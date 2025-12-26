Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın inşasını fotoğraflarla anlattı

Bunun Türkiye'nin, devletin başarısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın 11 ildeki vatandaşlara gösterdiği sevginin, vefanın karşılığı olduğunu belirten Kurum, "Şükrediyoruz ki böyle büyük, güçlü bir devletimiz var ve anbean burada, depremzede kardeşlerimizi takip eden bir liderimiz var." dedi. Hatay'da afette yıkılan mahalleler ve caddelerin güncel hallerini paylaşan Kurum, "Bugün, burası umudun, direnişin ve dirilişin başkenti oldu. Burada bizim saklayacağımız, gizleyeceğimiz hiçbir şey yok. Göğsümüzü gere gere tüm Hatay'a, Türkiye'ye göstereceğimiz bir eser ortaya çıktı. 155 bin yeni yuvasıyla Hatay'ımız, parkları, bahçeleriyle yeniden ayağa kalktı." ifadelerini kullandı. Kurum, Hatay'ın tarihi ve kültürel bölgeleri ile binalarının aslına uygun restore edildiğini, tamamlanan İskenderun Sahil Yolu'nun ise kente hizmet verdiğini dile getirdi. Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları paylaşan Kurum, "Azerbaycan Mahallesi'nde sadece evler değil her şey yok olmuştu. Altyapı yıkıldı, hatıralar, canlar... Bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin yerine umudun yeniden yeşerdiği Anka Konutları'mızı bitirdik ve vatandaşlarımıza teslim ettik." diye konuştu. Kurum, Demirciler Çarşısı ve Tarihi Kapalı Çarşı'nın aslına uygun ihya edildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Oradaki meydanları, tarihi alanları Kahramanmaraş'ımıza yakışacak şekilde ayağa kaldırıyoruz. İnşallah 74 bin yeni yuvası, çarşıları, hanları, hamamları, ticaret merkezleriyle Maraş'ımız da medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden devam edecek."