçisi Peralta, “Buraya bilgilerin değişimi için geldik. Benim ülkem çok büyük tarım üreticisi olmakla birlikte hayvancılık ve tıbbi bitkiler yönünden oldukça gelişmiştir. Paraguay bu özellikleriyle Kastamonu bölgesi ile uyuşuyor diyebilirim. Bu yüzden her iki ülkenin üretimini arttırmak için ortak çalışabiliriz. Paraguay, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) üyesidir. Bu birlik yaklaşık 200 milyona yakın insan demek. Bu yüzden Türk işadamları için göz önünde bulundurulması gereken bir ülkedir. Bu vesile ile yapacağımız işbirliği her iki ülke açısından da büyük getiriler sağlayacaktır. Farklı mevsimlere sahip iki ülkeyiz.