Para hangi illerde? İşte Türkiye’nin en zengin şehirleri
TÜİK’in 2025 verileri Türkiye’nin ekonomik haritasını ortaya koydu. Kişi başına düşen GSYH sıralamasında zirvede değişim yaşandı. Liste, şehirlerin ekonomik dönüşümünü gözler önüne serdi.
Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. TÜİK "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" verilerini açıkladı. Gelir düzeyi, kişi başına düşen milli gelir, sanayi ve ticaret hacmi gibi birçok göstergenin dikkate alındığı listede en çok şaşırtan ise zirvedeki değişim oldu. Uzun süredir bayrağı elinde tutan şehir, bu yıl zirveyi en büyük rakibine teslim etti.
KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL) 20-DÜZCE 450.404
19-MANİSA 454.705
18-BALIKESİR 459.714
17-KARAMAN 471.850
16-TUNCELİ 478.675
15-SAKARYA 479.426
14-ÇANAKKALE 482.680
13-BURSA 492.876
12-YALOVA 501.231
11-MUĞLA 526.553
10-BİLECİK 527.473
9-ESKİŞEHİR 530.834
8-KIRKLARELİ 531.388
7-BOLU 548.317
6-İZMİR 556.376
5-ANTALYA 561.429
4-TEKİRDAĞ 604.226
3-ANKARA 788.859
2-KOCAELİ 788.873
1-İSTANBUL 802.669
