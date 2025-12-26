  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın inşasını fotoğraflarla anlattı

Aklınıza gelebilecek her hastalığa faydası var! Konuyla ilgili uzman isimden heyecanlandıran haber geldi

Mardin’de anlamlı etkinlik: 15 Temmuz şehitleri için hatim okundu

Çin, 20 ABD silah şirketine yaptırım uygulayacağını duyurdu! ABD'yi ve tüm dünyayı sarstı!

Şehit babasının giysileri görenleri kahretti

Efendileri Ekrem’e sahip çıktı: AİHM’den çifte standart

Kanserli Hücrelere saldırıp yok ediyor: Son yapılan araştırmalar belli oldu! Alternatif yoksa kansere çare olabilir

Almanya'da kadına karşı şiddet! Olay sözler: Sığınma evleri yetersiz! Vatandaşlar isyan etti, kadın şiddeti ''pes' dedirtti

Bu bitki çayı bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Bağırsaklardaki sinsi tehlike için İhtiyaç duyulan çay
Gündem
13
Yeniakit Publisher
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın inşasını fotoğraflarla anlattı

AA Giriş Tarihi:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın inşasını fotoğraflarla anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Medya Buluşması" programında, deprem bölgesindeki çalışmalarını anlattı. Depremlerde çok imtihandan geçtiklerini dile getiren Kurum, bu süreçte kalemi her zaman doğruyu yazan tüm basın emekçilerine teşekkür etti.

1
#1
Foto - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın inşasını fotoğraflarla anlattı

Bakan Kurum, 6 Şubat'ta büyük bir felaketin milletin dirayetini, devletin de kurumsal kapasitesini sınadığını anlatarak, "108 bin kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Gerçekten devasa bir alan ve burada yaşayan 14 milyon kardeşimizin hayatı da o gece maalesef değişti. Bu alan 100'den fazla ülkenin yüz ölçümünden daha büyük. Bu büyüklükte yaşadığımız depremde maalesef 53 bin 537 canımızı toprağa verdik. Milyonlarca insanımız, kardeşimiz evini, iş yerini, hatıralarını kaybetti. Bu büyük felakette yitirdiğimiz her bir can hepimizin yüreklerini dağladı." diye konuştu.

#2
Foto - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın inşasını fotoğraflarla anlattı

Afetin neden olduğu yıkımın ekonomide de çok derin yaralar açtığına dikkati çeken Kurum, dolaylı olarak 150 milyar doları bulan bir hasarın ortaya çıktığını ifade etti.

#3
Foto - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın inşasını fotoğraflarla anlattı

Depremlerde, enerji hatlarından havalimanlarına, yollardan köprülere, su kanalizasyon altyapısına kadar çok sayıda tesisin ağır hasar aldığını anlatan Bakan Kurum, 11 ilde evleri hasar gören 2,5 milyon vatandaşın farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldığını dile getirdi. Bakan Kurum, deprem bölgesinin ayağa kalkmasını Türkiye'nin istikbali gözüyle baktıklarını ve asrın inşasındaki faaliyetlerini bu anlayışla yaptıklarını bildirdi.

#4
Foto - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın inşasını fotoğraflarla anlattı

DEPREM BÖLGESİNE ŞU ANA KADAR 75 MİLYAR DOLARI AŞKIN YATIRIM YAPILDI - Depremden sonra bir seferberlik anlayışıyla çalışmaya başladıklarını vurgulayan Kurum, şöyle konuştu: "Sadece afet sonrası değil, aslında afet esnasında da doğru yönetimin en güzel örneğini burada vermeye çalıştık. Çok önemli bir planlamayla bu çalışmayı başlattık. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla konutlarımızın ilk temellerini 15'inci günde attık. 45'inci günde ilk köy konutlarımızın teslimini yaptık. Bugüne kadar da devletimiz, deprem bölgesine 75 milyar doları aşan bir yatırım gerçekleştirdi. Hala bu yatırım 11 ilimizde altyapıda, sosyal donatılarda devam ediyor." Asrın inşasındaki çalışmaların perde arkasında büyük bir ekibin emeğinin olduğunun altını çizen Kurum, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede mesai yapan personelin bölgeyi yeniden Anadolu'nun cazibe merkezi yapabilmek için gece gündüz çalıştığını ifade etti.

