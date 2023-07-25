Para alan gazeteciler iddiası büyüyor! O isimden Yunan Ordusu benzetmesi

FATİH ALTAYLI’DAN “YUNAN ORDUSU” BENZETMESİ Bu konuya dikkat çeken bir diğer isim de Fatih Altaylı oldu. Altaylı, sitesindeki son yazısında şu ifadeleri kullandı: “Asıl önemli olay, toplantıdan hemen önce CHP’nin, Halk TV ile “parasal ilişkisini” sona erdirdiğini açıklamasıydı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun elde kalan son ‘has adamlarından’ Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasındaki protokolün tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı. Aniden, durduk yere. Benim buradan anladığım, Kılıçdaroğlu’nun ve ekibinin Yunan Ordusu gibi yaka yaka geri çekilmek istediği. Partiyi, partinin geleceğinde yer alması muhtemel parlak isimlerini bitirdikleri gibi, muhalif medyayı da bitirip, rezil etmeden gitmeyecekler. Çünkü protokolü bitirmek başka şeydir, bunu Halk TV’yi toplum gözünde rezil ederek bitirmek bambaşka şeydir. Gizlice imzaladıkları protokolü, davul zurna ile sona erdirmenin başka bir manası olamaz. Tabii Yılmaz Özdil de hemen duruma müdahil oldu ve CHP’nin Halk TV’ye yollayıp, halka da gösterdiği fesihname için ‘Türk basın tarihinin en hazin belgesi’ dedi.”