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Para alan gazeteciler iddiası büyüyor! O isimden Yunan Ordusu benzetmesi

2023-07-25 08:08:00
Para alan gazeteciler iddiası büyüyor! O isimden Yunan Ordusu benzetmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Hangi gazetecilerin nerelerden paralar aldığını, maaşlar aldığını biliyorum" sözlerinin ardından para ala gazeteciler iddiası büyüyor. Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'na destekleri ile bilinen gazeteciler isyan etti.

#1
Foto - Para alan gazeteciler iddiası büyüyor! O isimden Yunan Ordusu benzetmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Hangi gazetecilerin nerelerden paralar aldığını, maaşlar aldığını biliyorum" sözleri gündemdeki yerini koruyor. Bu açıklamanın ardından bir paylaşım yapan Cumhuriyet gazetesi yazarı Zulal Kalkandelen, Twitter hesabından medyadyı eleştirdi. Kalkandelen, “28 Mayıs gecesine kadar Altılı Masa’yı tüm yanlışlarına, laik cumhuriyete aykırı politikalarına karşın canhıraş destekleyip 29’u sabahından itibaren çark eden ve CHP, çalıştığı kanala desteği kesince avaz avaz bağıranlar var. Medyada da devrim gerekiyor. Gerçekten berbat bir ortam” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Para alan gazeteciler iddiası büyüyor! O isimden Yunan Ordusu benzetmesi

FATİH ALTAYLI’DAN “YUNAN ORDUSU” BENZETMESİ Bu konuya dikkat çeken bir diğer isim de Fatih Altaylı oldu. Altaylı, sitesindeki son yazısında şu ifadeleri kullandı: “Asıl önemli olay, toplantıdan hemen önce CHP’nin, Halk TV ile “parasal ilişkisini” sona erdirdiğini açıklamasıydı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun elde kalan son ‘has adamlarından’ Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasındaki protokolün tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı. Aniden, durduk yere. Benim buradan anladığım, Kılıçdaroğlu’nun ve ekibinin Yunan Ordusu gibi yaka yaka geri çekilmek istediği. Partiyi, partinin geleceğinde yer alması muhtemel parlak isimlerini bitirdikleri gibi, muhalif medyayı da bitirip, rezil etmeden gitmeyecekler. Çünkü protokolü bitirmek başka şeydir, bunu Halk TV’yi toplum gözünde rezil ederek bitirmek bambaşka şeydir. Gizlice imzaladıkları protokolü, davul zurna ile sona erdirmenin başka bir manası olamaz. Tabii Yılmaz Özdil de hemen duruma müdahil oldu ve CHP’nin Halk TV’ye yollayıp, halka da gösterdiği fesihname için ‘Türk basın tarihinin en hazin belgesi’ dedi.”

#3
Foto - Para alan gazeteciler iddiası büyüyor! O isimden Yunan Ordusu benzetmesi

YILMAZ ÖZDİL: KİRALIK MUTANT GAZETECİLER Yılmaz Özdil de Twitter’dan yaptığı paylaşımda bu konuya değinerek tepki gösterdi. Özdil paylaşımında, “CHP memlekete bir iyilik yapsın, CHP’den dolaylı/dolaysız para alıp, Ekmeleddin İhsanoğlu’nu Atatürkçü diye parlatan, öyle olmadığını bile bile Kılıçdaroğlu’nu “kazanacak aday” ilan eden, Meral Akşener’e ‘masayı devirdi’ diyen, Muharrem İnce’ye çekil baskısı yapan, kiralık mutant gazetecileri açıklasın…” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Para alan gazeteciler iddiası büyüyor! O isimden Yunan Ordusu benzetmesi

UĞUR DÜNDAR: MESLEKTAŞLARIMI TÖHMET ALTINDA BIRAKMAK DA ALÇAKLIKTIR Dündar, yaşanan para alan gazeteciler tartışmasının Twitter'da şunları söyledi: "Sözcü gazetesinde çalışıyor,Sözcü TV'ye katkıda bulunuyorum. Yıllardır Halk TV ile hiçbir bağlantım yok. Ancak orada çalışan,halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ederken ağır bedeller ödediğini bildiğiniz namus abidesi meslektaşlarımı töhmet altında bırakmak da alçaklıktır...

#5
Foto - Para alan gazeteciler iddiası büyüyor! O isimden Yunan Ordusu benzetmesi

#6
Foto - Para alan gazeteciler iddiası büyüyor! O isimden Yunan Ordusu benzetmesi

İSMAİL SAYMAZ: PARA ALIP YAZANLAR KİMMİŞ, ÖĞRENELİM İsmail Saymaz son olarak CHP liderine çağrıda bulunarak para alan gazetecileri açıklamasını istedi. Saymaz, "Kılıçdaroğlu’nun partisini eleştiren bazı gazeteciler hakkında “Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum” dediği iddia ediliyor. CHP liderini bu isimleri açıklamaya davet ediyorum. CHP’den, CHP’li belediyelerden, ‘Beşli Çete’den para alıp yazanlar kimmiş, öğrenelim."

#7
Foto - Para alan gazeteciler iddiası büyüyor! O isimden Yunan Ordusu benzetmesi

#8
Foto - Para alan gazeteciler iddiası büyüyor! O isimden Yunan Ordusu benzetmesi

SÖZCÜ: HODRİ MEYDAN Sözcü Gazetesi bugünkü baskısında "Hodri meydan" çıkışı yaptı:

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