#5
Foto - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın inşasını fotoğraflarla anlattı

"YIL SONUNA KADAR TÜM EVLERİ BİTİRECEĞİZ SÖZÜMÜZÜ TUTTUĞUMUZ BU GÜNE GELDİK" - Depremzedelerin evini, iş yerini, okulunu, parkını bir an önce verebilmek için mücadele ettiklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti: "Saatte 23, günde 550 konut üreten bir hıza ulaştık. Bu konutlara sadece tekil yapı sayısı olarak bakmayın. Bu konutları sosyal donatılarıyla, parklarıyla, kültürel alanlarıyla birlikte tasarladık. Her şehrimizde meydanlarını inşa ettik. Nihayetinde ilk defa yine Hatay'da verdiğimiz ve her seferinde ısrarla vurguladığımız, 'Yıl sonuna kadar tüm evleri bitireceğiz' sözümüzü tuttuğumuz bu güne geldik. Afetzede kardeşlerimizle inşallah yarın kucaklaşmak için artık saatler sayıyoruz. İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 455 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey kendileri teşrif edecek. Meclis Başkanı'mız, yine Cumhur İttifakı'mızın genel başkanları burada olacak."

#6
Foto - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın inşasını fotoğraflarla anlattı

"HEP BİRLİKTE YARIN 'ASRIN İNŞASI, TÜRKİYE'NİN BAŞARISI' DİYECEĞİZ" - Bakan Kurum, 6 Şubat sabahı Hatay için elini taşın altına koyan herkesin burada olacağını dile getirdi. Büyük bir coşkuyla, huzurla, mutlulukla söz verdikleri 455 bin konutun anahtarlarını afetzedelere teslim edeceklerini bildiren Kurum, "Böylece nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını da bitirmiş olacağız. Tabii hep şunu söyledik, son hak sahibi vatandaşımızın da anahtarını teslim ederek, annelerimizin sevinciyle, çocuklarımızın neşesiyle, büyüklerimizin duasıyla hep birlikte yarın 'asrın inşası, Türkiye'nin başarısı' diyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, deprem bölgesinde çok önemli anıların olduğunu belirterek, bunlardan bazılarını basın mensuplarıyla paylaştı. Hemen her hafta deprem bölgesinde olduklarını vurgulayan Kurum, "Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim, inanın deprem bölgesine gelmek bizim evimize gelmek gibi. Hemen hemen her hafta deprem bölgesindeyiz ve afetzede annelerimizin, yavrularımızın gözlerine baktığımda da biz kendi ailemizi görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın inşasını fotoğraflarla anlattı

Kurum, yine Hatay'da yeni yuvasına kavuşan Hatice Kübra isimli afetzedenin "İnsan sevinçten ağlar mıymış? Ben yaşadım, Cumhurbaşkanı'mız, dünya durdukça dursun" demesinin, hiç unutamayacakları anılardan biri olduğunu aktardı. Deprem zamanı yaşadıkları ayrı, yapılan çalışmalar sonrasında önlerine çıkan hikayelerin ayrı olduğunu dile getiren Kurum, bunlardan birinin de geçen gün medyaya yansıyan "deprem bebek" olduğunu kaydetti. Kurum, "Bir kızımız 3 aylıkken deprem oluyor Kahramanmaraş'ta, annesi yavrumuzu koruyor ve kızını kurtarıyor. Tabii deprem sonrasında annesi, babası maalesef hayatını kaybediyor. Bu devlet, o yetim kızımızın hakkına sahip çıktı. Kurasını çektik, evini verdik. Şimdi anneannesiyle orada huzurla oturuyor ve 18 yaşına gelince de evin resmi sahibi olacak, hak sahibi olacak." diye konuştu. Bakan Kurum, deprem zamanı birlikte ağladıkları, konteynerlerinde ziyaret ettikleri ailelerle şimdi yeni evlerinde oturduklarını söyledi. Çok üzüldüklerini ve acılar yaşadıklarının altını çizen Kurum, ancak hep birlikte, devletçe, milletçe bu büyük felaketin üstesinden geldiklerini vurguladı.

