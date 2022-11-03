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Paraguaylı yetkili Kastamonu'na o ürünü incelemeye geldi! 'Anlaşabiliriz' diyerek duyurdu

2022-11-03 15:50:38
Paraguaylı yetkili Kastamonu'na o ürünü incelemeye geldi! 'Anlaşabiliriz' diyerek duyurdu

Paraguay’ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Kastamonu'na önemli bir ziyaret düzenledi.

#1
Foto - Paraguaylı yetkili Kastamonu'na o ürünü incelemeye geldi! 'Anlaşabiliriz' diyerek duyurdu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) yatırım ortamına ilişkin yaptığı bilgilendirme sonrasında Kastamonu’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Paraguay’ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerine hayran kaldı.

#2
Foto - Paraguaylı yetkili Kastamonu'na o ürünü incelemeye geldi! 'Anlaşabiliriz' diyerek duyurdu

Şehir gezisinin ardından Büyükelçi Peralta, Kastamonu Üniversitesi’nin tıbbi aromatik bitkiler üzerine araştırma yaptığı merkezi laboratuvarında incelemelerde bulundu. Buradaki görevlilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükelçi Peralta, ardından girişimci bir akademisyene ait tıbbi aromatik bitki yetiştirilen tarlayı ziyaret etti.

#3
Foto - Paraguaylı yetkili Kastamonu'na o ürünü incelemeye geldi! 'Anlaşabiliriz' diyerek duyurdu

Burada da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kastamonu ziyaretimizde bize rehberlik eden KUZKA’ya öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu bölgenin sahip olduğu tüm ticari ve diğer yatırım fırsatlarını yakından görmek benim için bir fırsat oldu. Kastamonu bölgesi çok güzel ormanlara sahip, aynı zamanda çok büyük bir kanyona, çok güzel nehirlere ve akarsulara sahip. Bu bölgeyi uzun zamandır ziyaret etmek istiyordum. Eşim ile birlikte burayı ziyaret ettiğimiz andan itibaren buranın sahip olduğu zenginlikleri gözlemleyebiliyoruz. Bu doğal güzelliklerin haricinde burada bitkisel tıbbi ürünlerin çeşitliliği çok. Geleneksel tıp içinde büyük öneme sahip bitkiler mevcut. Çok lezzetli gastronomisi bulunuyor. Aynı zamanda doğal bitki üretimindeki önemini de vurgulamak istiyorum. Ben de burada bu güzelliklerin hepsinin keyfini çıkartıyorum” dedi.

#4
Foto - Paraguaylı yetkili Kastamonu'na o ürünü incelemeye geldi! 'Anlaşabiliriz' diyerek duyurdu

Tıbbi aromatik bitkiler üzerine yapılacak çalışmaların her iki ülke açısından öneminden bahseden Paraguay Büyükelçisi Peralta, “Buraya bilgilerin değişimi için geldik. Benim ülkem çok büyük tarım üreticisi olmakla birlikte hayvancılık ve tıbbi bitkiler yönünden oldukça gelişmiştir. Paraguay bu özellikleriyle Kastamonu bölgesi ile uyuşuyor diyebilirim. Bu yüzden her iki ülkenin üretimini arttırmak için ortak çalışabiliriz. Paraguay, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) üyesidir. Bu birlik yaklaşık 200 milyona yakın insan demek. Bu yüzden Türk işadamları için göz önünde bulundurulması gereken bir ülkedir. Bu vesile ile yapacağımız işbirliği her iki ülke açısından da büyük getiriler sağlayacaktır. Farklı mevsimlere sahip iki ülkeyiz.

#5
Foto - Paraguaylı yetkili Kastamonu'na o ürünü incelemeye geldi! 'Anlaşabiliriz' diyerek duyurdu

Burada sonbahar yaşanırken Paraguay’da ilkbahar mevsimi yaşanmakta. Burada hasat yapıldığında oradaki bitmiş oluyor, bu yüzden ikisi uyumlu bir şekilde bir döngü halinde ilerliyor. Bunun da faydalarını görebiliriz. Paraguay hayvancılık alanında büyük üretime sahiptir. Türkiye’de aynı zamanda küçükbaş hayvancılık konusunda çok gelişmiş bir ülke. Bu yüzden bizim ticari ilişkilerimizde bu şekilde gelişecektir” diye konuştu.

#6
Foto - Paraguaylı yetkili Kastamonu'na o ürünü incelemeye geldi! 'Anlaşabiliriz' diyerek duyurdu

Tıbbi aromatik bitkiler üzerine uzun yıllar çalışmaları ve araştırmaları bulunan Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kerim Güney de, “Yaklaşık 22 yıldır tıbbı aromatik bitkiler üzerine bölgede çalışmalar yürütüyorum. Öncelikle biyo-çeşitlilik çalışmalarıyla bölgenin hem iklim hem habitat hem de biyo-çeşitliliğini ortaya koymaya çalıştık. Daha sonra ortaya çıkan bu çeşitlilikle uyumlu olabilecek tıbbi aromatik bitkilerle son 10 yıl içerisinde bu uygulama sahamız üzerinde çalışmalara başladık. Burada 7-8 tane tıbbi bitkiler üzerine ada çayı, nane, ekinezya, kekik gibi ürünler üzerine burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adaptasyon çalışmaları uyumlu oldu. Şu anda görüldüğü üzere uygulama sahamızda onuncu yılına girmiş bitkilerimiz burada mevcut. Son yıllarda egzotik olarak popülerlik kazanan ekinezya bitkisinin de bu coğrafya içinde uyumlu olduğunu tespit ettik. Üretimlerimize devam ediyoruz. Şu anda ormancılık ve tabiat turizmi noktasında YÖK tarafından ihtisas üniversitesi olarak seçildik. Dolayısıyla bizlerde Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bir destekle bu bölgede bir polikarbon sera kurup üniversite nezdinde fidelerini halkla paylaşıp kırsalda ekonomik anlamda bir istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu bölge ciddi anlamda tıbbi aromatik bitki üretimine başlayacağı inancımız tamdır. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde Kastamonu’nun yerel ürünlerinin dışında da tıbbi aromatik bitkileriyle anılacak bir yer olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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