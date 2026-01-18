  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kurtlar Vadisi'nden Kuruluş Orhan’a sürpriz transfer! Rolü herkesi şaşırtacak İzmir İzmir olalı böyle kalabalık görmedi! Ziyarete gelen isim için oluşan insan seli olay oldu Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusundan kötü haber: “Artık yapacak bir şey kalmadı” MHRS kullananlar dikkat: Tüm paranız buharlaşabilir! İran’ı ayağa kaldıran “keskin nişancı” fotoğrafı! Bu iddia doğruysa, ortalık fena karışır İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! SGK listeyi genişletti! Terör örgütünün feleği şaştı! Fare gibi köşeye sıkışan Mazlum Abdi, bakın ne yaptı Yaşlılık sigortası geliyor! Prim ödeyen hak iddia edebilecek
Gündem
22
Yeniakit Publisher
Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

TÜİK’in 2025 verileri Türkiye’nin ekonomik haritasını ortaya koydu. Kişi başına düşen GSYH sıralamasında zirvede değişim yaşandı. Liste, şehirlerin ekonomik dönüşümünü gözler önüne serdi.

#1
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. TÜİK "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" verilerini açıkladı. Gelir düzeyi, kişi başına düşen milli gelir, sanayi ve ticaret hacmi gibi birçok göstergenin dikkate alındığı listede en çok şaşırtan ise zirvedeki değişim oldu. Uzun süredir bayrağı elinde tutan şehir, bu yıl zirveyi en büyük rakibine teslim etti.

#2
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL) 20-DÜZCE 450.404

#3
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

19-MANİSA 454.705

#4
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

18-BALIKESİR 459.714

#5
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

17-KARAMAN 471.850

#6
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

16-TUNCELİ 478.675

#7
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

15-SAKARYA 479.426

#8
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

14-ÇANAKKALE 482.680

#9
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

13-BURSA 492.876

#10
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

12-YALOVA 501.231

#11
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

11-MUĞLA 526.553

#12
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

10-BİLECİK 527.473

#13
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

9-ESKİŞEHİR 530.834

#14
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

8-KIRKLARELİ 531.388

#15
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

7-BOLU 548.317

#16
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

6-İZMİR 556.376

#17
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

5-ANTALYA 561.429

#18
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

4-TEKİRDAĞ 604.226

#19
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

3-ANKARA 788.859

#20
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

2-KOCAELİ 788.873

#21
Foto - Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri

1-İSTANBUL 802.669

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Valiliğinden uyarısı: Pazar sabah saatlerinden itibaren...
Gündem

İstanbul Valiliğinden uyarısı: Pazar sabah saatlerinden itibaren...

İstanbul Valiliği mega kentte yaşayan milyonlarca vatandaşı fırtınaya karşı uyardı.
Buzulların altındaki saatli bomba! Grönland’da soğuk savaşın zehirli mirası gün yüzüne çıkıyor
Dünya

Buzulların altındaki saatli bomba! Grönland’da soğuk savaşın zehirli mirası gün yüzüne çıkıyor

Grönland, son günlerde yalnızca Arktik’in eriyen buzlarıyla değil, Soğuk Savaş’tan kalan gölgelerle de dünya gündeminin merkezine yerleşmiş ..
'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Medya

'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp salıverilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
50 bin euroyu biriktirdin de, havuzunu nasıl biriktirdin?
Gündem

50 bin euroyu biriktirdin de, havuzunu nasıl biriktirdin?

Derya Çayırgan’ın ifadesine konu olan lüks mülk havadan görüntülendi.
Trump'a tokat: Çok ileri gitti
Dünya

Trump'a tokat: Çok ileri gitti

Son dönemde dünyada birçok tartışmalı karara imza atan ABD Başkanı Donald Trump yapılan son anketlerde büyük bir şok yaşadı.
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23