Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. TÜİK "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" verilerini açıkladı. Gelir düzeyi, kişi başına düşen milli gelir, sanayi ve ticaret hacmi gibi birçok göstergenin dikkate alındığı listede en çok şaşırtan ise zirvedeki değişim oldu. Uzun süredir bayrağı elinde tutan şehir, bu yıl zirveyi en büyük rakibine teslim etti.