#8
Foto - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın inşasını fotoğraflarla anlattı

Bunun Türkiye'nin, devletin başarısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın 11 ildeki vatandaşlara gösterdiği sevginin, vefanın karşılığı olduğunu belirten Kurum, "Şükrediyoruz ki böyle büyük, güçlü bir devletimiz var ve anbean burada, depremzede kardeşlerimizi takip eden bir liderimiz var." dedi. Hatay'da afette yıkılan mahalleler ve caddelerin güncel hallerini paylaşan Kurum, "Bugün, burası umudun, direnişin ve dirilişin başkenti oldu. Burada bizim saklayacağımız, gizleyeceğimiz hiçbir şey yok. Göğsümüzü gere gere tüm Hatay'a, Türkiye'ye göstereceğimiz bir eser ortaya çıktı. 155 bin yeni yuvasıyla Hatay'ımız, parkları, bahçeleriyle yeniden ayağa kalktı." ifadelerini kullandı. Kurum, Hatay'ın tarihi ve kültürel bölgeleri ile binalarının aslına uygun restore edildiğini, tamamlanan İskenderun Sahil Yolu'nun ise kente hizmet verdiğini dile getirdi. Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları paylaşan Kurum, "Azerbaycan Mahallesi'nde sadece evler değil her şey yok olmuştu. Altyapı yıkıldı, hatıralar, canlar... Bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin yerine umudun yeniden yeşerdiği Anka Konutları'mızı bitirdik ve vatandaşlarımıza teslim ettik." diye konuştu. Kurum, Demirciler Çarşısı ve Tarihi Kapalı Çarşı'nın aslına uygun ihya edildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Oradaki meydanları, tarihi alanları Kahramanmaraş'ımıza yakışacak şekilde ayağa kaldırıyoruz. İnşallah 74 bin yeni yuvası, çarşıları, hanları, hamamları, ticaret merkezleriyle Maraş'ımız da medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden devam edecek."

#9
Foto - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın inşasını fotoğraflarla anlattı

MALATYA - Malatya'nın "kalbi" Bakırcılar Çarşısı'nın, Söğütlü Camisi, Valilik binası ve yeni meydanıyla artık daha güvenli ve huzurlu olduğunu vurgulayan Kurum, şu değerlendirmede bulundu: "Hem üretimi hem istihdamı hem de bölgedeki kalkınmayı burada inşallah devam ettireceğiz. 28 bin konutu yaptığımız İkizce bölgesi, Türkiye'deki birçok ilden, ilçeden büyük bir alan. Buradaki sosyal alanlarıyla birlikte Türkiye'nin en büyük şantiyesi. İnşallah bu çalışmalarla birlikte 79 bin konutuyla Battal Gazi'nin evlatları yeniden umutla, heyecanla, aşkla ayağa kalkmıştır."

#10
Foto - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın inşasını fotoğraflarla anlattı

ADIYAMAN - Kurum, Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin de şunları anlattı: "Sahabeler şehri Adıyaman'da saat 04.17'de meydandaki saat durmuştu. Biz burada sadece o meydandaki saati değiştirmedik Atatürk Caddesi'nden başlayıp İndere'deki konutlarımıza, oradaki Ulu Camisi restorasyonuna kadar tüm Adıyaman'ı baştan aşağı inşa ettik. Burası bomboştu, depremin 7. ve 8. günü burada tespitlerimizi yaptık. Dedik ki 'Burada tüm şehre hakim yeni bir uydu kent kuralım' ve dağları deldiğimiz, kırıcılarla günlerce aylarca çalıştığımız Adıyaman İndere projemizde sadece bu alanda 16 bin konutu, okulu, camisi, parkı bitirildi ve vatandaşlarımıza teslim edildi. Adıyaman'ımız da 44 bin yeni yuvasıyla küllerinden yeniden doğdu ve artık Türkiye Yüzyılı'na hazır."

#11
Foto - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın inşasını fotoğraflarla anlattı

