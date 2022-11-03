Paraguaylı yetkili Kastamonu'na o ürünü incelemeye geldi! 'Anlaşabiliriz' diyerek duyurdu

Tıbbi aromatik bitkiler üzerine uzun yıllar çalışmaları ve araştırmaları bulunan Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güney de, “Yaklaşık 22 yıldır tıbbı aromatik bitkiler üzerine bölgede çalışmalar yürütüyorum. Öncelikle biyo-çeşitlilik çalışmalarıyla bölgenin hem iklim hem habitat hem de biyo-çeşitliliğini ortaya koymaya çalıştık. Daha sonra ortaya çıkan bu çeşitlilikle uyumlu olabilecek tıbbi aromatik bitkilerle son 10 yıl içerisinde bu uygulama sahamız üzerinde çalışmalara başladık. Burada 7-8 tane tıbbi bitkiler üzerine ada çayı, nane, ekinezya, kekik gibi ürünler üzerine burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adaptasyon çalışmaları uyumlu oldu. Şu anda görüldüğü üzere uygulama sahamızda onuncu yılına girmiş bitkilerimiz burada mevcut. Son yıllarda egzotik olarak popülerlik kazanan ekinezya bitkisinin de bu coğrafya içinde uyumlu olduğunu tespit ettik. Üretimlerimize devam ediyoruz. Şu anda ormancılık ve tabiat turizmi noktasında YÖK tarafından ihtisas üniversitesi olarak seçildik. Dolayısıyla bizlerde Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bir destekle bu bölgede bir polikarbon sera kurup üniversite nezdinde fidelerini halkla paylaşıp kırsalda ekonomik anlamda bir istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu bölge ciddi anlamda tıbbi aromatik bitki üretimine başlayacağı inancımız tamdır. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde Kastamonu’nun yerel ürünlerinin dışında da tıbbi aromatik bitkileriyle anılacak bir yer olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.