GAZİANTEP VE DİĞER İLLERDEKİ ÇALIŞMALAR - Depremin ilk saatlerinde Gaziantep'te olduğunu anımsatan Kurum, "Hamdolsun artık o acıların yerini umut, mutluluk aldı ve milletimiz şu an burada huzurla, güvenle oturuyor. Büyük bir heyecanla söylüyorum ki 30 bin yeni yuvasıyla, bereketli iş yerleriyle Gaziantep'imiz de hüznün değil mutluluğun resmi olmuştur." dedi. Bakan Kurum, 6 Şubat'taki afetten etkilenen diğer illerdeki konut çalışmalarını şöyle sıraladı: "Osmaniye'de de hem merkezde hem belirlediğimiz rezerv alanlarda konutlarımızı bitirdik. 12 bin yeni yuvasıyla Adana, 17 bin yeni eviyle 'kardeşliğin mührü' Diyarbakır, 14 bin konut yaptığımız Hazreti İbrahim'in emaneti Şanlıurfa'mız, 'Gakkoşlar şehri' Elazığ'ımızda yine 13 bin konut yaptık ve 3 bin yuvasıyla Serhat şehrimiz Kilis'imiz, bunun yanında Kayseri'de, Bingöl'de etkilenen konutları da hızlı şekilde tamamladık ve artık bu illerimiz Türkiye Yüzyılı'na tamamen hazırdır. 11 şehrin tamamında tarih yeniden yazılmış ve her şey aslında yeniden başlamıştır. Afet gününde hüzünle gözyaşı döktüğümüz o sokaklarda şimdi milletimizle beraber sevinç gözyaşı döktüren yüce Allah'a hamdediyorum."

#12
Foto - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın inşasını fotoğraflarla anlattı

ESNAFA 43 BİN YENİ DÜKKAN, KIRSALA 63 BİN KÖY EVİ - Konut projelerinin yanı sıra esnaf ve kırsal kalkınma için de önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Kurum, "11 ilimizde inşa ettiğimiz konutların yanında 'Esnafımız bizim her şeyimiz' diyerek 43 bin yeni dükkan yaptık. Türkiye'nin çevre uzunluğuna denk gelen 11 bin kilometre altyapı projesi inşası gerçekleştirdik." diye konuştu. Kurum, şöyle devam etti: "Köylerimize gittik, 4 bin 333 köyde çalışma yaptık. İstedik ki kırsal kalkınma da sağlansın ve 63 bin köy evini de burada hamdolsun tamamladık, teslim ettik. Tüm bunlarla birlikte kırsal nüfusu korumak için de zora talip olduk ama bir taraftan da buraların aslına uygun şekilde inşasını gerçekleştirdik."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Ak parti deprem bölgesinde çok büyük hizmetler yaptı yapıyor savunma sanayisinde çok büyük hizmetler yaptı yapıyor. Şu an için en düşük emekli maaşları çok düşük seviyede insanlar çok zorlanıyor en düşük emekli maaşları düzelmeli. Belediyelerdeki kara deliklere el atılmalı yasalar çıkmalı kamuda aşırı israfa dur demeli hemen bir an önce hal yasasısını çıkarmalı
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Emeklilik sistemi değişiyor: Maaşlar sabitleniyor, çalışan emekliye vergi muafiyeti geliyor
Dünya

Emeklilik sistemi değişiyor: Maaşlar sabitleniyor, çalışan emekliye vergi muafiyeti geliyor

Almanya’da milyonlarca emekliyi ve çalışanı ilgilendiren kapsamlı emeklilik reformu Bundesrat’tan geçti. Yeni düzenleme emekli maaşlarını gü..
Ekran Defteri Kapandı: Zafer Şahin’den Sürpriz Ayrılık Kararı!
Gündem

Ekran Defteri Kapandı: Zafer Şahin’den Sürpriz Ayrılık Kararı!

CNN Türk’ün yorumcu koltuğunda yıllardır izleyicilerin karşısına çıkan ve Milliyet’teki yazılarıyla gündem oluşturan gazeteci Zafer Şahin, b..
Suriye lideri Şara'dan SDG kararı! Temaslar askıya alındı
Dünya

Suriye lideri Şara'dan SDG kararı! Temaslar askıya alındı

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki kolu SDG'nin tüm çağrılara rağmen 10 Mart Mutabakatına uymamasının ardından Ahmed eş-Şara yön..
Suriye'de sıcak gelişme! Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış savaş uçağından hava saldırısı
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış savaş uçağından hava saldırısı

Suriye'de sıcak bir gelişme yaşandı. Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış bir savaş uçağı, Süveyda iline bağlı El-Kefr beldesine hava saldırı..
Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...
Gündem

Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. F..
Pentagon’dan F-35 itirafı: Milyar dolarlık savaş uçakları yılın yarısında görev dışı kaldı
Dünya

Pentagon’dan F-35 itirafı: Milyar dolarlık savaş uçakları yılın yarısında görev dışı kaldı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un yayımladığı denetim raporu, Lockheed Martin üretimi F-35 savaş uçaklarının 2024 yılında bakım sorunları ne..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23